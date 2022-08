La gente de todos los tiempos y de todos los lugares del mundo ha querido disfrutar de crecimiento económico y prosperidad, así como de libertad política y personal. Desgraciadamente, como ha observado Milton Friedman, nuestra existencia ha sido más a menudo de estancamiento y pobreza, de considerable control político y de poca libertad personal. El deseo de la buena vida y la realidad de la mala describen las condiciones a las que se enfrenta la mayoría de los habitantes del planeta, tanto antes como ahora. ¿Por qué hemos fracasado tan estrepitosamente?

Los economistas han señalado que los mercados libres y los derechos de propiedad protegidos le permiten a las personas alcanzar estos objetivos económicos, mientras que muchos filósofos políticos han pedido que la democracia y el gobierno limitado produzcan estos últimos objetivos. Teniendo en cuenta la falta universal de esas condiciones buscadas, los argumentos no han sido persuasivos, o al menos no han persuadido a los gobernantes.

Si buscamos pruebas empíricas de políticas y planes que hayan conducido a los resultados deseados, nos viene a la cabeza Estados Unidos. Pero su éxito suele atribuirse a sus recursos naturales, a sus fosas entre dos océanos y a una población de inmigrantes bien educada. ¿No hay otro ejemplo convincente, un país más pequeño con condiciones como las de muchas naciones más pobres que sirva de modelo, uno cuyas políticas puedan ser fácilmente duplicadas? Ofrezco la República de China en Taiwán, normalmente llamada Taiwán, como un país que brilla en una colina.

Si esta descripción es acertada, ¿por qué no han llegado otros a su puerta, deseosos de aprender y duplicar sus logros? Taiwán es un paria internacional. No es miembro de las Naciones Unidas ni de la mayoría de los organismos internacionales. Sólo tiene relaciones diplomáticas formales con 29 de los países más pequeños. Sus logros no se registran en la mayoría de las colecciones internacionales de estadísticas. Sus éxitos son, en gran medida, desconocidos y no reconocidos.

En primer lugar, detallaremos por qué era improbable que Taiwán tuviese éxito. Se enfrentó a casi todas las condiciones imaginables que han llevado a otros países a explicar sus fracasos. A continuación examinaremos su historial de éxitos, niveles alcanzados por pocos países en cualquier lugar o momento. A continuación, examinamos las condiciones que produjeron este extraordinario récord, condiciones ridiculizadas y rechazadas por la mayoría de los países. Concluimos con lecciones para otros países, tanto los llamados emergentes como los que están totalmente avanzados. Hay mucho que aprender.

Obstáculos al crecimiento económico

Los países calificados de menos desarrollados (PMA), o los países emergentes cuya producción aumenta lentamente o tal vez está estancada o incluso disminuye, parecen tener siempre una excusa para su triste condición. Algo que escapa a su control explica su difícil situación. Esta desafortunada situación, que han heredado de Dios, de la naturaleza o de otros seres humanos malévolos, se ofrece como razón del fracaso. Sin embargo, Taiwán ha heredado casi todos estos problemas y aun así ha triunfado. Los obstáculos incluyen:

Estatus Colonial. Los países de África y el sudeste asiático, y en particular la India, citan su triste destino anterior como colonia de alguna otra nación empeñada en explotar sus recursos y su población. Esta fuga masiva ha dejado a las antiguas colonias postradas y agotadas e incapaces de recuperarse y prosperar. Pero Taiwán fue una colonia japonesa desde 1895 hasta 1945, y los japoneses nunca se caracterizaron por su amabilidad o beneficencia con sus colonias. Los japoneses construyeron algunas carreteras, ferrocarriles, algunas fábricas e instalaciones portuarias, que proporcionaron una pequeña base sobre la que los chinos pudieron construir más tarde. Otras potencias coloniales, sin embargo, dejaron activos similares, que en la mayoría de los casos fueron mal utilizados o abandonados.

Recursos Naturales, ayudan a explicar el éxito de Estados Unidos, Australia, Kuwait, Sudáfrica y algunas otras naciones, pero la mayoría de los países pobres nos cuentan cómo fueron privados de estas bendiciones. ¿Cómo puede crecer una nación si no ha heredado la riqueza de los recursos naturales? Taiwán tiene algo de carbón, ineficiente para la minería, y algo de gas natural recientemente descubierto, pero no tiene petróleo, hierro o minerales significativos y tiene poca tierra cultivable. Es difícil hacer algo de la nada. Pero Taiwán lo ha hecho.

