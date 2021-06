Es una tragedia. La impresionante montaña de hormigón y metal retorcido en la que quedó el edificio Champlain Towers South Condo de la ciudad de Surfside, al norte de Miami Beach, se impone frente al mar a raíz del derrumbe parcial de dos de sus tres torres de 12 pisos, que ocurrió el jueves a la 1:30 de la mañana. Hasta los momentos no hay certezas sobre los motivos del colapso.

La incertidumbre y esfuerzos de búsqueda se multiplican. Por ahora, las autoridades confirman cuatro fallecidos, 14 rescatados y al menos 159 desaparecidos entre los escombros de los 55 apartamentos que cedieron.

De ellos, al menos 27 pertenecen a países latinoamericanos. Las embajadas de Venezuela, Colombia, Cuba, Chile, Paraguay, Puerto Rico y Argentina han hecho públicas sus preocupaciones por sus nacionales. Este clamor elevó el derrumbe a catástrofe internacional.

En el caso de Venezuela hay cuatro desaparecidos reportados. Todos son estudiantes de la ciudad de Gainesville, Florida. Moisés Rodán, de 28 años; Andrés Levine, de 27 años; Luis Sadovnic, de 28 años y Nicole Langesfeld son los nombres divulgados por el director de Asuntos Consulares de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos del gobierno interino de Juan Guaidó, Brian Fincheltub, quien además informó en su cuenta de Twitter los canales de contacto con su despacho.

Tres uruguayos, seis paraguayos, nueve argentinos, y seis colombianos fueron reportados también como desaparecidos. En el caso de Paraguay, la hermana de la primera dama Silvana Abdo, identificada como Sophia López Moreira, está en la lista junto a su esposo Luis Pettengill, sus tres hijos y la asistente de la familia.

Equipos de búsqueda y rescate de Naples y Orlando llegarán para redoblar la ayuda a los socorristas de Miami-Dade que llevaban más de 24 horas en la faena. “Cada vez que oímos un sonido, nos concentramos en esas zonas”, dijo el subjefe de los bomberos de Miami-Dade, Raide Jadallah.

Unos 130 bomberos trabajaban en el lugar y aunque los dispositivos de escuchas colocados sobre y en los restos no registraron voces, sí captaron posibles ruidos de golpes, dando a los rescatistas la esperanza de que algunos de los desaparecidos siguen vivos. Ya la maquinaria pesada está en el lugar para remover el concreto y llegar a las zonas de búsqueda.

Por su lado, el director de la Policía de Miami-Dade, Freddy Ramírez, dijo que las autoridades trabajan junto a la oficina del médico forense para identificar a las cuatro víctimas.

#MDFR #FLTF1 conducting search and rescue operations in the rubble of the #SurfsideBuildingCollapse. Heavy machinery is being used in order to carefully lift and move around debris to access search areas. pic.twitter.com/Ol2Ok6v4a0

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 25, 2021