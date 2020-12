Por: John Miltimore

El 4 de diciembre, un grupo bipartidista de legisladores de California envió al Gobernador Gavin Newsom una carta en la que le instaba a reconsiderar su orden de cerrar los parques infantiles al aire libre como parte de su orden de quedarse en casa.

«Si bien debemos considerar apropiadamente las mejores prácticas para reducir el riesgo de transmisión de COVID-19, también debemos asegurarnos de que los niños de todo el estado no se vean injustamente privados de sus oportunidades de acceso y juego al aire libre», escribieron los legisladores.

La orden de Newsom de cerrar los parques para niños al aire libre -una respuesta que muchos consideran insensata e ineficaz, llevó al gobernador a retractarse– es sólo un ejemplo del enfoque de línea dura que han adoptado los funcionarios públicos de California en su intento de mitigar la propagación del coronavirus.

Otras restricciones incluyen el toque de queda a las 10 de la noche, la prohibición de comer al aire libre y de celebrar reuniones religiosas, así como el cierre de escuelas. Las encuestas de los últimos meses han demostrado que las restricciones de California son de las más estrictas de los Estados Unidos.

Lamentablemente, pero tal vez predeciblemente, las regulaciones no parecen estar funcionando. Los datos del estado muestran que California está rompiendo sus anteriores récords tanto en casos de COVID-19 como en el número total de muertes.

«California rompió sus récords estatales tanto de casos de coronavirus reportados como de muertes reportadas en un solo día del miércoles», informa The Hill. «El estado reportó 51.724 casos de COVID-19 el miércoles, rompiendo el récord anterior de 42.088 casos, que se acaba de establecer el lunes, según un recuento de Los Angeles Times«.

Para poner estos números en perspectiva, el número de muertes que California reportó el miércoles fue más del doble del máximo diario de cualquier mes anterior.