Sobrepoblación. India y China aducen esta razón como la principal para seguir siendo pobres. Desde Malthus, la mayoría de los que han escrito sobre el tema han citado el carácter desmesurado del problema de la población. Taiwán es una pequeña isla, menos de la mitad de la superficie de Carolina del Sur, con una población de unos 21 millones de habitantes, lo que la convierte en la segunda nación más densamente poblada del planeta, sólo por detrás de Bangladesh. Además, el 62% de la isla es montañosa, con más de 60 picos por encima de los 3.000 metros, por lo que sus habitantes viven en un área del tamaño de Connecticut. Si la sobrepoblación produce pobreza, Taiwán debería ser la nación más pobre del mundo.

Inmigración. La inmigración está estrechamente relacionada con la población. Hong Kong no pudo absorber a los vietnamitas que huían y repatrió a algunos de ellos por la fuerza. Estados Unidos se queja de los inmigrantes ilegales, y a menudo incluso de los legales. Inglaterra lleva mucho tiempo expresando su preocupación por los inmigrantes en la Commonwealth. Pero en 1949 unos dos millones de nacionalistas del continente vinieron a unirse a los seis millones de residentes de Taiwán, un aumento del 33% de la población en dos años. Muchos residentes de Estados Unidos consideran que nuestra tasa anual de inmigración, inferior al 1%, es una pesada carga, que disminuye nuestra tasa salarial media y reduce nuestro PIB per cápita. Taiwán asumió su carga de inmigrantes y demostró que son una gran bendición.

Analfabetismo. Una población educada es necesaria para que un país prospere y el analfabetismo caracteriza a los países pobres. Pero cuando los japoneses se fueron de Taiwán, dejaron una población que no habían intentado educar. Incluso en 1952, tras la llegada de los nacionalistas a Taiwán, el 41% de la población era analfabeta, el 43% sólo había completado la escuela primaria y sólo el 9% había terminado la secundaria. Muchos otros países se acobardaron ante tales condiciones; pero no Taiwán. En 1994, sólo el 6% era analfabeto y el 63% había terminado el bachillerato. En 1952 sólo 13 estudiantes taiwaneses realizaban estudios de postgrado, pero en 1996 eran 42.000. Compárense estos resultados con los de cualquier país de África o América Latina.

Gastos en defensa nacional. Will Durant observa que el estado natural de la existencia de la humanidad es la guerra. Esto significa que todas las naciones deben gastar recursos en defensa nacional, lo que desvía las actividades de la inversión y el consumo. Así, muchos países atribuyen su pobreza a su necesidad de defender lo poco que tienen. Incluso una nación tan rica como Estados Unidos ha explicado en las últimas décadas su lento ritmo de crecimiento como resultado de los grandes gastos en defensa nacional. Taiwán, con sus 21 millones de habitantes, se encuentra a 150 millas de China continental, con sus 1.250 millones de habitantes, que proclaman a gritos su intención de devolver a Taiwán al redil. Los gastos en defensa de Taiwán no se publican, pero se calcula que oscilan entre el 10 y el 20 por ciento del PIB y todo joven físicamente capaz debe pasar al menos un año sirviendo en el ejército, privando a la nación de su actividad productiva. En Estados Unidos gastamos hoy el 3% y no hemos gastado más del 7% desde 1972. Taiwán ha conseguido producir tanto armas como mantequilla.

Ayuda exterior. Muchas naciones argumentan que no pueden prosperar sin la ayuda externa. Aunque Taiwán fue beneficiario de la ayuda exterior de Estados Unidos después de la 11ª Guerra Mundial, esta ayuda se interrumpió en 1968. Taiwán ha prosperado sin regalos extranjeros.

Ostracismo diplomático. Desde 1979, cuando Estados Unidos reconoció a la República Popular China, la República de China en Taiwán ha sido expulsada de la comunidad formal de naciones. Esto es un elemento disuasorio para el comercio, pero los ingeniosos habitantes de Taiwán han encontrado formas de sortear esta barrera.

Se trata de un formidable conjunto de dificultades, condiciones adversas y motivos de fracaso. Muchos países han recurrido a una sola de ellas para explicar su pobreza y estancamiento. Taiwán las ha tenido todas y, aun así, ha acumulado un historial que la sitúa a la cabeza de todas las naciones. Una lección inmediata es que estas explicaciones no son razones válidas para el fracaso, sino sólo débiles excusas sin fundamento. Las excusas son el traje nuevo del emperador y Taiwán es el niño pequeño que dice, en voz baja, la verdad sobre los impresionantes trajes.

