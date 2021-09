El 11 de septiembre de 2001, yo tenía unos meses de haber salido de la universidad. Fue mi madre quien me alertó de los ataques terroristas de ese día.

«Ay mijo, nos atacaron», me dijo por teléfono. No sabía de qué estaba hablando, pero esas dos palabras «nos atacaron» fueron lo suficientemente claras como para desencadenar una respuesta instintiva de pavor.

Después de comprobar las noticias, el temor se convirtió en un terror incipiente. Al menos en lo que a mí respecta, los terroristas habían cumplido su misión.

Entonces me invadió otra emoción. Mientras veía la nueva cobertura y una serie de funcionarios del gobierno daban anuncios, me agité. No quería escuchar a estos lacayos.

«¿Dónde está el presidente?»

Sentí que había vuelto a ser un niño asustado que ansiaba ver a su padre. Y en ese momento, George W. Bush (entre todas las personas) era mi padre.

Cuando finalmente lo vi, me sentí reconfortado. Luego el consuelo dio paso a la satisfacción cuando vi las imágenes en las que se dirigía a una multitud junto a los escombros de las torres del *World Trade Center.

Después de que alguien de la multitud gritara «No se te oye», Bush gritó a través de su megáfono: «¡Yo sí los oigo! El resto del mundo los oye!… ¡La gente que derribó estos edificios nos oirá a todos pronto!».

No voté por él en las elecciones de 2000, pero después del 11-S, estaba en el equipo Bush. Y no fui el único. Tras los atentados del 11-S, los índices de aprobación de Bush saltaron del 51 % al 90 %.

Como muchos otros, apoyé las iniciativas de «seguridad nacional» de su administración. Y aunque era demasiado cobarde para arriesgar mi propia vida, estaba más que dispuesto a apoyar que otros estadounidenses se arriesgaran en Afganistán e Irak.

Reunirnos en torno al Estado de Guerra

Más tarde, me enteré que lo que experimenté el 11 de septiembre y después se llamó el «efecto de concentración alrededor de la bandera». Wikipedia lo define como «un concepto utilizado en ciencias políticas y relaciones internacionales para explicar el aumento del apoyo popular a corto plazo del gobierno de un país o de sus líderes políticos durante períodos de crisis internacional o de guerra». El concepto se asocia principalmente con el politólogo John Mueller, quien lo propuso en 1970.

Pero en 1918, Randolph Bourne se anticipó a la teoría cuando escribió que «la guerra es la salud del Estado».

En tiempos de guerra, la unidad nacional se convierte en algo primordial. Esto se debe, como explica Bourne, a que la tendencia humana «a conformarse, a unirse… es más poderosa cuando la manada se cree amenazada por un ataque. Los animales se agrupan para protegerse y los hombres son más conscientes de su colectividad ante la amenaza de guerra. La conciencia de colectividad aporta confianza y un sentimiento de fuerza masiva, que a su vez despierta la combatividad y la batalla está en marcha».

El individuo amenazado busca esta fuerza masiva a través de la devoción al Estado, que Bourne define como «…la organización de la manada para actuar ofensiva o defensivamente contra otra manada organizada de forma similar. Cuanto más aterradora sea la ocasión de defenderse, más estrecha será la organización y más coercitiva la influencia sobre cada miembro de la manada».

Para lograr la unidad, el espíritu bélico exige conformidad. De hecho, los disidentes, en contra la guerra, fueron blanco de un intenso hostigamiento tras el 11-S.

«La guerra», continuó Bourne, «envía la corriente de propósito y actividad que fluye hacia los niveles más bajos de la manada y hacia sus ramas remotas. Todas las actividades de la sociedad se vinculan lo más rápidamente posible a este propósito central de hacer una ofensiva militar o una defensa militar y el Estado se convierte en lo que en tiempos de paz ha luchado vanamente por llegar a ser: el árbitro inexorable y el determinante de los negocios y las actitudes y opiniones de los hombres».

