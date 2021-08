En una columna anterior, compartí un video humorístico en el que me burlaba del fracaso mundial del socialismo en todas partes.

Y traté de adelantarme a la típica respuesta de mis amigos de izquierdas señalando que las naciones escandinavas no son modelos de estatismo.

En la clasificación mundial de la libertad económica, las naciones nórdicas obtienen una puntuación relativamente alta, con Dinamarca y Finlandia entre las 20 primeras. Los países escandinavos tienen grandes estados de bienestar, pero por lo demás tienen políticas económicas de laissez-faire. Los países nórdicos se enriquecieron cuando el gobierno era pequeño, pero el crecimiento se ha ralentizado desde que se impusieron los beneficios del Estados.

Según algunos de los correos electrónicos que he recibido, a algunos críticos les cuesta entender este argumento.

Todo ello resulta muy frustrante, ya que he intentado de exponerlo en repetidas ocasiones. Así que estuve reflexionando sobre el tema durante horas, tratando de averiguar si había alguna manera de ayudar a la gente a entender la cuestión.

Tal vez este gráfico de Economic Freedom of the World ayude. Muestra, basándose en las cinco principales categorías de libertad económica, que la brecha antes significativa entre Estados Unidos y Escandinavia ha desaparecido casi por completo.

En otras palabras, cualquiera que afirme que las naciones escandinavas son socialistas debe pensar también que Estados Unidos lo es.

Sin duda, hay diferencias. Si nos fijamos en categorías específicas de libertad económica, Estados Unidos obtiene una puntuación notablemente mejor que las naciones nórdicas en política fiscal.

Pero obtiene una puntuación significativamente peor en cuestiones de gobernanza, como los derechos de propiedad, corrupción y Estado de Derecho.

También lo hace un poco peor en comercio y ligeramente mejor en regulación.

La conclusión es que tanto Estados Unidos, como los países escandinavos, están orientados al mercado, pero también cargan con un montón de malas políticas gubernamentales. Si eso nos convierte en socialistas, ¿cuál es el término correcto para las naciones en las que el gobierno tiene una huella mucho mayor, como Francia, Italia o Grecia?

¿Qué tal Venezuela y Zimbabue? ¿O Corea del Norte y Cuba?

Lo que digo es que hay un espectro y debemos ser conscientes de que hay diferentes grados de estatismo. Y las naciones más cercanas a un extremo son muy diferentes de los países más cercanos al otro extremo.

Muchas otras personas exponen argumentos similares sobre los países nórdicos.

Tim Worstall, quien escribe sobre Finlandia para CapX, subraya la naturaleza laissez-faire de las naciones escandinavas, al tiempo que señala que hay un grado de descentralización que hace que el gobierno engrandecido sea algo menos ineficiente.

Amén. El gobierno local muchas veces es malo, pero rara vez es tan malo como un sistema centralizado.

También encontré un artículo de 2016 para la Fundación para la Educación Económica (FEE) de Corey Iacono que es de obligada lectura.

El socialismo democrático pretende combinar el gobierno de la mayoría con el control estatal de los medios de producción. Sin embargo, los países escandinavos no son buenos ejemplos de socialismo democrático en acción porque no son socialistas. En los países escandinavos, al igual que en todas las demás naciones desarrolladas, los medios de producción son principalmente propiedad de particulares, no de la comunidad ni del gobierno, y los recursos se asignan a sus respectivos usos por el mercado, no por la planificación gubernamental o comunitaria. …es cierto que los países escandinavos proporcionan… una generosa red de seguridad social y asistencia sanitaria universal, un amplio Estado de bienes sociales no es lo mismo que el socialismo. …Los escandinavos abrazan un tipo de capitalismo de libre mercado… La revista The Economist describe a los países escandinavos como «firmes comerciantes libres que resisten la tentación de intervenir incluso para proteger a empresas emblemáticas». …Todos estos países se encuentran también entre los 10 países más fáciles para hacer negocios.