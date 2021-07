Un artículo reciente en esta página destacaba una situación asombrosa en la que una clínica de cirugía de Oklahoma City era capaz de ofrecer procedimientos ambulatorios a menos de una décima parte de lo que los hospitales locales cobraban a los sistemas de pago de terceros, como las compañías de seguros y Medicare. Se trata de un artículo significativo en muchos sentidos, ya que presenta lo que realmente es una imagen chocante de lo que realmente ocurre en los sistemas de atención médica de este país.

Al mismo tiempo, no me sorprendió que la clínica del Dr. G. Keith Smith fuera capaz de ofrecer servicios de alta calidad a precios que están al alcance de la mayoría de los americanos y de hacerlo de forma económica y conveniente. Al fin y al cabo, la economía de libre mercado ha hecho lo mismo con casi todos los demás bienes y servicios ofrecidos de forma privada durante siglos, y la atención médica no debería ser una excepción.

En primer lugar, y lo más importante, la atención médica es un bien escaso, lo que significa que está sujeto a todas las leyes inmutables de la economía. En segundo lugar, cuando los empresarios tienen la oportunidad de mejorar los bienes y servicios en un entorno de libre mercado, los resultados son predecibles: los bienes y servicios mejores y menos costosos se convierten en la norma.

Los hechos que presentó el Dr. Smith parecen ser indiscutibles. Uno puede consultar el material en línea y ver los precios, y parece que todo lo demás está en orden. Además, han conseguido lo que economistas como Paul Krugman han afirmado que era imposible: reducir los costes reales de la atención médica a lo largo del tiempo. Citando a Krugman :

¿Por qué siguen aumentando los costes de la atención de salud? No es porque los médicos y los hospitales sean codiciosos; es por el progreso médico. Cada vez se pueden tratar más enfermedades que antes estaban fuera del alcance de los médicos, lo que añade años a la vida de los pacientes y aumenta enormemente la calidad de esos años—pero a un coste cada vez mayor. Un triple bypass coronario hace mucho más por usted que un buen tratamiento, pero también cuesta mucho más.

Lo que ha hecho esta clínica de Oklahoma City debería ponerse de moda en todas partes y debería ser celebrado en nuestro cuerpo político. En cambio, como señala el Dr. Smith, el estamento médico ha hecho todo lo posible por cerrarla y, si los responsables de otras clínicas y hospitales se salieran con la suya, el Centro de Cirugía de Oklahoma correría la misma suerte que la «Increíble Máquina de Pan» de Tom Smith.

Parte del rechazo entra ciertamente en la categoría de «teoría de la captura» de la economía reguladora. A otras entidades médicas no les gusta la competencia y utilizan el aparato gubernamental para obstaculizar a las empresas competidoras—mientras utilizan la retórica de «estamos protegiendo al consumidor», que es la teoría de los libros de texto. Del mismo modo, también podemos ver la teoría de la regulación de los «bautistas y contrabandistas» en funcionamiento. (Tanto los bautistas como los contrabandistas quieren que se cierren las licorerías, pero por razones muy diferentes. Los bautistas aportan la retórica altisonante del «interés público», mientras que los contrabandistas no quieren la competencia de las entidades legales).

Independientemente de la teoría que utilicemos para describir la oposición a la asistencia médica de libre mercado, podemos caracterizarla fácilmente con la siguiente afirmación: la asistencia médica no debe ser barata; debe ser gratuita. Todo lo que no sea «gratuito» es moral y políticamente inaceptable. Ya sea que uno lea las declaraciones de Paul Krugman, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Alexandria Ocasio-Cortez o cualquier otro en el panteón actual del progresismo americano, la atención médica «gratuita» está en el centro de todas sus demandas.

Señalo que nadie —ni siquiera Krugman— cree que la atención médica sea un servicio «gratuito» o no escaso. Afirmar lo contrario supondría afirmar que todos los factores de producción que intervienen en el desarrollo y la prestación de la atención médica también tendrían que ser no escasos, desde la mano de obra hasta cada uno de los componentes de cada dispositivo médico utilizado. Incluso las personas que afirman que la atención médica es «diferente» de otros bienes y servicios y no se adhiere a las leyes estándar de la economía no van a afirmar que todos los insumos que entran en la atención médica también deben ser gratuitos.

