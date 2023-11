Cuando obtuve mi primera tarjeta de crédito a los 24 años, sentí como si un nuevo mundo se hubiera abierto ante mí.

Así de rápido, podía pasar una tarjeta y comprar lo que quisiera. Bueno, no cualquier cosa, claro. Mi límite de crédito era sólo de unos 10.000 o 15.000 dólares. Pero casi cualquier cosa por debajo de eso podía comprarla con un chasquido de dedos, aunque mi patrimonio neto era básicamente nada (o menos que nada).

Como muchos jóvenes, tenía muchas deudas (sobre todo préstamos estudiantiles) y pocos bienes. Sin embargo, alguien me consideró un riesgo lo bastante bajo como para expedirme una tarjeta, y rápidamente empecé a utilizarla como un loco.

Iba al cine con una cita. La pasaba.

Iba a cenar. Pasarla.

Compraba cerveza, gasolina y ropa. Pasar el dedo. Pasa. Pasar el dedo.

Era bastante estimulante y me hacía sentir como un adulto (que lo era, aunque rara vez me sintiera como tal). Y lo que es mejor, ¡me enteré de que ganaba premios por pasar la tarjeta! Era como si me pagaran por la comodidad de pasar la tarjeta. No sabía cómo funcionaba todo esto y nunca me había parado a pensarlo.

Desde el principio, mi experiencia con las tarjetas de crédito fue positiva (con una única excepción que explicaré enseguida). Las historias de terror que se oyen sobre gente que se ahoga en deudas de tarjetas de crédito y paga cantidades demenciales de intereses, no fue mi experiencia.

Mirando hacia atrás, entiendo por qué. Así que aquí tienes algunas cosas que deberías saber antes de hacerte con una tarjeta de crédito.

1. Las tarjetas de crédito son un camino hacia el buen crédito

Una de las razones por las que obtuve una tarjeta de crédito en primer lugar fue porque la gente me dijo que tenía que “construir una buena calificación crediticia”. Resulta que era un buen consejo.

“Obtener una tarjeta de crédito y usarla de manera regular y responsable es una de las formas más rápidas y efectivas de construir o reconstruir tu crédito”, explica Nerd Wallet.

Construir un buen crédito es importante por un par de razones. A menos que seas muy rico o tengas familiares ricos a los que les encanta gastar dinero en ti, es muy probable que algún día necesites pedir dinero prestado a un banco para hacer una compra importante, como un coche nuevo o una casa.

Tener un buen crédito significa que tienes más probabilidades de conseguir ese préstamo, lo cual es importante. Pero también significa que es probable que obtengas un mejor tipo de interés en tu préstamo porque el banco te ve como un riesgo menor.

Un tipo de interés más bajo en un préstamo a largo plazo es muy importante. Puede suponer una diferencia de decenas de miles de dólares (o más), dependiendo del tipo de préstamo y de su duración.

La advertencia, por supuesto, son esas dos palabras que utilizó NerdWallet: “regularmente” y “responsablemente”. Lo que me lleva al punto dos.

2. Pagar su saldo mensual es inteligente

Como mencioné, usé mi tarjeta de crédito para casi todo lo que compraba, lo cual fue genial porque acumulé recompensas por cada compra que hacía. Pero también me aseguré de hacer algo importante: pagué el saldo de mi tarjeta de crédito todos los meses.

Esto es inteligente por dos razones. En primer lugar, pagando regularmente las compras habituales es como se construye una buena calificación crediticia. En segundo lugar, al liquidar el saldo cada mes no pagarás intereses por tu tarjeta de crédito.

Cero. Nada. $0.

Esto es importante, porque los tipos de interés de las tarjetas de crédito suelen ser bastante altos. Hoy en día, el tipo de interés típico de un préstamo estudiantil es del 5,5 % para los estudiantes universitarios. Los tipos hipotecarios se acercan al 8 %. El interés medio de un préstamo para un coche usado es del 11 %. La TAE media de una tarjeta de crédito en estos momentos los supera a todos: el 24,5 %, según Lending Tree.

Sin embargo, si paga su saldo cada mes, no tendrá que preocuparse por ese tipo de interés tan elevado. Si ignoras este consejo, podrías encontrarte como una de las personas que cargan con una deuda de 85.000 dólares en tarjetas de crédito y sin forma de pagarla con el juego corriendo.

3. Conozca sus recompensas

Ya he escrito antes sobre lo mucho que me gustan las recompensas de mis tarjetas de crédito. ¿Qué son las recompensas?

Para aquellos que no lo saben, las tarjetas de crédito generalmente vienen con uno de los tres tipos de beneficios: reembolso en efectivo, millas o puntos. El reembolso en efectivo es mi favorito porque, bueno, ¿a quién no le gusta el dinero en efectivo?

