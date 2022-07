La temporada de impuestos es un buen momento para recordar que la historia de los impuestos cuenta la historia de civilizaciones enteras. Lo que se grava, y su cuantía, nos dice qué valoraban los gobernantes. Lo que estaba exento nos dice quién tenía la influencia política para ser excluido.

Hoy no es diferente. Si le irrita lo complicado que es el sistema fiscal, parte de la culpa la tienen las numerosas exenciones y deducciones del código. Estas complejidades no se producen al azar. Cada norma tiene un grupo de interés influyente que busca ofrecer su lealtad a cambio de la evasión de impuestos.

La Piedra de Rosetta, uno de los artefactos más famosos de la arqueología, es un ejemplo de ello. A pesar de su valor de traducción, su propósito era asegurar la exención de impuestos para los templos. La Piedra de Rosetta se mantiene hoy como un monumento a las inevitables presiones que crean un complejo código fiscal.

Una piedra que no se ha volteado

La importancia arqueológica del artefacto es bien conocida. La Piedra de Rosetta —nombre de la ciudad de Rosetta donde se encontró— dice lo mismo en griego, jeroglífico egipcio y una tercera escritura egipcia llamada demótica. Como se conocía el griego y no el egipcio, los arqueólogos pudieron utilizar el artefacto para entender los innumerables escritos egipcios (especialmente los documentos fiscales) que han llegado hasta nuestros días. La piedra de Rosetta es la razón por la que sabemos tanto sobre el antiguo Egipto.

Pero, en primer lugar, ¿por qué estaba escrita en tres idiomas? ¿Qué decía? ¿Por qué se esculpió en piedra negra y dura cuando había papiro mucho más barato? Todo se debió a los impuestos. Charles Adams relata el origen de la Piedra de Rosetta en su fascinante historia de los impuestos, For Good and Evil: The Impact of Taxes on the Course of Civilization.

Los altos impuestos crearon una rebelión egipcia

Tras la muerte de Alejandro Magno, sus generales se repartieron su imperio y Egipto pasó a manos de Ptolomeo I. En el año 190 a.C., su descendiente, Ptolomeo V, se enfrentó a una guerra civil. Como tantos otros gobernantes antes que él, el rey había cargado a su pueblo con excesivos impuestos. Los soldados y los trabajadores se rebelaron y la guerra duró más de diez años.

Las fuentes pintaron el cuadro de un Estado fallido. El Estado confiscaba los bienes y encarcelaba a los deudores de impuestos. Las prisiones estaban tan abarrotadas que las granjas y los pueblos estaban vacíos. Los diques a lo largo del Nilo necesitaban desesperadamente ser reparados. Las inundaciones eran galopantes.

Ptolomeo acabó capitulando ante los rebeldes, liberándolos de la cárcel y ofreciéndoles una amnistía. Puso fin al reclutamiento naval, perdonó todas las deudas fiscales y devolvió las propiedades confiscadas. La paz volvió a la tierra de Egipto.

La exención de impuestos aplacó a un poderoso grupo de interés

Para ayudar a garantizar una paz duradera, Ptolomeo también concedió a los templos egipcios la exención de impuestos. Esta fue una medida especialmente inteligente. Los templos no habían estado exentos de impuestos desde la época de los faraones, un estatus que les fue arrebatado cuando los asirios conquistaron Egipto, unos quinientos años antes de que se tallara la Piedra de Rosetta. Recuperarlo fue un motivo de orgullo para los sacerdotes y la clave para restablecer la paz.

Los sacerdotes también lo encontraron bastante lucrativo porque los templos egipcios no eran meros lugares de culto. Los templos poseían vastas extensiones de tierra. Los trabajadores estaban exentos del impuesto de capitación, los agricultores estaban exentos del impuesto sobre las cosechas y los templos no pagaban impuestos por las ofrendas que los trabajadores y los agricultores tenían que hacer para utilizar la tierra. Al igual que un político moderno, Ptolomeo utilizó el código fiscal para aplacar a este poderoso grupo de interés. Los sacerdotes salieron ganando como bandidos.

La ley era una cosa, pero su aplicación era otra. Para asegurarse de que los recaudadores de impuestos respetaran el nuevo estatus de exención de impuestos de los templos, los sacerdotes colocaron una enorme losa negra de basalto, una estela que celebraba la sabiduría del rey al conceder a los templos tan maravillosos beneficios fiscales.

Lo que queda de esa estela es lo que llamamos la Piedra de Rosetta. Su impresionante presencia esencialmente decía a los posibles recaudadores de impuestos: «Para que sepas, sabemos que el rey dijo que no tenemos que pagar impuestos, así que no intentes nada». Una estatua del rey que la acompañaba añadía más autoridad; era un montaje que probablemente se repetía en todo el reino.

Pero, ¿por qué tres idiomas? Porque el clero del templo quería informar a tres segmentos diferentes de la población y cada uno entendía una lengua distinta. Los líderes religiosos entendían los jeroglíficos, la población en general entendía el demótico y los recaudadores de impuestos el griego. Los recaudadores de impuestos eran conocidos por sus excesivas exigencias -lo que impulsó la guerra civil-, así que esta era la forma que tenía el templo de asegurarse de que todos sabían lo que decía la ley.

Nada es seguro salvo la muerte y los impuestos y la evasión de impuestos

La Piedra de Rosetta refleja una gran inversión por parte de los templos. Las estelas talladas en piedra eran caras de hacer e instalar e ilustran el valor que los templos encontraban a estas exenciones de impuestos. Probablemente sea la razón por la que el gobierno utilizaría posteriormente indultos similares para aplacar a futuros rebeldes fiscales y por la que este tipo de normas nos han seguido hasta los tiempos modernos.

Multiplique la Piedra Rosetta unos cientos de veces y obtendrá algo que se parece al código tributario de los Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos de los legisladores en 2017, los impuestos federales de EE.UU. seguirán siendo un desastre en el futuro inmediato. Las exenciones no son la única razón de la complejidad fiscal, pero la presión de los grupos de interés las convierte en algo inevitable. Cualquier distorsión es una pequeña molestia, un mero eslabón de una cadena. Pero con cada eslabón, la cadena crece hasta atar y agobiar a los contribuyentes.

La Piedra Rosetta es uno de los primeros ejemplos de un interés especial que utiliza el código fiscal para su propio beneficio. Qué oportuno es que se haya originado en un imponente obelisco de plomo.

Publicado originalmente el ( “17 de marzo de 2019″) en FEE.org y 2022 .”

David Youngberg es profesor asociado de economía en Montgomery College en Rockville, MD.