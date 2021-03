Los comunistas piensan en el futuro, pero lo hacen a su manera para refrescar y readaptar no sólo su desgastado discurso sino además sus propuestas corroídas en el transcurso del tiempo. Ahora las nuevas tecnologías y la automatización son otros blancos donde sus militantes anclarán su doctrina para bañarla de modernidad.

El socialista millennial Aaron Bastani —de origen británico-iraní— impulsa al mismo estilo de Marx el “Fully Automated Luxury Communism” (comunismo de lujo totalmente automatizado) donde plantea un nuevo tipo de sociedad, más allá del trabajo, la escasez y el capitalismo. Así lo promueve en sus redes sociales.

Neither neoliberalism nor eco-austerity but fully automated luxury communism. https://t.co/vng3iEuTtG

— Aaron Bastani (@AaronBastani) June 27, 2019