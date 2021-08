El pasado mes de mayo, el Departamento del Interior de Estados Unidos aprobó el Proyecto Solar Gemini, una instalación de 7100 acres en Nevada que se prevé que sea la mayor planta solar jamás construida en Estados Unidos.

El proyecto de 1000 millones de dólares, situado en el desierto al norte de Las Vegas en terrenos federales, pronto suministrará energía a unos 260.000 hogares de la región. Algunos vieron la rápida aprobación del proyecto, por parte de la administración Trump, como una sorpresa, presumiblemente por la supuesta aversión de la derecha a la energía verde.

Pero un vistazo a los datos de las energías renovables revela una sorpresa aún mayor: la energía solar experimentó un crecimiento récord durante la era Trump.

Puede que a muchos se les haya escapado el crecimiento de la energía solar en los últimos cuatro años, pero es una realidad. Hace quince meses, Scientific American informó sobre el explosivo récord del uso de la energía solar en Estados Unidos.

«La expansión de la electricidad de origen solar en Estados Unidos batió grandes récords», informó la revista, «representando casi el 40 % de toda la nueva capacidad de generación».

Desde entonces, el crecimiento de la energía solar no ha hecho más que acelerarse. La energía solar es ahora la fuente de energía de más rápido crecimiento en Estados Unidos. El año pasado se instaló un récord de 19 gigavatios de generación solar, según un informe de Wood Mackenzie encargado por la Asociación de Industrias de la Energía Solar, lo que equivale al 43 % de la capacidad de las centrales eléctricas construidas en 2020.

«[Wood Mackenzie] prevé que el sector solar estadounidense instalará 324 gigavatios de nuevos parques solares en la próxima década, lo que supone cuadruplicar el parque solar actual», informó el Houston Chronicle a principios de este año. «Un gigavatio puede alimentar al menos 300.000 hogares, según las estimaciones».

El rápido crecimiento de la energía solar —que ahora representa casi el 2.5 % de toda la electricidad generada en EE. UU.— ha provocado naturalmente también un auge del empleo, señaló Forbes el año pasado.

«La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. estima que el instalador de energía solar fotovoltaica será el puesto de trabajo de mayor crecimiento entre 2018 y 2028, con un salario promedio anual de más de 42.000 dólares», señaló el escritor especializado en energía Joshua Rhodes.

Pocos negarán que el sector de la energía solar está en auge. La verdadera pregunta es por qué.

Aunque existe la percepción de que la energía solar no puede competir en precio con los combustibles fósiles, los datos sugieren que eso puede estar cambiando. Los líderes del sector afirman que los costos han descendido hasta un 90 % en la última década, lo que significa que en muchos casos la energía solar (a escala de los servicios públicos) no sólo es más limpia que las energías alternativas, sino más barata.

«La energía solar se está volviendo tan competitiva que no sólo es un medio de descarbonización para los compradores corporativos, sino también una forma de reducir el costo de la energía para sus empresas», dijo el director de investigación de Wood Mackenzie, Ravi Manghani, en un documento publicado en enero.

El documento constata que la energía solar es actualmente la forma más barata de generar electricidad en dieciséis estados, así como en países como España, Italia e India. Gran parte de la reducción de costos es el resultado de las mejoras tecnológicas, que ha hecho que la energía solar sea más asequible y eficiente.

El Departamento de Energía señala que el precio medio de los paneles solares fotovoltaicos ha caído casi un 70 % desde 2014, y esto ha ayudado a que los mercados de energía solar evolucionen rápidamente y se adapten a una forma de energía limpia y cada vez más competitiva. Esto ha ayudado a impulsar un aumento de casi cinco veces en el consumo de energía eléctrica solar en los Estados Unidos.

Fact: Solar energy is the fastest growing energy source in US.

Costs have fallen by 90% in the last decade bc of innovation & market competition.

The question: Can solar now compete with fossil fuels on a level field (i.e. without subsidies).

Some tell me yes. Others skeptical pic.twitter.com/skde3QXNw2

— Jon Miltimore (@miltimore79) August 3, 2021