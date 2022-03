De todas las grandes civilizaciones del mundo antiguo, ninguna me fascina más que la de Roma.

Su componente occidental sobrevivió invicto durante mil años, la primera mitad como república y la segunda como autocracia imperial. Desde una minúscula y nada especial aldea a orillas del Tíber hasta un bullicioso monstruo de 70 millones de personas que reside en Inverness, al noroeste, hasta Damasco, al este, su trayectoria es rica en enseñanzas útiles: sobre la naturaleza humana, el gobierno, el poder, la economía, la moral y mucho más.

El componente oriental de la civilización romana, centrado en Constantinopla (actual Estambul), sobrevivió a Occidente otros mil años. Teniendo en cuenta todo esto, no es una mala racha en lo que respecta a las civilizaciones; de hecho, es una de las más largas. En la Fundación para la Educación Económica (FEE) creemos que hay tanto que aprender de la experiencia romana que hemos reunido algunos de los mejores de los numerosos artículos que hemos publicado sobre el tema y los hemos puesto en un solo lugar: www.fee.org/rome.

En su libro de 1944, César y Cristo, Will Durant resumió una de las lecciones monumentales de Roma:

«Una gran civilización no es conquistada desde afuera hasta que se ha destruido a sí misma por dentro». Las causas esenciales de la decadencia de Roma residían en su pueblo, su moral, su lucha de clases, su comercio fallido, su despotismo burocrático, sus impuestos asfixiantes, sus guerras consumistas».

A lo largo de los años he aprendido mucho sobre Roma gracias a los escritos de historiadores populares como Will Durant, Theodore Mommsen, Michael Grant, Anthony Everitt, Mike Duncan, Tom Holland, Barbara Levick, Thomas Madden y otros. Todos ellos escribieron buen material en el último siglo, más o menos. Sin embargo, tanto ellos como todos los historiadores de Roma deben basarse en los historiadores romanos, aquellos que vivieron en la antigua Roma y conocieron sus tradiciones de primera mano. Algunos eran conocidos y respetados en su época y merece la pena leerlos siglos después.

Tres de los historiadores romanos más notables son Sallust, Livio y Tácito. Con la esperanza de inspirar a los lectores de hoy en día para que aprendan más sobre Roma a través de los escritos de estos hombres, presento aquí algunas de sus ideas y observaciones. Es cierto que las citas directas han sido seleccionadas por lo que considero los mejores sentimientos y la sabiduría singular de cada autor, pero también son representativas de sus amplias perspectivas.

Sallust

Cayo Salustio Crisipo, anglicitado como Salustio, fue tanto un gobernador provincial (del norte de África romano) como un prolífico escritor durante el siglo I a.C., que fue también el último siglo de la antigua República. Es el primer historiador romano del que se tiene constancia y se le conoce sobre todo por sus escritos sobre la conspiración de Catilina para acabar con la República y convertirse en gobernante de Roma. Sallust también escribió extensamente sobre la guerra contra el rey númida, Jugurtha.

Sobre Catilina, un senador demagogo cuyos malogrados planes fueron desbaratados por Cicerón (https://fee.org/articles/enemy-of-the-state-friend-of-liberty/), Sallust escribió esta concisa valoración: «Mucha elocuencia, poca sabiduría». Y Catilina no fue el único político arruinado por el afán de poder. Sallust informó:

La ambición impulsó a muchos a volverse engañosos; a mantener una cosa oculta en el pecho, y otra lista en la lengua; a estimar las amistades y las enemistades, no por su valor, sino según el interés; y a llevar más bien un semblante engañoso que un corazón honesto.

A veces, Sallust es criticado por algún esbozo de auto-engrandecimiento durante su gobierno. Puede que sea culpable en ese sentido; no lo sé. Pero en cualquier caso, su lamento sobre otros políticos suena a verdad:

Y, en efecto, si la capacidad intelectual de los reyes y magistrados se ejerciera en el mismo grado en la paz que en la guerra, los asuntos humanos estarían más ordenados y resueltos, y no veríais los gobiernos cambiar de mano en mano, y las cosas universalmente cambiadas y confusas. Porque el dominio se asegura fácilmente por aquellas cualidades por las que se obtuvo al principio. Pero cuando la pereza se ha introducido en el lugar de la industria, y la codicia y el orgullo en el de la moderación y la equidad, la condición de un estado se altera junto con su moral; y así la autoridad siempre se transfiere del que menos merece al que más.

(La frase final de ese párrafo debería recordarnos «Por qué los peores llegan a la cima», un capítulo clave del clásico de F. A. Hayek de 1944, El camino de la servidumbre).

Catorce años después de que viviera Sallust, los nobles escoceses emitieron la famosa Declaración de Arbroath (en 1320). En ella exponían sus argumentos contra los invasores ingleses e imploraban al Papa que convenciera a los ingleses de que dejaran en paz a Escocia. Su frase más memorable rezaba: «No es por el honor, la gloria o la riqueza por lo que luchamos, sino por la libertad, a la que ningún hombre bueno renuncia si no es con su vida». Los escoceses la tomaron casi textualmente de Sallust, que había escrito 14 siglos antes: «Pero el poder o la riqueza, por los que surgen las guerras y toda clase de contiendas entre la humanidad, no son nuestro objetivo; sólo deseamos nuestra libertad, a la que ningún hombre honorable renuncia sino con su vida«.

