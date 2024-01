La fábula de Esopo conocida como La hormiga y el saltamontes ofrece un profundo comentario sobre la vida y el trabajo. Su moraleja es a la vez sorprendente y convincente, independientemente de los antecedentes del lector.

Una versión de la fábula dice así:

Un luminoso día de finales de otoño, una familia de hormigas se afanaba bajo el cálido sol, secando el grano que habían almacenado durante el verano, cuando un saltamontes hambriento, con su violín bajo el brazo, se acercó y les pidió humildemente un bocado. “Las hormigas gritaron sorprendidas: “¿No has guardado nada para el invierno? ¿Qué demonios estuviste haciendo todo el verano pasado?”. “No tuve tiempo de guardar comida”, se quejó el saltamontes. “Estaba tan ocupado haciendo música que, antes de darme cuenta, se me había pasado el verano”. Las hormigas se encogieron de hombros, disgustadas. “¿Estabas haciendo música?”, gritaron. “Muy bien, ahora baila”. Y dieron la espalda al Saltamontes y siguieron con su trabajo.

Las hormigas dan una respuesta dura, sin duda, pero se entiende de dónde vienen. El saltamontes perdió el tiempo haciendo música cuando debería haber estado trabajando. Fue bastante audaz por su parte pedir una limosna después de no haber hecho nada para ayudarse a sí mismo.

Además de la despreocupación (algunos incluso podrían llamarla pereza) que se atribuye al saltamontes, otra razón por la que las personas se vuelven necesitadas es porque son derrochadoras. Así pues, podríamos imaginar una versión alternativa de la fábula en la que el saltamontes se ve en la indigencia por su falta de ahorro. Nótese cómo la virtud de las hormigas consiste no sólo en sus esfuerzos por producir riqueza, sino también en su diligencia para “guardarla para el invierno”.

La moraleja en ambos casos es que las personas que toman malas decisiones no deben esperar la ayuda de quienes toman decisiones mejores. Aunque muchos reconocen el deber humano de ayudar a los necesitados, independientemente de cómo se hayan convertido en necesitados, nuestro sentido de la justicia no puede evitar ofenderse cuando los perezosos e imprudentes piden ayuda a los laboriosos y frugales. Si la justicia significa algo, es cosechar lo que se siembra.

La lucha del saltamontes

Al leer esta historia, todo el mundo reconoce que es mejor ser hormiga. Nadie quiere ser un saltamontes. Y, sin embargo, muchas personas se encuentran habitualmente en la situación del saltamontes, afrontando tiempos difíciles y pidiendo ayuda, como caridad o limosnas del gobierno. ¿A qué se debe?

Una respuesta común es que las personas que se enfrentan a tiempos difíciles no son realmente saltamontes. Es cierto que piden ayuda, pero se encuentran en esa situación debido a la mala suerte, no a sus malas decisiones.

Sin duda, esto es cierto en el caso de muchas personas, y habría que hacer esfuerzos de caridad privada en su favor. Pero la mala suerte no explica todas las situaciones. Hay muchas personas que pasan apuros principalmente a causa de sus malas decisiones personales. Y para esas personas, la pregunta sigue siendo: ¿por qué no toman mejores decisiones?

Parte de la respuesta parece ser la falta de autodisciplina. Muchas personas saben qué es lo correcto, pero les falta fuerza de voluntad para hacerlo. Saben que deben conseguir un trabajo y llegar a tiempo, saben que deben dejar de gastar dinero en cosas frívolas, pero cuando llega el momento de tomar esas decisiones, la motivación no está ahí.

¿Cómo puedes cambiar esta situación? Aquí tienes dos ideas.

1) Considera el costo

Una cosa que puede ser una importante fuerza motivadora es reflexionar sobre el costo de tus decisiones. Si estás pensando en dejarte llevar por la pereza o el derroche, haz balance de a qué renunciarías exactamente al tomar esa decisión.

