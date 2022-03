La defensa ingeniosa y tenaz de Ucrania ha puesto cuesta arriba las posibilidades de que Rusia gane la guerra de manera holgada y ha obligado a ceder a las partes. Vladímir Putin comienza a comprender que las opciones más viables que le quedan son cómo perder: rápido y poco —por medio de una desescalada que se plantee en la mesa de negociaciones— o tarde y mucho, en caso de no querer ceder ante las peticiones de Kiev. De alguna u otra forma, sus tropas siguen sumando fracasos.

Ucrania derribó en las últimas horas 17 objetivos aéreos rusos, ocho aviones, cuatro vehículos aéreos no tripulados, tres helicópteros y dos misiles. El saldo en las regiones de Donetsk y Lugansk tampoco es positivo para el Kremlin. En ambas las fuerzas de Volodímir Zelenski repelieron siete ataques enemigos, destruyeron 12 tanques, diez vehículos de combate de infantería y tres vehículos, reveló NEXTA en Twitter.