Los logros de Taiwán

Para que los ciudadanos de un país disfruten de un buen nivel de vida, la economía del país debe crecer, rápidamente si se parte de un nivel bajo. Taiwán ha hecho precisamente eso. De 1952 a 1992, periodo que va desde la llegada de los nacionalistas a Taiwán hasta esta década, la tasa de crecimiento anual del PIB real fue del 8.7%. En Estados Unidos, durante el mismo periodo, fue del 3,2%. El poder de una tasa de crecimiento compuesta es a menudo mal entendido, pero estas cifras deberían ayudar a poner el concepto en perspectiva. El PIB real de Taiwán se multiplicó por 27; en Estados Unidos se multiplicó por menos de cuatro.

Otros países se estancaron o disminuyeron su producción.

Por supuesto, parte de este crecimiento podría deberse a un aumento de la población, ya que más gente significa más bienes. Si ajustamos estas cifras a términos per cápita, descubrimos que la renta real creció un 6.4% anual en Taiwán, es decir, se multiplicó por doce. El PIB per cápita promedio de un estadounidense es hoy de unos 30.000 dólares. Si tuviéramos la tasa de crecimiento de Taiwán, en 40 años el estadounidense promedio tendría 360.000 dólares. En cambio, el crecimiento per cápita de EE.UU. en términos reales ha sido del 2% anual, lo que supone un doble aumento en estos 40 años. Y en los últimos 20 años hasta 1990, la tasa de crecimiento ha caído al 0.9%, lo que supondría 75 años para duplicar la producción por persona. Tasas de crecimiento como las de Taiwán pueden producir milagros; de ahí la frase común «el milagro de Taiwán».

Podría ser que este crecimiento de la producción por persona se deba a que los trabajadores trabajan cada vez más horas. Sin embargo, el número de horas trabajadas por persona al mes en la industria manufacturera se redujo de 223 en 1975 a 202 en 1990, un 9% menos. Más bienes con menos trabajo es un logro que todos buscamos.

La mitad del «Índice de Miseria», popularizado por el difunto senador Hubert Humphrey, es la tasa de desempleo. Nunca en los 40 años que estamos considerando alcanzó el 3 por ciento en Taiwán. Después de 1954 nunca llegó al 2%, y en ocho de esos años fue inferior al 1%. En ningún año la tasa más baja de Estados Unidos fue tan baja como la más alta de Taiwán. Hay poca miseria en estas cifras.

Muchos economistas explican las bajas tasas de desempleo por las altas tasas de inflación. La experiencia de Taiwán desmiente esta teoría. Durante el periodo de 1952 a 1992 los precios subieron una media del 6.3% anual. Esto se compara con una subida de sólo el 4.4% en Estados Unidos. Pero los aumentos de Taiwán se concentraron en los primeros años de la década de 1950 y durante las dos crisis del petróleo; en uno de estos años los precios subieron un 47%. En 11 de los 40 años los precios subieron menos del 3 por ciento, un nivel alcanzado en Estados Unidos en un solo año entre 1968 y 1990. Taiwán ha demostrado al mundo que unos precios estables son compatibles con un crecimiento rápido.

Los países de todo el mundo han pedido prestado a otros para invertir y producir. El resultado ha sido poco capital y mucha deuda. Taiwán no ha pedido préstamos, sino que ha ahorrado y ha acumulado reservas de divisas valoradas en unos 100.000 millones de dólares. Esta riqueza puede asegurar el crecimiento y el bienestar futuro.

Los beneficios de este crecimiento se han dispersado ampliamente. Hoy, el 99% de los hogares taiwaneses tienen televisores a color y refrigeradores. Las cifras de teléfonos y lavadoras son del 97% y 92%, respectivamente. Cuando cayó el Muro de Berlín en 1989, menos del 10% de los alemanes orientales tenían teléfono, en lo que era el más rico de los países del bloque soviético.