Dado que los progresistas creen que la atención médica «gratuita» en realidad no es gratuita en el sentido económico, nos quedamos con su doctrina central: toda la atención médica debe ser administrada de forma gratuita para los receptores y todos los pagos que van a los proveedores de atención médica y a los productores de bienes utilizados en los servicios médicos deben provenir de fuentes distintas a los receptores directos de los servicios médicos. Esto no es tanto una afirmación económica como religiosa. Si hay una creencia religiosa central que todos los progresistas comparten es la de que nadie que reciba servicios médicos debe pagar directamente por ellos. El importe de la tarifa es irrelevante; todo lo que sea más que cero es prima facie inmoral.

Esta doctrina es tan central en las creencias progresistas americanos que los progresistas harán todo lo posible por defender cualquier régimen político que ofrezca atención médica gratuita. Todo lo que hay que hacer es encontrar apoyo progresista para cada uno de los regímenes comunistas del siglo XX —y eso incluye el régimen locamente genocida de Pol Pot en Camboya a mediados de los años 70— porque tienen asistencia sanitaria gratuita.

Incluso después del colapso de la mayoría de los regímenes comunistas hace treinta años, los únicos supervivientes como Cuba y Corea del Norte tienen sus rincones de amén. Nikole Hannah-Jones, antes de llegar al New York Times, escribió esto para los lectores de su antiguo empleador, el Portland Oregonian , tras una visita a Cuba en 2008:

Mientras estaba allí, descubrí una Cuba que quizá no conozcas. Una Cuba con una tasa de alfabetización del 99,8 por ciento, la tasa de infección por VIH más baja del hemisferio occidental, universidad y atención de salud gratuitas.

Continúa:

El sistema de atención de salud universal de Cuba es considerado por muchos un modelo mundial. Las clínicas de barrio y los hospitales municipales ofrecen tratamiento gratuito, incluida la corrección de la vista con láser y la cirugía estética para arreglar deformidades. Los medicamentos para el VIH y el SIDA son gratuitos. La mayoría de las clínicas se las arreglan con equipos anticuados y escasez de suministros. Sin embargo, la proporción de médicos por paciente es mayor que en Estados Unidos, y los cubanos viven más que nosotros.

Recuerdo haber leído el mismo lenguaje de adoración dirigido al régimen de Mao en China, incluso durante la desastrosa Revolución Cultural, y las alabanzas dirigidas a la antigua URSS y sus satélites de Europa del Este por su supuesta atención médica «gratuita» para todos. No importa lo violento, asesino y genocida que sea un régimen político, si ofrece atención médica «gratuita» y universal, nada más importa. La atención médica «gratuita» y universal legitima todos los demás excesos. El periódico de izquierda The Guardian ofrece un ejemplo reciente de este principio.

Dado que los progresistas están dispuestos a excusar el asesinato político en masa si el régimen en cuestión afirma ofrecer atención médica «gratuita» a todo el mundo, entonces difícilmente estarán convencidos de que un modelo médico como el del Centro de Cirugía de Oklahoma (SCO) sea moralmente legítimo, incluso cuando proporciona servicios de calidad a una fracción del coste de la atención médica bajo pagos de terceros. Por ejemplo, incluso después de reconocer el éxito del SCO, un autodenominado «libertario» cuestionó recientemente su legitimidad , empleando el famoso artículo de Kenneth Arrow de 1963 en la American Economic Review , que afirmaba que la atención médica era «diferente» a otros bienes y servicios y debía eliminarse del sistema de mercado.

A pesar de todos los elogios que ha recibido el documento y de su aceptación positiva por parte de las élites de la economía académica, el documento de Arrow es un ejemplo de la falacia informal de « hacerse la pregunta ». Arrow comienza con una conclusión y luego «demuestra» su punto de vista —sin demostrar nada en absoluto. Del mismo modo, los progresistas comienzan con la declaración de que el único sistema moralmente legítimo de atención médica es aquel en el que ningún beneficiario de los servicios médicos paga directamente, por lo que incluso si la SCO fuera capaz de bajar sus precios a cinco centavos por procedimiento, los progresistas seguirían objetando.

