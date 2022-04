Elon Musk ofreció comprar a Twitter por 43.000 millones de dólares, provocando reacciones extremas de algunos. Jeff Jarvis, profesor de periodismo de la City University de Nueva York, comparó la oferta con el ascenso de los nazis.

Today on Twitter feels like the last evening in a Berlin nightclub at the twilight of Weimar Germany.

— Jeff Jarvis (@jeffjarvis) April 14, 2022