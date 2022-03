Las tasas de inflación comunicadas por los gobiernos suelen ser, como mínimo, un poco más bajas de lo que realmente son. Y el gobierno americano no es una excepción. Hace que el IPC (Índice de Precios al Consumo) sea artificialmente más bajo (haciendo cambios en la metodología) y se beneficia de ello de varias maneras (aumentando sus ingresos mientras los votantes no se dan cuenta de que les están mintiendo y perdiendo su poder adquisitivo).

Cómo miente el gobierno sobre la inflación

El IPC oficial en EEUU fue del 7,5 por ciento en enero de 2022 (para saber más sobre este enorme aumento, haga clic aquí). Sin embargo, si se mide con la metodología de los años ochenta (como hace Shadow Government Statistics), el IPC estaba por encima del 15 por ciento en enero de 2022. Esta enorme diferencia puede explicarse por los diversos cambios realizados en la metodología de cálculo del IPC desde los años 90:

Precios de la vivienda y alquileres

La metodología actual del IPC no incluye realmente los precios de la vivienda. Y alrededor de 1/4 de su cálculo está representado por el «alquiler equivalente del propietario». Este indicador se basa en la siguiente pregunta que la Encuesta de Gasto de los Consumidores hace a los consumidores que son propietarios de su vivienda principal: «Si alguien alquilara su casa hoy, ¿por cuánto cree que se alquilaría mensualmente, sin muebles y sin servicios públicos?». Por lo tanto, es sólo una suposición. En diciembre de 2021, los precios de la vivienda han aumentado un 20% en lo que va de año. Durante el mismo período, los alquileres han aumentado un 17 por ciento. El «alquiler equivalente al propietario» ha aumentado un 3,5 por ciento. Si utilizamos el aumento del 20 por ciento de los precios de la vivienda en lugar del 3,5 por ciento del «alquiler equivalente del propietario», el IPC del 6,8 por ciento registrado en noviembre de 2021 sería del 11 por ciento.

PUBLICIDAD

El aumento anual de los alquileres (julio de 2021) según realtor.com fue del 25 %. Esta cifra se acerca más a una representación adecuada del aumento de los alquileres, ya que los precios que figuran en realtor.com son los que la gente paga realmente.

IPC encadenado (sustitución)

El IPC encadenado es una medida que tiene en cuenta los cambios en las preferencias de los consumidores y las sustituciones de productos debido a los cambios en los precios relativos de los bienes que realizan los consumidores. Se trata del efecto de sustitución: si el precio de algo sube, los consumidores naturalmente comprarán menos y lo sustituirán por otra cosa. Por ejemplo: Si el precio del filete sube mucho, los consumidores lo sustituyen por pollo. Así, el gobierno argumenta que si los consumidores no compran las cosas más caras no hay razón para que se incluyan en el IPC, y por tanto el coste de la vida no subió. Como dice Peter Schiff, según esta lógica, si el pollo se vuelve tan caro que la gente no puede permitírselo y empieza a comer comida para perros, entonces basta con poner la comida para perros en el IPC en lugar del pollo y no habrá inflación.

Hedónica

La hedónica es un método de ajuste de los precios cuando las características de los productos incluidos en el IPC cambian debido a la innovación o a la introducción de productos completamente nuevos. Por ejemplo, si los precios suben un 10 por ciento, pero (según el gobierno) el producto es un 20 por ciento mejor que lo que el consumidor solía comprar, entonces el precio no subió un 10 por ciento, sino que bajó un 10 por ciento porque el consumidor se lleva un 20 por ciento más (o el producto es un 20 por ciento mejor) y sólo paga un 10 por ciento más.

Peter Schiff argumenta que este razonamiento no tiene sentido porque, en muchos casos, el hecho de que un producto sea mejor no significa necesariamente que ofrezca una mejor experiencia al consumidor (que paga por estas mejoras independientemente de si las utiliza o no). Peter Schiff puso el ejemplo de los productos electrónicos (como los ordenadores o los portátiles), que mejoran cada vez más con el paso de los años, pero no todo el mundo utiliza todas las mejoras (como un SSD con más almacenamiento, pero el usuario no utiliza ni siquiera 1/4 de este almacenamiento). Por supuesto, se puede argumentar que hay discos SSD de 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB, etc., y el consumidor puede elegir el que mejor se adapte a sus necesidades.

