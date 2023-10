En un mercado libre, el alto precio de un producto generalmente es una función de la dinámica de la oferta y la demanda en lugar de ser el resultado de un “capitalista codicioso” estableciendo el precio arbitrariamente. El precio refleja la escasez relativa del producto y lo que los consumidores están dispuestos a pagar por él. Los consumidores aceptan pagar este precio porque valoran el producto más que el dinero que deben renunciar para adquirirlo. Si la oferta de un producto aumenta, el precio caerá hasta igualar la demanda. De manera similar, si el producto se vuelve más escaso, su precio aumentará hasta que la demanda esté en equilibrio con la oferta.

No solo los precios informan a los consumidores sobre la escasez, sino que también influyen en los hábitos de consumo. Los consumidores postergan su consumo cuando perciben que los bienes son “demasiado caros”. Valoran subjetivamente más el dinero que tendrían que gastar que los propios bienes. Todo esto parece obvio, pero la mayoría de las personas no se dan cuenta de sus implicaciones.

Los participantes en el mercado transmiten sus preferencias y condiciones en evolución entre ellos al realizar compras o abstenerse de comprar a puntos de precio específicos. Por lo tanto, los precios sirven como un mecanismo para coordinar la asignación y el uso de recursos en un mercado. Al reflejar con precisión la escasez relativa de recursos, incentivan a los productores y consumidores a utilizar los recursos de manera más eficiente.

En un sistema capitalista, los precios son señales para los empresarios y los consumidores, determinados por la oferta y la demanda. Los precios altos debido a la escasez de recursos restringen el consumo y fomentan el ahorro e inversión.

Como su nombre sugiere, el capitalismo se trata principalmente de acumular capital y fomentar su crecimiento. Es importante destacar que no se puede lograr esto consumiendo riqueza. Por el contrario, es renunciar al consumo lo que permite ahorrar, invertir y, por lo tanto, acumular capital.

Entonces, si el capitalismo desalienta sistemáticamente el consumo, ¿Qué causa el consumismo? En primer lugar, es importante destacar que el consumismo es un rasgo cultural, distinto del sistema económico en sí. Una sociedad capitalista puede ser tan consumista o no consumista como deseen las personas que viven bajo ella. De manera similar, nada impide necesariamente que una sociedad comunista sea consumista. Las personas en un sistema comunista están sujetas a las decisiones de los planificadores centrales, y no se debe asumir que eso no podría llevar a una sociedad consumista. Al menos el capitalismo no limita la elección de las personas en este sentido.

Curiosamente, las personas que critican al capitalismo por fomentar el consumismo tienden a ser aquellas que argumentan que el consumo “impulsa la economía”. Es decir, son literalmente las que abogan por un mayor consumo. Me refiero al argumento keynesiano, que desafortunadamente es demasiado popular, de que “el consumo es la clave para una economía saludable”. En realidad, la producción precede al consumo y, por lo tanto, es responsable de impulsar la economía y crear riqueza.

En 2010, mientras los economistas convencionales criticaban a los ricos por no gastar lo suficiente, Lew Rockwell resumió de manera sucinta este punto:

“El problema es que el gasto no es la causa del crecimiento económico. La inversión, que comienza con el ahorro, es la raíz del crecimiento económico. No importa que el consumo constituya un cierto porcentaje de la actividad económica. Eso es solo la superficie que estás observando. Gastar y consumir sin ahorrar e invertir es una receta para consumir las perspectivas de prosperidad a largo plazo. En este caso, lo mejor que los ricos pueden hacer para el futuro del crecimiento económico no es gastar, sino ahorrar para la inversión”.

Una razón para la existencia de una sociedad consumista podría ser simplemente que a sus habitantes les gusta comprar cosas materiales porque les proporciona una sensación de comodidad o orgullo. La falta de educación financiera probablemente contribuye a sus tendencias materialistas. Sin embargo, los gobiernos pueden contribuir a esta tendencia debilitando las señales confiables basadas en el mercado mencionadas anteriormente.

Para “impulsar” la actividad económica, por ejemplo, el gobierno baja artificialmente las tasas de interés que guían a los consumidores sobre si ahorrar o gastar. Tasas de interés altas conducen a menos descuento del futuro y más ahorro, mientras que tasas bajas promueven el consumo inmediato de bienes. Para inducir el gasto del consumidor a corto plazo, el gobierno perturba este equilibrio al forzar a la baja las tasas de interés. Esto lleva a un gasto del consumidor insostenible debido a la distorsión de estas señales de precios vitales.

Irónicamente, el comportamiento inducido por la intervención gubernamental se etiqueta como “consumismo”, pero la culpa a menudo recae erróneamente en el capitalismo y los mercados libres.

Lecturas adicionales

“¿El capitalismo promueve realmente el consumismo?” por Patrick Carroll.

“El capitalismo no causa el consumismo, lo hacen los gobiernos” por Ryan McMaken.

Este artículo fue publicado inicialmente en la Fundación para la Educación Económica.

Arjun Khemani es un escritor y presentador de podcasts de 17 años que lidera el soporte en Airchat, una nueva red social basada en audio.