Los puntos fueron el primer tipo de recompensa que tuve con mi tarjeta Amazon. Acumulaba puntos al usar mi tarjeta de crédito y podía usarlos para hacer compras online en Amazon.com. Las millas, por su parte, se ofrecen con muchas tarjetas de crédito para viajes. En lugar de hacer compras generales, los puntos pueden aplicarse a vuelos (y a menudo a hoteles) para reducir el gasto de los viajes en avión.

Sepa qué tarjeta le conviene más y asegúrese de canjear sus puntos.

4. Entender el interés compuesto (diario)

Entender el interés compuesto puede ser una gran manera de poner orden en sus finanzas si está tratando de aprovechar su riqueza para beneficiarse en la jubilación. Pero no entenderlo también puede llevarte a la ruina financiera.

Como ya he dicho, lo mejor es pagar el saldo de la tarjeta de crédito. Pero no todos los que lean este artículo seguirán ese consejo. Puede haber ocasiones en las que simplemente no pueda pagar el saldo porque no tiene el dinero. (La realidad es que, en la actualidad, un porcentaje asombroso de estadounidenses utiliza las tarjetas de crédito para llegar a fin de mes, lo que significa que viven de cheque en cheque y utilizan las tarjetas de crédito para rellenar los huecos).

Si necesitas mantener un saldo en tu tarjeta de crédito durante un tiempo en un momento difícil, vale. Sólo recuerda que los intereses (altos) están corriendo, y hay una buena probabilidad de que el interés se acumule diariamente.

La mayoría de la gente probablemente sabe cómo funciona el interés compuesto, pero le refrescaré la memoria. El interés se acumula -ya sea en un préstamo o en una cuenta de ahorro- a un ritmo: diario, mensual, trimestral o anual. Cuanto más se acumulan los intereses, más rápido crece el importe.

Si tienes un certificado de depósito con interés compuesto diario, es estupendo porque el interés se acumula diariamente, lo que significa más interés. El interés compuesto diario de las deudas es otra historia. Significa que el interés de su deuda se acumula diariamente, lo que significa que su deuda se convertirá en una bola de nieve más rápidamente.

La mayoría de las compañías de tarjetas de crédito utilizan el interés compuesto diario, que es la razón por la que tantos estadounidenses se encuentran endeudados con tarjetas de crédito. Una tasa de interés alta combinada con el interés compuesto diario es una fórmula de problemas para el titular indisciplinado de una tarjeta de crédito.

5. Demasiadas tarjetas pueden causar problemas

Como ya he dicho, mi experiencia con las tarjetas de crédito ha sido generalmente buena. Lo que quiere decir que tuve una mala experiencia.

Después de usar una tarjeta de crédito durante un par de años, tuve la brillante idea de conseguir otra. Sucedió cuando estaba de compras en Banana Republic y la cajera me dijo que obtendría un 40 % de descuento en mi ropa si me suscribía a su tarjeta de crédito. Me pareció un buen trato, así que me suscribí y usé la tarjeta con moderación durante un par de años, siempre pagando el saldo.

En algún momento decidí deshacerme de la tarjeta porque apenas la utilizaba. Así que pagué el saldo y cancelé la tarjeta.

Pensé que se había acabado, pero no fue así.

Meses después (no recuerdo cuántos), la compañía de la tarjeta de crédito me envió una factura en la que me decía que seguía habiendo un saldo pendiente en la tarjeta por un pequeño cargo que había aumentado a más de 100 dólares.

No sé cómo había llegado ahí el cargo. Quizá la usé por error en el bar después de unas copas y el cargo aún no se había procesado cuando cancelé la tarjeta, o quizá fui víctima de un fraude.

Sea como fuere, ese pequeño cargo se convirtió en un quebradero de cabeza para mí porque les dije que no iba a pagarlo. (Al final liquidé el cargo, pero para entonces por más del doble de los 100 dólares que me negué a pagar inicialmente).

Todo esto viene a decir que las tarjetas de crédito pueden ser útiles y beneficiosas, pero hay que gestionarlas con responsabilidad. Tener varias tarjetas puede dificultar el seguimiento de los gastos y el pago del saldo, como demuestra mi caso.

Gestionar las finanzas no es fácil, y muchos aprendemos la lección por las malas. Pero con unos conocimientos financieros básicos y autodisciplina, es probable que la persona trabajadora encuentre el camino hacia la independencia financiera más fácil de lo que cree.

Este artículo apareció originalmente en la Fundación para la Educación Económica.

Jonathan Miltimore es el editor general de FEE.org.