Espero que esta valoración sallustiana de los ciudadanos de su época no sea cierta para los de la nuestra, pero en mis momentos menos optimistas me temo que sí: «Sólo unos pocos prefieren la libertad; la mayoría no busca más que amos justos».

Tácito

Un siglo después de Sallust, Cayo Cornelio Tácito ejerció la abogacía, sirvió en el Senado romano y escribió lo suficiente y tan bien que se le considera uno de los mayores historiadores de la antigüedad.

Tácito lamentó la desaparición de las libertades de la antigua República y el ascenso de emperadores de dudoso carácter. «La sed de poder absoluto es más ardiente que todas las pasiones», escribió. Esa verdad se había manifestado en la vida de sus propios padres, que fueron testigos de los horribles crímenes de Calígula, Tiberio y Nerón.

Esta frase parece sacada del Atlas Shrugged de Ayn Rand, pero en realidad procede de la pluma de Tácito: «Cuando los hombres de talento son castigados, la autoridad se fortalece». Lo mismo ocurre con esta otra: «Y ahora se aprueban proyectos de ley, no sólo para objetos nacionales, sino para casos individuales, y las leyes son más numerosas cuando la mancomunidad es más corrupta».

En su libro titulado Agrícola (98 d.C.), Tácito describió la vida de su suegro, un destacado general romano que comandaba las tropas romanas en Britania. El historiador citó al jefe caledonio Calgacus dirigiéndose a sus guerreros sobre la sed de saqueo y conquista de Roma:

Saquean, masacran y roban: a esto lo llaman falsamente Imperio y donde hacen un desierto, lo llaman paz.

Para entonces, Roma había degenerado de una república relativamente libre a una dictadura monstruosa, por lo que su política interior no era mejor que la exterior. Como señaló Tácito con pesar, «Es la rara fortuna de estos días que uno puede pensar lo que quiere y decir lo que piensa». Nótese que utiliza el adjetivo «raro» en contraposición a, por ejemplo, «común».

Livio

Tito Livio, conocido como Livio en español, vivió entre los períodos de Sallust y Tácito. Es autor de una amplia historia de Roma, Ab Urbe Condita, desde su fundación (753 a.C.), pasando por la creación de la República (508 a.C.) y hasta el gobierno de su primer emperador, Augusto (que reinó en la época del nacimiento de Cristo y murió en el año 14 d.C.).

«Los antiguos romanos», escribió Livio sobre sus compatriotas antes de la República, «todos deseaban tener un rey sobre ellos porque aún no habían probado la dulzura de la libertad». En el año 508 a.C., los romanos montaron una revolución verdaderamente histórica, tanto de ideas como de gobierno. Derrocaron a la monarquía y establecieron un nuevo orden que incluía un senado de nobles, asambleas elegidas por el pueblo, la dispersión del poder centralizado, la limitación de mandatos, una constitución, el debido proceso, el *habeas corpus y la más amplia práctica de la libertad individual que el mundo había visto hasta entonces. Antes de perderlo todo, menos de cinco siglos después, experimentaron un notable ascenso y caída, relatados por Livio en su Ab Urbe Condita.

Livio nos habla de las guerras cruciales de Roma contra los samnitas, los cartagineses y otros pueblos de la península itálica. También nos informa de la rivalidad entre Sula y Mario, de los tumultuosos últimos días de la República cuando los hombres fuertes luchaban entre sí por el poder, del asesinato de Julio César y de las maquinaciones interesadas de Augusto.

Las siguientes son algunas de mis reflexiones favoritas de Livio. Léanlas con un sentido de «plus ça change, plus c’est la même chose» (cuanto más cambian las cosas, más siguen igual):

Los hombres son demasiado hábiles para desplazar la culpa de sus propios hombros a los de los demás. Tal es la naturaleza de las multitudes: o son humildes y serviles o son arrogantes y dominantes. Son incapaces de hacer un uso moderado de la libertad, que es el término medio, o de mantenerla. No hay nada que se vista más a menudo con un ropaje atractivo que un credo falso.

Y finalmente, en este pasaje del inicio del Libro I de la historia de Roma de Livio, el gran historiador ofrece una visión atemporal sobre el valor de conocer la historia:

Los temas a los que pido a cada uno de mis lectores que dediquen su más sincera atención son estos: la vida y la moral de la comunidad; los hombres y las cualidades por las que, a través de la política interior y la guerra exterior, se ganó y extendió el dominio. Luego, a medida que el nivel de moralidad baja gradualmente, que siga la decadencia del carácter nacional, observando cómo al principio se hunde lentamente, luego se desliza hacia abajo más y más rápidamente, y finalmente comienza a hundirse de cabezas en la ruina, hasta llegar a estos días, en los que no podemos soportar ni nuestras enfermedades ni sus remedios. Hay esta ventaja excepcionalmente beneficiosa y fructífera que se deriva del estudio del pasado, que se ve, puesto a la luz clara de la verdad histórica, ejemplos de cada tipo posible. De ellos puedes seleccionar para ti y para tu país lo que debes imitar, y también lo que debes evitar, por ser maligno en su inicio y desastroso en sus resultados.

Sallust, Tácito y Livio demuestran que la gran sabiduría no es del todo reciente. Hay mucha en la historia romana y mucha que proviene de estos romanos en particular.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Lawrence W. Reed es presidente emérito de FEE, miembro sénior de la familia Humphreys y embajador global de Ron Manners para Liberty, y se desempeñó durante casi 11 años como presidente de FEE (2008-2019).