Desde el momento en que escuché «nos atacaron», la lucha manada contra manada se convirtió en mi paradigma dominante. En las garras del terror, estaba la manada y la guerra *uber alles. Me uní a la bandera, al presidente, al Estado y a la guerra. Y apoyé el empoderamiento masivo del gobierno a expensas de las libertades y los derechos humanos de los estadounidenses.

Así lo hicieron millones de otros estadounidenses y el gobierno de EE. UU. explotó ese «mandato» al máximo, librando una «Guerra Global contra el Terror» que destruyó las vidas de cientos de miles de personas en el extranjero y pisoteó las libertades de millones de personas en el país, para finalmente comenzar a concluir veinte años después en el desastre y la desgracia.

Pero el daño abarcó incluso más que eso.

La era del terror

La Guerra Global contra el Terror marcó la pauta como respuesta a las crisis durante los siguientes veinte años. Cada vez que el público se ve retraumatizado por un nuevo susto (como la crisis financiera de 2008 o la crisis del COVID que estamos viviendo ahora), responde acudiendo aterrorizado a los brazos del gobierno.

De hecho, como demostró Robert Higgs en su libro *Crisis and Leviathan: Critical Episodes in the Growth of American Government, la historia demuestra que no es sólo la guerra lo que alimenta al Estado, sino cualquier crisis lo suficientemente grande y aterradora.

Por eso los gobiernos están tan dispuestos a instigar, exacerbar y perpetuar las guerras y las crisis.

Como escribió F.A. Hayek, «las ‘emergencias’ siempre han sido el pretexto con el que se han erosionado las salvaguardias de la libertad individual – y una vez que se suspenden no es difícil para cualquiera que haya asumido los poderes de emergencia asegurarse de que la emergencia persista».

La emergencia COVID ha sido el pretexto para que las libertades económicas y civiles sean, no sólo erosionadas, sino barridas en masa por medidas autoritarias como los bloqueos y los mandatos de vacunación. Y una vez más, la gente se está «reuniendo en torno a la bandera» y renunciando a la libertad por la promesa de seguridad (salud pública). Y los gobiernos están haciendo todo lo posible para prolongar el estado de emergencia mediante una propaganda alarmista infundada (y a menudo desquiciada).

Gran parte de la población ha sido azotada con tal frenesí por el virus que clama para que el gobierno despliegue poderes dictatoriales aún mayores, especialmente para perseguir a los no conformistas: mediante la censura y cosas peores. La epidemia del terror está engendrando un pie de guerra hacia los compatriotas. Muchos están llegando a ver a «los no vacunados» como una población enemiga que debe ser relegada al estatus de ciudadanos de segunda clase y desterrada en gran medida de la sociedad con el fin de coaccionarlos para que se conformen. Esta odiosa orientación ha sido incluso explícitamente incitada por la retórica divisiva del presidente Biden.

La crisis es la salud del Leviatán. Y la guerra es la salud del Estado.

Romper el ciclo

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 fueron actos de una maldad indescriptible. Las vidas arrebatadas fueron tragedias terribles. Pero la maldad y la tragedia del 11 de septiembre sólo se agravaron muchas veces por la forma en que reaccionamos entonces y desde entonces.

Hemos permitido que el terror se apodere de nosotros. Una y otra vez, hemos dejado que el gobierno utilice el terror para manipularnos y que renunciemos a nuestras preciosas libertades a cambio de la promesa de seguridad.

Y sin embargo, nuestros protectores ávidos de poder nunca parecen cumplir esa promesa. Tanto en la Guerra Global contra el Terrorismo como en la Guerra Global contra el COVID han demostrado ser fracasos abyectos.

Si seguimos así durante mucho tiempo, no nos quedará ninguna libertad a la que renunciar. En ese escenario, ninguno de nosotros (y ninguno de nuestros descendientes) estará a salvo de nuestros «protectores».

Entonces los terroristas habrán ganado de verdad.

Dan Sanchez es el director de Contenido de la Fundación para la Educación Económica (FEE) y el editor en jefe de FEE.org.