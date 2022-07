El estratega político venezolano Juan José Rendón intenta detener la demanda que el exmilitar estadounidense, Jordan Goudreau, interpuso en su contra por incumplir el contrato de la Operación Gadeón que pretendía capturar a Nicolás Maduro junto a altos funcionarios del régimen chavista para impulsar un cambio de gobierno en Venezuela.

Rendón niega la vinculación. En un recurso legal consignado ante un juez del distrito de Miami-Dade de Florida, solicitó la desestimación de la querella de Goudreau, propietario de la a firma Silvercorp, alegando que el contrato lo suscribieron la compañía del exboina verde y el «Gobierno Legítimo» de Venezuela liderado por Juan Guaidó. Incluso expone que para mayo de 2020 -fecha de la operación Gadeón- actuaba solo como comisionado presidencial y que como agente de un gobierno extranjero no puede ser demandado.

La maniobra de Rendón fue divulgada por el periodista de la agencia de noticias The Associated Press, Joshua Goodman, quien a través de su cuenta en Twitter publicó el documento donde el especialista en campañas electorales acusa a Goudreau de actuar unilateralmente, sin autorización y en violación de las leyes estadounidenses y extranjeras cuando continuó con el plan.

Rendón se basa en que el veterano de guerra siguió adelante con la operación Gedeón, de forma unilateral, y viajó a Colombia para ayudar a entrenar a un ejército de voluntarios en campamentos secretos establecidos por desertores del Ejército venezolano. Sin embargo, el plan falló y terminó con seis insurgentes muertos y varios detenidos, incluidos dos excompañeros de las Fuerzas Especiales de Goudreau.

Update on Operation Gideon — the failed invasion of Venezuela led by ex Green Beret Jordan Goudreau

Political strategist JJ Rendon on Wednesday asked a Miami judge to dismiss Goudreau's lawsuit seeking $1.4 million for an alleged breach of contract. pic.twitter.com/HNOcRXU0yO

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) July 28, 2022