Aterrizamos en el aeropuerto de Anchorage, desembarcamos y nos precipitamos por la explanada. Nuestro rápido movimiento fue tanto una expresión de nuestra emoción por ver a nuestras hijas, que recientemente se mudaron allí, como un reconocimiento de que una batalla nos esperaba. No, no una disputa familiar. En cambio, avanzábamos en doble tiempo hacia una batalla campal pendiente con el Estado.

Nuestro viaje fue en agosto, en el apogeo de la segunda ola de COVID-19. En ese momento, Alaska apenas estaba abierta a los visitantes, con tres opciones de pruebas y cuarentena permitidas. Mi esposa y yo elegimos hacernos las pruebas en casa a los cinco días del viaje y esperar los resultados a la llegada. Esta era la única opción que no requería una prueba adicional en el aeropuerto. Sin embargo, sabíamos que los agentes del Estado querrían hacernos pruebas de nuevo, a pesar del pronunciamiento promulgado. Y no íbamos a hacer nada de eso. Marchamos al primer puesto de control, llenamos nuestras declaraciones de prueba, y avanzamos a la línea de prueba, listos para luchar contra los secuaces encargados de hacer cumplir el decreto del gobernador.

No tuve la oportunidad de votar

Este martes, supuestamente celebramos la democracia votando para varios cargos. Esto, se nos dice, nos permite a todos tener voz y voto en las leyes y reglamentos que afectan a nuestras vidas. Sin embargo, no tengo ninguna franquicia con respecto a Alaska y sus edictos. Así que el hecho de que el gobernador de Alaska fuera elegido por el pueblo de Alaska no significó nada para mí. Podría haber sido un monarca o un dictador, o lo que sea. No tuve voz en el proceso que lo eligió para el cargo o estableció su autoridad. Pero tuve que ceder a sus caprichos o enfrentarme a la fuerza del Estado, el aparato social de coerción y compulsión.

Y esa no fue una situación singular. Vivo en un municipio a tres millas al norte del pueblo de Sunbury. El alcalde de allí también tiene poderes que mi voto nunca tuvo. Pero si quiero comprar comida sin tener que viajar otras diez millas, estoy bajo su control, por así decirlo. Claro, me rebelo cuando sus proclamaciones exceden sus autoridades estatutarias y constitucionales, y entro a las tiendas y restaurantes sin máscara. Sin embargo, sus agentes pueden aparecer en cualquier momento para arruinarme el día.

Además, trabajo en Columbus, cuyo gobierno demuestra que los impuestos sin representación sobreviven hasta hoy. La ciudad tiene la autoridad para tomar el 2,5 por ciento de mi salario, y yo no tengo voz ni voto. Claro que podía votar con los pies, pero probablemente terminaría trabajando en otra ciudad de la circunvalación con una situación fiscal similar.

Un Dios que falló

Muchos creen que la democracia es Dios, como si nuestro voto tuviera un significado espiritual. Sin embargo, en nuestras vidas, existimos bajo sistemas no democráticos, desde nuestro punto de vista, todos los días. Sólo tengo que viajar a 500 pies de mi casa para cruzar la frontera a un municipio diferente, uno cuyos fideicomisarios nunca se presentaron a mi voto. Pero sobrevivo. Todos sobrevivimos.

La cuestión no es cómo el funcionario alcanzó el poder, la cuestión es qué poder está justificado que ejerza. O, más importante aún, qué poderes los constituyentes permitirán que el Estado se arrogue. ¿Es Mónaco, una monarquía constitucional con un príncipe que ejerce un inmenso poder político , de alguna manera peor que Sunbury y Alaska con sus pequeños tiranos gobernando con poderes extraconstitucionales? ¿La democracia hace que una situación sea superior a las demás?

¿Es la democracia realmente tan importante? ¿O es la democracia, para parafrasear a Hans-Hermann Hoppe, sólo un dios que falló ? Si la democracia es fundamental, ¿no deberíamos tener un voto en cada elección: Sunbury, Alaska y Mónaco?

La victoria fue nuestra

La batalla en la línea de pruebas no fue bonita, pero ganamos. Los agentes del Estado, sin reconocer nunca que no tenían autoridad para probarnos si firmábamos una declaración jurada declarando que habíamos sido probados en cinco días y que simplemente esperábamos nuestros resultados, aceptaron la derrota y finalmente nos saludaron con un «puedes irte».

La batalla era nuestra, pero realmente no queríamos pelear. Simplemente queríamos seguir nuestro camino sin el acoso del Estado. Queríamos ver a nuestras hijas y celebrar.

Pero el molesto y mezquino alcalde de Anchorage tenía otras ideas. En lugar de celebraciones, quería enmascarar cada sonrisa. Nunca voté por él… nunca. Tanto por la democracia como por el garante de la libertad en mi vida diaria.

Jim Fedako, un analista de negocios y padre de siete hijos que educa en el hogar, vive en los suburbios de Columbus.