En pocas palabras, el tema de Arrow es que, como hay mucha incertidumbre en el campo de la atención médica, los mercados en ese campo no pueden ser competitivos, lo que significa que por definición no son óptimos. Escribe: «Cuando el mercado no alcanza un estado óptimo, la sociedad reconocerá, al menos hasta cierto punto, la brecha y surgirán instituciones sociales no mercantiles que intentarán salvarla». Hay mucho que criticar aquí y no hay espacio suficiente para hacerlo, pero basta con decir que el análisis de Arrow, por muy defectuoso que sea, proporciona la hoja de parra para que economistas como Krugman hagan sus afirmaciones antimercado :

Sin embargo, no hay ejemplos de éxito en la atención de salud basada en los principios del libre mercado, por una sencilla razón: en la atención de salud, el libre mercado simplemente no funciona. Y la gente que dice que el mercado es la respuesta se enfrenta tanto a la teoría como a la evidencia abrumadora.

El hecho de que la SCO pueda realizar cirugías de forma rentable a menos de una décima parte de lo que los hospitales cercanos cobrarían a las aseguradoras es irrelevante para economistas como Krugman, que descartan de plano esa información. No sólo las clínicas como la SCO, sino también organizaciones como Epiphany Health Direct Primary Care en North Port, Florida , son capaces de proporcionar asistencia sanitaria de calidad a precios asequibles, pero los economistas convencionales simplemente pueden negar su existencia —y salirse con la suya. De hecho, hay más de mil cuatrocientos consultorios de este tipo en todo el país, lo que desmiente la afirmación de Krugman de que el libre mercado encarece la asistencia sanitaria y la hace menos accesible. (Recuerde, en el mundo de Krugman, sólo los ricos tienen acceso a la atención médica en un sistema de libre mercado. Que la mayoría de los pacientes que participan en la versión médica del libre mercado no sean personas ricas no cambia la narrativa de Krugman).

En su artículo de 1963, Arrow habló en nombre de los progresistas cuando realizó un análisis erróneo con el que pretendía llegar a conclusiones que «demostraran» que el libre mercado y la sanidad eran incompatibles. Escribió: «Está claro que el consenso general es que la solución laissez-faire para la medicina es intolerable». Sin embargo, hoy en día hay muchas pruebas de que la atención médica basada en el laissez-faire no es intolerable y que la mayoría de los procedimientos médicos realizados en un entorno de libre mercado están dentro de las posibilidades económicas de la mayoría de la gente de este país.

La atención médica que realmente es asequible ciertamente no tiene una audiencia justa y honesta en este país. Para los políticos y los medios de comunicación, esta situación es un anatema. Prefieren ver un sistema artificioso y de alto coste que desperdicia billones de dólares en recursos mal asignados, pero que está subvencionado en el extremo posterior para dar la apariencia de ser «asequible» y, lo que es más importante, «equitativo». La atención médica «gratuita» de alto coste es moralmente superior a la atención médica de libre mercado de bajo costo, porque, bueno, porque lo es.

Cuando existen estas reglas de juego para el debate, es difícil poder argumentar en público. Los economistas como Krugman, que son capaces de utilizar los recursos mediáticos para rebatir los argumentos contrarios, parecerán tener la sartén por el mango, al menos en lo que respecta al supuesto debate, al igual que sus aliados en el mundo académico y en el Congreso y las legislaturas.

Pero la economía no se basa en la retórica, sino en el mundo real de los recursos, la producción y el consumo. El hecho de que Paul Krugman afirme que, por definición, las clínicas médicas de libre mercado no pueden existir, no significa que miles de personas no reciban el tipo de atención que Krugman, Arrow y la mayor parte de la profesión económica afirman que es imposible. La atención médica de libre mercado sí existe, y proporciona, francamente, una opción moral contra las mentiras que nos cuentan las élites establecidas.

William L. Anderson is a professor of economics at Frostburg State University in Frostburg, Maryland.