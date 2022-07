Por estas horas, luego de la confirmación de la inminente salida de Silvina Batakis y el anuncio que convertiría al presidente de la Cámara de Diputados en el hombre fuerte del gabinete y la cartera económica, en Argentina no se habla de otra cosa que el “efecto Sergio Massa”. El repunte de los bonos en dólares, la caída del dólar «blue» y hasta la temperatura agradable de Buenos Aires en medio del duro invierno parecen tener vinculación directa en el imaginario colectivo con los rumores del cambio en el gabinete nacional y con el desembarco del tigrense.

Pero, aunque en lo superficial la gran mayoría repudie públicamente al dirigente político de “opiniones volátiles”, como lo definió hoy su excompañero Eduardo Amadeo, lo cierto es que Massa, y lo que significa conceptualmente, tiene bastante más que ver con la idiosincrasia argentina de lo que nos gustaría.

De formación política inicial en la Ucedé liberal de finales de los ochenta y de explosión política en el primer kirchnerismo, Sergio Massa dio el batacazo en las elecciones de 2013 venciendo a Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Hace casi una década, el dirigente peronista ya había cambiado más veces de bando de lo que se le perdonaría a un político a lo largo de toda su vida. Sin embargo, todavía faltaba lo peor.

Luego dijo que iba a “meter presos a los ñoquis de La Cámpora” y que nunca jamás volvería al lado de Cristina Kirchner. En 2015 volvió a enfrentar al kirchnerismo, y luego de un coqueteo con Mauricio Macri en el inicio de su presidencia, Massa puso su estructura en el Frente de Todos para las elecciones que llevaron a Alberto a la presidencia en 2019.

Luego de tantas idas y vueltas, ahí está hoy, a punto de convertirse en el dueño de un gobierno en decadencia. Los que estan siguiendo de cerca las negociaciones, dicen que los requisitos que puso el diputado para asumir en el Poder Ejecutivo serían varios. Ni Alberto ni Cristina, desesperados por resetear el fallido gobierno con cualquier cosa, pueden decirle que no al experimentado ajerdecista que parece haber encontrado su momento.

Pero si hoy Massa está donde está, y el país gira a su alrededor por estas horas, eso habla más de nosotros los argentinos que de un dirigente político camaleónico. Evidentemente, tan lejanos como sociedad de lo que él representa no estamos y, definitivamente, por ahora no parecemos merecer una dirigencia más coherente.

De materializarse su llegada al gabinete y al control del área económica, al menos podría decirse que existe que, por primera vez desde el inicio de este gobierno, el futuro es incierto. Hasta este momento, la certidumbre era la continuidad y profundización de pésimas e insustentables políticas económicas. Massa no será coherente, pero de lo que no hay dudas es que no es estúpido. Y si toma las riendas ahora no lo hace para que el Frente de Todos llegue de pie a las elecciones: lo hace para ser él el candidato el año próximo de algo que seguramente pretenderá mostrarse como distinto.