El régimen cubano es pionero en la ejecución de acciones absurdas. No se cansa de hacerlo. Al contrario, suma capítulos sin importar que recae en el terreno de lo ridículo. Con la nueva ola de protestas lo pisó al emitir una medida diplomática contra el encargado de Negocios de Estados Unidos, Benjamin Ziff, citándolo para responsabilizarlo de las manifestaciones en la isla que derivan del hastío del racionamiento eléctrico y alimentario.

Mediante una nota oficial, la cancillería de la dictadura que encabeza, Miguel Díaz-Canel, culpó a Ziff de una “conducta injerencista” y de difundir “mensajes calumniosos ante asuntos internos de la realidad cubana”.

En un extenso comunicado, el ministerio de Exteriores cubano enfatizó que existe un “plan desestabilizador y su ejecución son evidentes a la vista de todos” a través de un “reforzamiento de una guerra económica despiadada para provocar y explotar la natural irritación de la población. Se financia cada año con decenas de millones de dólares del presupuesto federal de Estados Unidos”.

Incluso, asegura que “cuenta con una poderosa infraestructura tecnológica para explotar las redes digitales desde territorio estadounidense y con propósitos agresivos. Disfruta de la complicidad de importantes medios de comunicación de la gran prensa estadounidense e internacional, y el respaldo mercenario de personas radicadas fundamentalmente en el sur del estado de Florida, en los Estados Unidos, cuyo único modo de vida es la industria de la agresión a Cuba”.

Sin embargo, la embajada de Estados Unidos en Cuba sólo instó “al gobierno cubano a que respete los derechos humanos de los manifestantes y atienda las necesidades legítimas del pueblo cubano”.

Por ello, Washington no se inquieta. Desde la Casa Blanca afirman que la medida diplomática en contra de su representante “refleja una situación desesperada”, así lo señaló el portavoz del departamento de Estado, Vedant Patel.

“Let me be quite unambiguous about this: The United States is not behind the protests in Cuba and the accusation of that is absurd. We are closely following these reports. Protests across several cities in Cuba yesterday called for electricity, food and fundamental freedoms. I…

