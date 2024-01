Ya no se puede decir que el paradero del narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, es totalmente desconocido. Chile cuenta con indicios que sugieren la presencia del líder de la banda criminal “Los Choneros” en su territorio. Macías se evadió de la Penitenciaría Regional de Guayaquil, y su fuga fue uno de los catalizadores que agravó la crisis de seguridad en Ecuador, provocando que el gobierno de Daniel Noboa declarara el estado de excepción.

Las pesquisas de la unidad especializada en Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional de Chile arrojan que al menos 160 delincuentes ecuatorianos privados de libertad en Chile admiten ser cómplices del narco “Fito” en la nación. De hecho, exhiben los tatuajes que los relacionan con este peligroso antisocial, quien controla el paso de drogas por las costas del Pacífico a sus compañeros de celda y frente a las autoridades, divulga El Mercurio.

Las insignias que lucen en el cuerpo son las mismas que identifican las paredes de cárceles, barriadas humildes y sectores donde laboran: animales salvajes. Cada tatuaje no solo indica la afiliación a la banda, la cual toma su nombre del cantón Chone en la Provincia de Manabí, Ecuador, sino que también representa una de las cinco fases en la “carrera moral” de sus integrantes: preiniciado, iniciado, miembro, veterano y superior.

Todo es posible

“Los Choneros” de Macías que están en Chile trabajan con cartel mexicano de Sinaloa, brindando el servicio de seguridad y logística en el traslado de estupefacientes por el paso fronterizo de Colchane, al norte de la nación austral, hasta su exportación a Europa que distribuyen entre el Puerto Seco de Iquique, el aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago y el puerto de Valparaíso.

Con la profundidad de los nexos, el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, no descarta que ‘Fito’ haya evadido los controles migratorios de Chile. “Seamos realistas, ¿por qué no?, ¿por qué no va a estar en Chile?, puede ser en cualquier lugar. Entonces, cegarnos y decir que no está en Chile, ¿y por qué no va a estar en Chile? A lo mejor es el lugar más seguro para él”.

Si lo está, sería casi inconfundible. Tiene una larga y abultada barba, una melena ondulada, barriga sobresaliente y gran contextura. “Si usted lo encuentra en Chile, va a identificarlo, va a decir: ‘¡Cuidado!’, pero no tenemos herramientas para detenerlo. Si no hay una orden, aunque lo ubiquen, no hay facultad para detenerlo”, recalcó Arancibia.

Grandes sospechas

La situación es grave, considerando que la Fiscalía sospechan el arraigo de las operaciones de otras dos agrupaciones ecuatorianas: “Los Lobos”, una fracción disidente de “Los Choneros” y “Los R7”, organización dedicada al microtráfico, sicariato y la extorsión.

Aparte de ello, el prontuario de ‘Fito’ es extenso. Va desde el robo, asesinato, homicidio, asociación ilícita, ingreso de artículos prohibidos, delincuencia organizada, tenencia de armas, atentado contra la vida hasta el delito contra la propiedad. Todo ello está documentado en una treintena de procesos en su contra en Ecuador.

El próximo 8 de febrero, el narcotraficante que debería estar en la cárcel La Roca de Ecuador para cumplir los 23 años prisión que aún faltan de su condena de 34 tendrá un mes en libertad. A ‘Fito’ le gustan las fiestas, mujeres, tecnología, licor, gallos de pelea y la joyería. Insistir en disfrutarlo le podría costar nuevamente su libertad, porque recientemente cayó en Chile, Carlos C. líder de “Los Lobos”, cuyo servicio era proporcionar seguridad al Cartel Jalisco Nueva Generación mientras fingía ser peluquero.

La aprehensión fue posible porque Ecuador es prioridad para la policía chilena, por estar entre los cinco países desde los cuales organismos criminales buscan internar sustancias ilícitas en territorio nacional. Las estadísticas revelan que del total de droga incautada con destino a Chile durante los años 2015-2021 (206.235 kg), la mayor parte se traficó desde Paraguay registrando 63.190,2 kg (30,6%), seguido por Bolivia con 53.694,4 kg (26%), Argentina con 39.631,3 kg (19,2%), Perú con 20.568,5 kg (10%), Ecuador con 16.736,6 kg (8,1%).