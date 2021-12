Los estadounidenses mayores de 60 años probablemente recuerden el divertidísimo programa de televisión que se emitió durante 25 años (1965-1980) llamado Hollywood Squares. En el programa, el presentador Peter Marshall (que aún vive a los 95 años) dirigió una vez esta pregunta al cómico Paul Lynde: «El orgullo, la ira, la codicia, la lujuria, la gula, la envidia y la pereza se conocen colectivamente como ¿qué?».

Las carcajadas se sucedieron cuando Lynde respondió: «La Carta de Derechos». (La respuesta correcta, por supuesto, es los Siete Pecados Capitales).

Fue en 1791 —el 15 de diciembre— cuando los jóvenes Estados Unidos de América adoptaron formalmente las diez primeras enmiendas a su Constitución que llamamos la Carta de Derechos. Esas enmiendas eran fundamentales y fundacionales, lo más parecido a un cimiento, sin las cuales la adopción de la propia Constitución no habría tenido lugar. En menos de 500 palabras, muchas de nuestras libertades más preciadas se expresan como derechos a proteger. Es una lista de instrucciones para que el gobierno no se meta donde no debe.

No hace mucho, el difunto y famoso abogado litigante F. Lee Bailey (1933-2021) planteó una pregunta conmovedora a la que dio una respuesta inquietante: «¿Puede alguno de ustedes decir seriamente que la Carta de Derechos podría ser aprobada por el Congreso hoy en día? Ni siquiera saldría del comité».

Es probable que Bailey tuviera razón, lo que hace aún más urgente que los estadounidenses renueven la pasión aprendida por la Carta de Derechos. Con ese fin, ofrezco aquí una muestra de pensamientos en su defensa:

_____

El concepto de que la Carta de Derechos y otras protecciones constitucionales contra el gobierno arbitrario son inoperantes cuando se vuelven inconvenientes o cuando la conveniencia dicta lo contrario es una doctrina muy peligrosa y, si se le permite prosperar, destruiría el beneficio de una Constitución escrita y socavaría la base de nuestro gobierno. – Juez del Tribunal Supremo Hugo Black. Muéstrame una época y un país en el que los derechos y las libertades del pueblo hayan dependido únicamente de que sus gobernantes sean hombres buenos, sin la consiguiente pérdida de libertad. – Patrick Henry La Carta de Derechos no se promulgó para darnos ningún derecho. Se promulgó para que el Gobierno no pudiera quitarnos ningún derecho que ya tuviéramos. – Kenneth G. Eade, autor El propósito mismo de una Carta de Derechos era sustraer ciertos temas de las vicisitudes de la controversia política, ponerlos fuera del alcance de las mayorías y establecerlos como principios legales para ser aplicados por los tribunales. El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la libertad de culto y de reunión y otros derechos fundamentales no pueden someterse a votación; no dependen del resultado de ninguna elección. – Robert H. Jackson, juez de la Corte Suprema de Justicia La educación sobre el valor de la libertad de expresión y de las demás libertades reservadas por la Carta de Derechos, sobre lo que ocurre cuando no se tienen, y sobre cómo ejercerlas y protegerlas, debería ser un requisito esencial para ser ciudadano estadounidense -o, de hecho, ciudadano de cualquier nación, tanto más desprotegidos estén esos derechos. Si no podemos pensar por nosotros mismos, si no estamos dispuestos a cuestionar la autoridad, no somos más que barro en las manos de quienes están en el poder. Pero si los ciudadanos son educados y se forman sus propias opiniones, entonces los que están en el poder trabajan para nosotros… En el mundo endemoniado que habitamos por el hecho de ser humanos, esto puede ser todo lo que se interpone entre nosotros y la oscuridad envolvente». – Carl Sagan, astrónomo «Hay dos formas de ahogar la libertad de expresión. Ya hemos hablado de una de ellas: reprimir la libertad de expresión y declarar algunos temas prohibidos. Esta estrategia es bastante sencilla. La otra forma, más insidiosa, de limitar la libertad de expresión es intentar cambiar el propio lenguaje que utiliza la gente» – Dennis Prager, autor «Antes de que un ejército permanente pueda gobernar, el pueblo debe estar desarmado; como lo está en casi todos los reinos de Europa. El poder supremo en América no puede imponer leyes injustas por medio de la espada; porque todo el cuerpo del pueblo está armado y constituye una fuerza superior a cualquier banda de tropas regulares que pueda ser, bajo cualquier pretexto, levantada en los Estados Unidos.» – Noah Webster «Las constituciones de la mayoría de nuestros Estados afirman, que todo el poder es inherente al pueblo; que éste puede ejercerlo por sí mismo, … o puede actuar por medio de representantes, elegidos libre e igualmente; que es su derecho y deber estar en todo momento armado; que tiene derecho a la libertad de persona, a la libertad de religión, a la libertad de propiedad y a la libertad de prensa». – Thomas Jefferson «En 1942, había 110.000 ciudadanos japoneses estadounidenses en regla, personas respetuosas de la ley que fueron arrojadas a campos de internamiento simplemente porque sus padres habían nacido en el país equivocado. Eso es todo lo que hicieron mal. No tenían derecho a un abogado, ni a un juicio justo, ni a un jurado de sus pares, ni a ningún tipo de proceso. El único derecho que tenían: ¡»Derecho por aquí» a los campos de internamiento! Justo cuando estos ciudadanos norteamericanos más necesitaban sus derechos, su gobierno se los quitó. Y los derechos no son derechos si alguien puede quitárselos. Sólo son privilegios». – George Carlin «El primer artículo de la Carta de Derechos establece que el Congreso no hará ninguna ley sobre la libertad de culto o que coarte la libertad de opinión. Hay algunos entre nosotros que parecen sentir que esta disposición va demasiado lejos, incluso con el propósito de prevenir la tiranía sobre la mente del hombre. Por supuesto, la libertad de culto y la libertad de opinión entrañan peligros. Pero negar estos derechos es peor que peligroso, es absolutamente fatal para la libertad. La amenaza externa a la libertad no debe llevarnos a suprimir la libertad en casa. Los que quieren que el Gobierno regule los asuntos de la mente y el espíritu son como los hombres que tienen tanto miedo de ser asesinados que se suicidan para evitar el asesinato». – Harry Truman «Con respecto a los derechos políticos, consideramos que la mujer tiene derecho a todo lo que reclamamos para el hombre. Vamos más allá y expresamos nuestra convicción de que todos los derechos políticos que es conveniente que el hombre ejerza, lo son igualmente para la mujer. Todo lo que distingue al hombre como un ser inteligente y responsable, es igualmente cierto para la mujer; y si el gobierno es justo sólo cuando gobierna por el libre consentimiento de los gobernados, no puede haber ninguna razón en el mundo para negar a la mujer el ejercicio del derecho de elección, o una mano en la elaboración y administración de las leyes de la tierra. Nuestra doctrina es que «el derecho no tiene sexo». – Frederick Douglass «La Carta de Derechos es los Estados Unidos. Los Estados Unidos es la Carta de Derechos. Si se compromete la Carta de Derechos, se disuelven los cimientos mismos sobre los que se asienta la Unión… En ninguna parte de la Carta de Derechos se encuentran las palabras ‘a menos que sea inconveniente’.» – A. E. Samaan, historiador.

Lawrence W. Reed es presidente emérito de FEE, miembro sénior de la familia Humphreys y embajador mundial de la libertad de Ron Manners, habiendo servido durante casi 11 años como presidente de FEE (2008-2019).