Apenas unos días después de la invasión de Rusia a Ucrania, comenzaron a surgir acusaciones de que el invasor estaba atacando vecindarios civiles con ataques de artillería y misiles. No es sorprendente que la mayoría de esas acusaciones provengan del gobierno ucraniano y, a menudo, es difícil para los observadores independientes verificarlas. Sin embargo, la administración de Biden pronto se hizo eco de las acusaciones del gobierno de Zelenski y el secretario de Estado, Antony Blinken, insistió en que hay evidencia de “ataques indiscriminados y ataques dirigidos deliberadamente contra civiles, así como otras atrocidades”.

Hay una delgada línea entre las bajas infligidas durante el curso de una guerra normal (que es intrínsecamente brutal y destructiva) y los crímenes de guerra absolutos. Sin embargo, algunos de los últimos incidentes en Ucrania parecen caer en esta última categoría. Por ejemplo, varios testigos oculares afirmaron que las fuerzas rusas que ocupaban Bucha, un suburbio de Kiev, ejecutaron sumariamente a civiles y enterraron sus cuerpos en fosas comunes. A partir de las imágenes satelitales, quedó claro que decenas de personas habían sido asesinadas durante la ocupación rusa de la ciudad, sus cuerpos yacían en las calles durante días.

El incidente de Bucha ha producido una indignación internacional generalizada, incluidos los llamados a enjuiciamientos por crímenes de guerra. Esa campaña ahora se extiende más allá de las demandas de enjuiciamiento de las unidades militares aparentemente responsables de los asesinatos. Los defensores más entusiastas, incluido el presidente Biden, insisten en que el presidente ruso Vladimir Putin, sea juzgado, un objetivo absolutamente poco práctico a menos que primero sea expulsado del poder.

PUBLICIDAD

La respuesta del Kremlin al episodio contribuyó a la creciente ira internacional. Los funcionarios rusos emitieron una serie de relatos contradictorios. Cuando salió a la luz la noticia, insistieron en que las acusaciones de las atrocidades en Bucha no eran más que noticias falsas, una producción de propaganda escenificada con actores. Cuando ese globo de prueba no voló, el Kremlin insistió en que el incidente fue una operación de bandera falsa llevada a cabo por el gobierno ucraniano contra su propio pueblo. La credibilidad de esa acusación no era mucho mayor que la explicación de las noticias falsas.

La estrategia mediática de Moscú fue poco más que un intento transparente de obstruir, y ha fracasado estrepitosamente en la contienda por influir en la opinión pública mundial. Dadas las amplias restricciones a los medios de comunicación dentro de Rusia, no está claro si la mayoría de los rusos cree en la negación de un crimen de guerra por parte de su gobierno.

EE.UU. ha desarrollado gradualmente una estrategia más sofisticada para responder a las acusaciones (y pruebas) de sus propias atrocidades. Washington ha recorrido un largo camino desde el manejo inepto por parte del Pentágono de la masacre de My Lai del 16 de marzo de 1968 durante la Guerra de Vietnam.

La historia inicial sobre ese episodio fue al menos tan descaradamente deshonesta como la reacción actual de Moscú a las acusaciones de crímenes de guerra. La declaración oficial de las fuerzas armadas de EE.UU. después del derramamiento de sangre de ese día describió la carnicería como una victoria impresionante sobre los combatientes comunistas, y la mayoría de los relatos en los medios de comunicación reflejaron esa opinión. Pero la historia de portada se reveló en noviembre de 1969 con la publicación de un informe de investigación de un joven periodista independiente llamado Seymour Hersh. Su informe puso al descubierto lo que realmente había ocurrido y causó una repulsión generalizada en EE. UU. Una división del Ejército de EE. UU. bajo el mando del teniente William Calley había masacrado a al menos 347 civiles desarmados en la aldea de Vietnam del Sur.

La existencia de medios de comunicación independientes en Occidente es un factor clave de por qué a los líderes estadounidenses les ha resultado más difícil que a sus homólogos rusos ocultar crímenes de guerra. Sin embargo, eso no significa que no hayan seguido intentándolo. La explicación oficial de la Marina que surgió de una investigación supuestamente honesta sobre por qué el buque USS Vincennes derribó un avión iraní en julio de 1988 resultó ser falsa en casi todos los aspectos. Los reporteros de Newsweek, John Barry y Roger Charles, finalmente desacreditaron el relato de la Marina, pero tomó cuatro años establecer la verdad.

No pasó tanto tiempo para que se revelara la historia de portada de los militares sobre un ataque con aviones no tripulados en agosto de 2021 contra “terroristas de ISIS” en Kabul, Afganistán. Ese ataque supuestamente fue una reivindicación de la estrategia “más allá del horizonte” de la administración Biden para evitar que los terroristas se vuelvan locos en Afganistán luego de la humillante retirada de las fuerzas estadounidenses. El general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, describió el ataque con drones en Afganistán no solo como una acción militar exitosa y necesaria, sino como un “ataque justo”. Hizo esa descripción exagerada a pesar de que otros funcionaros del Departamento de Defensa ya estaban expresando cautela sobre el episodio. Tres semanas después, tras las investigaciones de periodistas escépticos, el Pentágono tuvo que admitir que el personal estadounidense había identificado erróneamente a un trabajador humanitario afgano y a su familia como terroristas. El ataque con aviones no tripulados en su vehículo había matado a diez civiles inocentes, incluidos siete niños.

PUBLICIDAD

Una vez más, el trabajo de un medio de comunicación independiente fue vital para revelar la verdad. Sin embargo, como en el caso del incidente de Vincennes, no hay evidencia de que las personas responsables del ataque con aviones no tripulados afganos hayan sido disciplinadas alguna vez por su trágico error. Peor aún, no hay evidencia de que los continuos intentos de los militares de tergiversar el resultado del ataque con drones durante las próximas tres semanas condujeran a acciones disciplinarias contra los infractores. Como en el caso de la masacre de My Lai y el ataque al avión iraní, persiste la sospecha de que los líderes militares habrían continuado el encubrimiento indefinidamente, si hubieran podido hacerlo.

Todavía hay esperanza de que las tropas rusas responsables de la matanza en Bucha sean llevadas ante la justicia, aunque eso es poco probable. Es incluso más utópico creer que Putin alguna vez se enfrentará a un tribunal de crímenes de guerra. Ese escenario no es más probable que un presidente estadounidense sea procesado por un crimen de guerra. La exposición de sus fechorías es lo máximo que podemos esperar, y eso es al menos un logro modesto.

Ted Galen Carpenter es Académico Distinguido del Cato Institute y autor o editor de varios libros sobre asuntos internacionales, incluyendo Bad Neighbor Policy: Washington’s Futile War on Drugs in Latin America (Cato Institute, 2002).