Cuando se trata de un empleo, elegir no trabajar significa sacrificar unos ingresos estables y el considerable grado de comodidad y autonomía que conlleva. Pero es peor que eso, porque también estás perdiendo tu tiempo. El tiempo en el trabajo es tiempo de invertir en tus conocimientos y habilidades, cosas que te ayudarán a avanzar en tu carrera. Así que el costo de no trabajar hoy no es sólo la pérdida de ingresos. También es la oportunidad perdida de ser competente y respetado. Dentro de cinco años, con la actitud y la ética de trabajo adecuadas, podrías estar aplicando tus habilidades y haciendo cosas de las que te sientas orgulloso mientras trabajas en el empleo de tus sueños. O podrías estar en el mismo punto en el que te encuentras hoy. Piensa en ello cada vez que tengas que tomar la decisión de ir a trabajar.

Gastar dinero en cosas que no necesitas también tiene un costo considerable. Al fin y al cabo, el dinero ahorrado acumula intereses; y si sabes algo de capitalización, sabrás que un poco de dinero ahorrado hoy supondrá una gran diferencia en el futuro. Así que, cuando tengas la tentación de salir a comer fuera o comprarte esa ropa de última moda o ese coche tan elegante que en realidad no necesitas, piensa en lo vacía que estará tu cuenta bancaria por esa compra, no sólo hoy, sino años después, cuando la oportunidad perdida de interés compuesto ascienda a mucho más que la cifra de la etiqueta del precio.

La cuestión es que reflexionar sobre el costo de nuestras decisiones puede hacernos entrar en razón. Así que con cada decisión, pregúntate: “¿Qué futuro me estoy planteando al tomar esta decisión? “¿Es ése el futuro que quiero?

2) Formar mejores hábitos

Muchas de nuestras elecciones no son decisiones conscientes. En cambio, son cosas que elegimos automáticamente, por hábito. Estas elecciones habituales son a menudo mucho más significativas que los “grandes” momentos y decisiones. Quiénes somos en el mundo depende en gran medida de los ritmos diarios y semanales que caracterizan nuestras vidas, no de acontecimientos puntuales. Como escribió Jordan Peterson en Beyond Order, “Tu vida está, después de todo, compuesta en su mayor parte por lo que se repite rutinariamente”.

Lo bueno es que podemos elegir nuestros hábitos. Si tienes el hábito de dormir hasta tarde, puedes acostarte más temprano, poner un despertador y cambiar ese hábito. Si tienes la costumbre de salir a cenar o ir al centro comercial los fines de semana, también puedes cambiar esos hábitos.

Una buena forma de deshacerse de los malos hábitos es sustituirlos por otros mejores. Si tienes la costumbre de salir a cenar fuera, prueba a invitar a gente a casa. Si tiene la costumbre de ir al centro comercial los fines de semana, considere la posibilidad de ir de excursión en su lugar (es una actividad muy similar si lo piensa, sólo que con un paisaje mejor y menos tentaciones).

Cuando nos proponemos crear hábitos, podemos tomar las riendas de nuestra vida. Así que no dejes que la vida te suceda. Toma las riendas. Ejerce tu voluntad. Demuéstrale a tus hábitos quién manda.

Convertirse en hormiga

La inclinación natural de la mayoría de nosotros es ser un saltamontes, evitar el trabajo y vivir por encima de nuestras posibilidades. Pero eso no significa que para convertirnos en hormigas tengamos que aguantarnos toda la vida. Si decidimos considerar el coste y crear mejores hábitos, podemos hacer del camino de la hormiga nuestra disposición por defecto, y con el tiempo se convertirá en algo fácil y natural, además de gratificante.

Al convertirnos en hormiga, no sólo mejoramos materialmente, sino que también nos sentimos orgullosos y realizados. De hecho, puede que incluso nos permitamos un toque de justa indignación cuando algún saltamontes nos pida inevitablemente una parte de lo que tanto nos ha costado ganar. “Me he sacrificado a conciencia para llegar donde estoy”, nos hemos ganado el derecho a decir. “¿Por qué tengo que recibir un golpe para compensar tus malas decisiones?”.

Este artículo fue publicado inicialmente en la Fundación para la Educación Económica.

Patrick Carroll es el editor jefe de la FEE.