La NCAA publicó su nueva guía de COVID-19 para los deportes de invierno y la guía contiene algunas noticias importantes.

Como informa ESPN, el Grupo de Asesoramiento Médico sobre COVID-19 de la NCAA actualizó su definición de «totalmente vacunado» para tener en cuenta varias vacunas nuevas, refuerzos y factores de inmunidad.

«Las personas totalmente vacunadas incluyen ahora a las que están a dos meses de recibir la vacuna de Johnson & Johnson, a cinco meses de recibir la serie de vacunas de Pfizer o a seis meses de recibir la serie de vacunas de Moderna», informa el redactor de ESPN, Jeff Borzello, «y a las personas que están más allá de la línea de tiempo mencionada y han recibido la vacuna de refuerzo».

Pero tal vez la mayor novedad vino en la siguiente línea.

«Los individuos que están dentro de los 90 días de una infección documentada de COVID-19 entran en el equivalente de »totalmente vacunados».

En muchas partes del mundo, incluido Estados Unidos, se exigen pasaportes de vacunación para viajar.

Los pasaportes de vacunación son moralmente dudosos por varias razones, pero parecen especialmente injustos para las personas que ya han tenido COVID-19, puesto que ya han estado expuestas al virus y han adquirido inmunidad natural. Algunas pruebas, como un estudio médico de Israel publicado en octubre, sugieren que las personas con inmunidad natural están más protegidas contra el COVID-19 que las personas vacunadas.

El Dr. Anthony Fauci, director de los Institutos Nacionales de la Salud y asesor médico principal del presidente, fue preguntado recientemente en la CNN sobre el estudio israelí, concretamente sobre si las personas infectadas naturalmente por el COVID-19 tenían un menor riesgo de contraer el virus que las que recibieron la vacuna. No quiso dar una respuesta clara.

«No tengo una respuesta realmente firme al respecto», dijo Fauci. «Eso es algo que tendremos que discutir con respecto a la durabilidad de la respuesta».

@andersoncooper and I spoke with Dr. Fauci tonight. He tells us how he thinks @POTUS plans could have gone further and that we need to better understand the durability of protection from natural infection. pic.twitter.com/I7PcPUo35s

— Dr. Sanjay Gupta (@drsanjaygupta) September 10, 2021