Una comparación de la República de China en Taiwán con la República Popular China deja claro lo que ha conseguido Taiwán. En 1950, cuando los nacionalistas acababan de llegar a Taiwán, la renta per cápita tanto en Taiwán como en el continente era de 50 dólares al año. En 1992, la cifra de la China continental había aumentado a unos 500 dólares, mientras que la de Taiwán superaba los 10.000 dólares. Se trataba de dos pueblos con antecedentes culturales y logros similares. La diferencia importante era el sistema social y económico adoptado en cada país. ¿Podría haber un ejemplo más claro de la superioridad de las libertades políticas y económicas?

Factores que promueven el crecimiento económico

A lo largo del periodo que hemos examinado, la mayoría de los economistas especializados en desarrollo económico argumentaban que el gobierno debía dirigir la economía para superar las fallas del mercado, proteger las industrias nacientes, promover el ahorro para la inversión de capital y dirigir esas inversiones de manera que se obtuviera el mayor bien social. Aunque Taiwán siguió algunas de esas políticas en sus primeros días, después de 1957 se dirigió por un ritmo diferente, uno que marcaba la cadencia de los mercados libres y el gobierno limitado.

Los impuestos le quitan recursos a los individuos productivos y los transfieren al gobierno, desalentando la actividad económica. En 1960, la República de China recaudaba sólo el 14% del producto nacional bruto en impuestos, mientras que Estados Unidos recaudaba el 25%. En 1990, la recaudación de la República había aumentado al 20% y la de Estados Unidos a casi el 40%. Aunque la tendencia al alza parece universal, Taiwán le ha dejado a sus ciudadanos más dinero y un mayor incentivo para producir.

Las naciones modernas tienen grandes programas de bienestar para socorrer a los necesitados. La «red de seguridad social» llama mucho la atención. Taiwán ha actuado como si la gente pudiera cuidar mejor de sí misma y de sus amigos y familiares que el gobierno. El gasto en bienestar social ha sido inferior al 1% del PIB. Su programa de bienestar ha consistido en un rápido crecimiento, precios estables, bajo desempleo y una amplia distribución de bienes de consumo. Los resultados cuentan.

La mayoría de los gobiernos promueven los sindicatos como forma de ayudar a los trabajadores. Taiwán no ha promovido los sindicatos y el poder sindical ha sido débil. Un repaso a las cifras anteriores muestra cómo los trabajadores han ganado más con los mercados que con los sindicatos.

Las empresas nacen y mueren. Cada acontecimiento es traumático y a menudo se busca la ayuda del gobierno para facilitar el proceso. Taiwán ha protegido pocas de sus industrias nacientes; las que ha ayudado han seguido dependiendo del apoyo del gobierno. A las empresas moribundas se les ha permitido cerrar. Un estudio reciente demuestra que esta política ha promovido la eficiencia, el crecimiento y un mayor nivel de vida.

A principios de la década de 1950, Taiwán emprendió un programa de reforma agraria, pero diferente al de otros países. En Taiwán la tierra se compró, en lugar de quitársela a sus propietarios. Luego se vendía, en lugar de entregarse, a sus nuevos propietarios, que habían trabajado en esas explotaciones. Así, se respetaron los derechos de propiedad y se promovió la responsabilidad. Estas acciones establecieron la confianza en los derechos de propiedad y promovieron la formación de empresas.

Por último, la cultura es siempre un factor importante en la vida económica de un pueblo. La cultura confuciana, con su énfasis en la familia, la educación y el trabajo, es una característica inestimable, como demuestran los cuatro Pequeños Tigres, donde ha sido prominente, y el continente, donde ha sido denigrada.

La libertad política, también

Escritores como Adam Smith, F. A. Hayek, Milton Friedman y Julian Simon predijeron que los mercados libres y el respeto a los derechos de propiedad producirían una sociedad próspera con libertad política. Ya hemos descrito los logros económicos. El sistema político ha pasado de las elecciones locales a la elección de todos los miembros del yuan legislativo a la elección popular del presidente. Los habitantes de Taiwán gozan de gran libertad religiosa, de prensa y de expresión política para acompañar el rápido crecimiento de su economía.

La teoría y la práctica de la libertad se encuentran en Taiwán. Todas las demás naciones sólo tienen que mirar, escuchar y aprender. Si Taiwán puede lograr estos resultados, todas las naciones del mundo deberían ser libres y prósperas.

Publicado originalmente el 1ero de julio de 1998.

Hugh Macaulay fue profesor emérito de Economía en la Universidad de Clemson. Fue profesor visitante en la Universidad Nacional de Taiwán en Taipei desde agosto de 1984 hasta julio de 1985.