China habría creado el COVID-19 como un “arma biológica” de manera deliberada. El régimen de Xi Jinping habría ordenado la identificación de la cepa más efectiva para propagarse entre varias especies, especialmente la humana. Pero existe además la sospecha de que tras encontrarla, delegaciones sanitarias fueron enviadas a esparcirla en cárceles con detenidos uigures y en los sitios donde se hospedaban atletas que participaban en los Juegos Militares del Mundo 2019, celebrados en Wuhan. De esa forma reveló el presunto origen de la enfermedad el investigador Chao Shao, del Instituto de Virología de Wuhan, en una entrevista con la activista de derechos humanos y miembro de la Asociación de Prensa Internacional, Jennifer Zeng.

Chao Shao asegura que otro compañero, llamado Shan Chao, admitió que un superior le proporcionó cuatro cepas de coronavirus con instrucciones de hallar la de mayor potencial de infección, y en abril de 2020 habría sido enviado a Xinjiang para “verificar el estado de salud de los uigures que estaban privados de libertad en ‘campos de reeducación’ para ver si se podían liberar pronto”. Pero como no se requiere de un virólogo para verificar el estado de salud, Chao Shao tiene la fuerte sospecha de que su compañero fue enviado a “propagar el virus u observar cómo se desenvolvía el virus en humanos”.

Lo mismo presume que ocurrió con varios de sus colegas que “se perdieron” durante los Juegos Militares del Mundo 2019, celebrados en Wuhan, ya que “uno de ellos reveló que fueron enviado a hoteles donde se hospedaban atletas de diversos países a verificar las condiciones de salud o higiene”. Una vez más, aclaró que para ninguna de estas funciones se requiere de un virólogo.

La afirmación de Shao de que China creó el COVID-19 como un “arma biológica” coincide con lo dicho a comienzo de año por la viróloga Li-Meng Yan en el programa Tucker Carlson Tonight, de Fox News. “Es imposible causar tal pandemia a través de una fuga accidental de laboratorio (…) ¡Debemos investigar por qué fue liberado internamente en Wuhan por el Partido Comunista chino!”, aseguró la especialista que ante la pregunta del presentador Tucker Carlson: «¿Cree que el gobierno chino lanzó esto intencionalmente, a propósito?, ella respondió: «Sí, por supuesto, es intencional».

La variante XBB de ómicron, que se ha hecho prevalente en China, causa 40 millones de infecciones a la semana y se estima que junio cerrará con 65 millones de casos semanales, según datos del régimen. Son cifras menos catastróficas al compararlas con los 37 millones de contagios diarios reportados en enero. Y es que luego de haber aplicado unas medidas draconianas extremas al inicio de la pandemia, el país donde se originó el virus está experimentando un brote tardío mientras el resto del mundo ya superó la emergencia.

Una hipótesis censurada

Tanto la afirmación de Chao Shao como la de Li-Meng Yan apuntan en al misma dirección: China creó el COVID-19 de manera intencional. Sin embargo, al inicio de la pandemia, tanto gobiernos como medios de comunicación y redes sociales censuraron el solo hecho de plantear la hipótesis de que el virus pudo haber escapado de manera accidental de un laboratorio. El entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue duramente criticado por referirse al coronavirus como “virus chino”, pues era considerada una afirmación que podía alimentar la xenofobia. Y así se institucionalizó una vez llegó al poder el demócrata Joe Biden. El tiempo parece darle la razón al exmandatario republicano.

Tuvieron que pasar tres años y morir casi 7 millones de personas en el mundo para que el Departamento de Energía de Estados Unidos –país donde el número de fallecidos pasa de un millón– admitiera a finales de febrero, según documentos clasificados, que el COVID-19 “probablemente surgió de una fuga de laboratorio”.

Ahora las aseveraciones de virólogos del país donde se originó la pandemia van mucho más allá, pues de acuerdo con estas hipótesis, sí habría salido de un laboratorio, pero no de manera accidental sino totalmente premeditada para uso del COVID-19 por parte del régimen chino como un “arma biológica”. ¿Contra quién habría ido dirigida? Esto aún no sale de la boca de los expertos. Lo cierto es que China no pone freno a sus intenciones expansionistas, para lo cual necesita arrebatarle a Estados Unidos el título de primera potencia mundial. Y casualidad o no, fue precisamente EE. UU. el país con más contagios y muertes por COVID-19 en el mundo.