Sin embargo, hay otros factores a tener en cuenta a la hora de comprar un ordenador o portátil, como la CPU, la GPU, la RAM, etc. Y puede ser difícil encontrar uno que sea exactamente como el consumidor desea, a menos que compre los componentes por separado y construya su PC. Schiff también argumenta que cuando los productos mejoran y los precios suben, no es porque hayan mejorado, sino porque la inflación hace subir los precios. En una economía sin intervenciones gubernamentales (inflación, impuestos, gasto público y regulaciones) los precios tenderían a bajar y, al mismo tiempo, la calidad de los productos aumentaría, ya que habría mucha más inversión en productividad.

Además, Schiff argumenta que, en muchos casos, la calidad de los productos y servicios disminuye y no hay un ajuste correspondiente en el IPC. Menciona el ejemplo de las tarifas aéreas (que solían incluir el coste del equipaje, las comidas, las almohadas, las mantas, etc., y ahora deben pagarse por separado). Según el Gobierno, las tarifas aéreas no suben mucho porque no se ajustan a la gran degradación de la calidad del servicio. Schiff también menciona ejemplos de empresas que, aun manteniendo sus precios sin cambios, empiezan a sustituir materiales más caros y mejores por otros más baratos y de menor calidad. Este es un ejemplo de reduflación cuando el precio no se modifica, pero la cantidad o la calidad del producto es inferior.

Cambios en la metodología del IPC (enero de 2022)

Como incluso con todos estos trucos el IPC está en el 7 % en diciembre de 2021, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) decidió que era el momento de inventar nuevos trucos para ocultar aún más la inflación. Así, en enero de 2022, la BLS cambió la ponderación de los componentes del IPC (principalmente alimentos, vehículos y vivienda y energía)

En diciembre de 2021, los «alimentos» representaban el 13,99% del IPC. En enero, el BLS lo cambió al 13,37 %. Dado que los precios de los alimentos están subiendo mucho, el BLS redujo la ponderación del componente alimentario para que no afecte al IPC en la misma medida que antes.

El peso de los «vehículos nuevos» y de los «coches y camiones usados» fue del 3,88 por ciento y del 3,42 por ciento, respectivamente, en diciembre de 2021. En enero de 2022, fue del 4,1 % y del 4,14 %, respectivamente. Los precios de los vehículos nuevos y usados se están disparando debido a la escasez de chips. Pero se espera que esta escasez termine. Cuando esto ocurra, los precios de los vehículos nuevos y usados bajarán. Y, si estos componentes tienen una mayor ponderación en el IPC, harán que la cifra final sea más baja.

«Vivienda» es el componente del IPC que posee una mayor ponderación (32,95% a partir de enero de 2022). Y se desglosa en «alquiler de la vivienda principal» y «alquiler equivalente del propietario de las residencias» (que ya mencioné en este artículo). «Alquiler equivalente del propietario» representó el 23,51 por ciento del IPC en diciembre de 2021 y el 24,25 por ciento en enero de 2022. «Alquiler equivalente del propietario» la variación porcentual anual fue del 3,8 por ciento en diciembre de 2021 y del 4,08 por ciento en enero de 2022. Esto es mucho más bajo que el aumento del 10,1 por ciento de los alquileres en diciembre de 2021 en comparación con diciembre de 2020, como en realtor.com. El BLS aumentó la ponderación del «alquiler equivalente al del propietario», de modo que el IPC es aún más bajo de lo que sería si se utilizaran los alquileres que la gente está pagando realmente.

Dado que los precios de la energía también están aumentando, el BLS también redujo su ponderación. «Energía» representó el 7,5 % del IPC en diciembre de 2021; en enero de 2022, el 7,3 %.

PUBLICIDAD

Para más detalles, vea este vídeo de George Gammon.

Cómo se beneficia el gobierno de una tasa de inflación artificialmente baja

Irwin Schiff, el padre de Peter Schiff, solía decir que esperar que el gobierno diera información honesta sobre la inflación es lo mismo que esperar que la mafia diera información honesta sobre el crimen. Obviamente, los mafiosos tienen un gran interés en subestimar las cifras de la delincuencia (ya que son ellos los que la cometen). Si no hay muchos delitos, no se necesitan tantos policías (y la mafia no necesita gastar tanto dinero en sobornarlos).

El gobierno tiene el mismo incentivo para informar de una tasa de inflación artificialmente baja. Veamos algunas de las razones:

A los votantes no les gusta la alta inflación

Esta es la razón más obvia. Los gobiernos dicen que la inflación es buena para los consumidores. Sin embargo, cualquier persona con sentido común se da cuenta rápidamente de que cualquier tasa de inflación es mala para los consumidores porque su nivel de vida disminuye (ya que no pueden comprar la misma cantidad de bienes y servicios que antes). Así que a los votantes no les gusta la inflación y tienden a culpar al titular (aunque, en muchos casos, no sólo el titular tiene la culpa, sino también los que fueron elegidos antes). Si el gobierno cocina una tasa de inflación artificialmente baja, los votantes tienen una razón menos para culpar al titular.

La inflación revela el coste de los programas gubernamentales

A la gente le encantan los programas gubernamentales (como los cheques de estímulo repartidos a la gente durante la pandemia). Sin embargo, estos programas serían mucho menos populares si la gente conociera su coste. La mayor parte del gasto gubernamental no se financia con impuestos (que es lo que más directamente perciben los votantes), sino con deuda y/o inflación (aumento de la masa monetaria). Y los votantes no entienden cómo acaban pagando (incluso pagan más de lo que pagarían si los programas se financiaran sólo con impuestos, ya que el endeudamiento conlleva el pago de intereses y la inflación el aumento de los precios).

Mediante la inflación, el gobierno oculta el coste de sus programas populares y consigue más votos. La inflación no es más que un impuesto encubierto.

Con una tasa de inflación artificialmente baja, el PIB real aumenta artificialmente

La estadística del PIB (Producto Interior Bruto) es utilizada a menudo por los gobiernos para decir que sus políticas económicas están siendo eficaces [nota: un PIB más alto no significa necesariamente una mejora de la actividad económica; un indicador mejor sería el «Producto Privado Bruto» (PPB) o el «Producto Privado Remanente» (PPR)]. El PIB real, que tiene en cuenta el IPC, es mayor si el IPC está amañado. Así, el gobierno puede fingir que la economía está creciendo.

Seguridad social

Peter Schiff puso el ejemplo de la seguridad social americana, ya que sus pagos están indexados a la inflación. Cada año, los pagos se ajustan al alza en función del IPC anual. Como la seguridad social americana (al igual que la de la mayoría de los países) está en quiebra, el gobierno no tiene dinero para compensar y los políticos no tienen ningún incentivo para recortar los pagos de la seguridad social o recortar otros gastos para compensar la seguridad social. Entonces, una forma de reducir los pagos de la seguridad social es hacer que el IPC sea artificialmente más bajo para que los ajustes anuales sean menores.

Más ingresos para el gobierno

Los ingresos del gobierno son más altos debido a un IPC artificialmente más bajo. Schiff argumenta que muchos impuestos están indexados al IPC. Por lo tanto, la gente debe pagar más impuestos debido a un IPC más bajo, ya que los tramos impositivos no están debidamente ajustados. Para ilustrarlo, imagine que gana 1.000 dólares al mes y que paga un impuesto sobre la renta del 15 %. Además, imagine que los ingresos de hasta 900 dólares están exentos de impuestos. Si el IPC (no amañado) es del 10 por ciento (lo que significa que, en términos reales, usted ganó 900 dólares), entonces debería estar exento. Sin embargo, si el gobierno utiliza una metodología que rebaja el IPC y éste era del 5 por ciento, entonces tus ingresos en términos reales (según el gobierno) son 950, y por tanto debes seguir pagando un impuesto sobre la renta del 15 por ciento.

El gobierno paga menos intereses por su deuda

Con un IPC artificialmente bajo, el gobierno paga menos intereses por su deuda. Los gobiernos suelen emitir bonos cuyo principal o interés está indexado al IPC. En Estados Unidos, por ejemplo, existe el TIPS (Treasury Inflation-Protected Security), que es el título de deuda que paga el principal ajustado por el IPC. Como el IPC está diseñado para mostrar una tasa de inflación más baja, el ajuste del principal resulta ser menor (vea más detalles sobre por qué los TIPS no son una buena cobertura contra la inflación aquí).

El gobierno también paga tipos de interés más bajos por los bonos que no están indexados al IPC. Un IPC artificialmente bajo hace que los inversores crean que los futuros aumentos de precios van a ser menores. Por lo tanto, los intereses de los bonos (incluidos los de mayor duración) son más bajos.

Conclusión

Los gobiernos tienen varios incentivos para sesgar los indicadores económicos a su favor. No son entidades que tengan que servir satisfactoriamente a quienes las financian. Al fin y al cabo, los contribuyentes están obligados a financiar al gobierno, estén o no satisfechos con el servicio. El gobierno no tiene incentivos para ser eficiente, y los votantes suelen estar insatisfechos y enfadados. Para calmarlos un poco, los gobiernos cocinan los indicadores económicos con especias especiales.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

André Marques es brasileño (Recife-PE) y tiene un posgrado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidade Nova de Lisboa y una maestría en Economía Internacional de la Universidade de Lisboa. También escribe artículos y análisis sobre economía y el mercado de metales preciosos para Elementum Portugal.