El movimiento intelectual conservador está teniendo una especie de crisis existencial. Es uno que ha estado hirviendo a fuego lento durante mucho tiempo, pero que sólo recientemente ha salido a la luz después de que First Things publicara el ataque del editor de opinión del New York Post, Sohrab Ahmari, a las fallas de lo que él denominó «el francesismo». Según Ahmari, el francesismo significa defender una sociedad liberal pluralista en la que tratamos a nuestros enemigos políticos con dignidad y respeto, a pesar de los desacuerdos. Por el contrario, Ahmari argumenta que los cristianos deben abandonar el liberalismo y usar el Estado para aplastar a los enemigos del cristianismo y «imponerles nuestro orden y nuestra ortodoxia».

Una mirada al estado actual de las cosas facilita que los conservadores y libertarios cristianos se desanimen y, en consecuencia, al menos simpaticen con las intenciones antiliberales de personas como Ahmari. Para aquellos frustrados por la oscuridad de la izquierda, puede parecer que el camino de Ahmari es la única opción que les queda. Afortunadamente, como nos dijo el autor y filólogo J.R.R.R. Tolkien, no lo es.

Vale la pena examinar la comparación entre Ahmari y Tolkien. De hecho, Tolkien no era simplemente un escritor de fantasía muy imaginativo y adepto. También era un pensador cristiano impregnado de un pensamiento católico robusto, algo que el propio Ahmari afirma ser. Pero sus ideas sobre cómo es el bien común son muy dispares. A diferencia de Ahmari, que cree que la única manifestación posible del bien común es la suya propia, Tolkien coloreó su trabajo con un claro mensaje de pluralismo.

La renombrada trilogía El señor de los anillos, e incluso algunas de las obras menos conocidas de Tolkien, como Egidio, el granjero de Ham, enfatiza la necesidad de diversidad y la libertad de los diferentes grupos y personas para vivir de la manera que mejor les convenga. En la vida real, como en los reinos ficticios de Tolkien, esta descentralización no conduce a una sociedad perfecta, de ninguna manera. Pero la alternativa de una dirección centralizada por parte del Estado —como propone Ahmari— conduce a consecuencias aún peores, a medida que aumenta la cantidad de poder que los seres humanos con defectos tienen a su disposición.

En el otoño de 2017, Ahmari defendía el liberalismo. Ahora, tristemente, anhela el Anillo único de Poder de Tolkien, creyendo necesario ordenar las cosas de acuerdo con su concepción del bien común. En El señor de los anillos, Tolkien se enfrenta de frente a este tipo de creencias militantes. De hecho, el mago Saruman el Blanco comenzó como un agente del bien, pero, poco a poco, llegó a desear poder y control. En el proceso, cayó en las filas del mal. Mientras más tarde intenta convencer a Gandalf para que se una a él en su alianza con las fuerzas de la oscuridad, Saruman intenta justificar su desnuda toma de poder. «Nuestro tiempo está cerca: el mundo de los hombres, que debemos gobernar», dice. «Pero debemos tener poder, poder para ordenar todas las cosas como queramos, para el bien que sólo los sabios pueden ver». ¿Te suena familiar?

Para los Sarumanes de nuestro mundo, la gente es incapaz de ser abandonada a su suerte. Claramente, Ahmari ahora cree que se necesita una mano poderosa del Estado para guiar a la gente a tomar decisiones correctas —los fastidiosos izquierdistas que no están de acuerdo simplemente deben ser aplastados. Un número creciente y preocupante de conservadores está de acuerdo . Ahora vemos apoyos sinceros y abiertos a la prohibición de los préstamos de día de pago, a la limitación de las tasas de interés y a la reimposición de las leyes azules. Todo en nombre del bien común.

Curiosamente, el campamento Ahmari parece pensar que el apoyo a la libertad es condescendiente con el trabajador americano. En respuesta a un reciente artículo mío que trata sobre por qué la reimposición de Leyes Azules que regulan el comercio los domingos no aumentará la asistencia a la iglesia, Ahmari se acercó a Twitter para decir que desprecio a la gente que trabaja los domingos como si fueran «campesinos». Pero es Ahmari quien ve a la gente común como plebeyos ignorantes incapaces de dirigir sus propias vidas. ¿Por qué si no proponer utilizar el poder del Estado para imponerles su visión y sus valores?

No tenemos pruebas de que si a él y a los de su calaña se les diera de alguna manera el poder, otorgarían la dignidad de autonomía a las mismas personas por las que ahora claramente no tienen ningún respeto. De hecho, probablemente se parecería espantosamente a la forma en que Saruman y sus lacayos trataron a los hobbits de la Comarca después de que la tomaron e intentaron imponerles su concepción de «lo bueno».

Puede ser que los diferentes puntos de vista de Tolkien y Ahmari sobre el poder provengan de un desacuerdo fundamental sobre la naturaleza del bien y del mal en esta tierra.

Tolkien, por su parte, creía que el mal no puede ser vencido por completo, al menos no en esta tierra. De hecho, a sus ojos, la batalla contra el mal no era más que una larga derrota: una acción de retaguardia perdedora en un mundo corrompido y contaminado por el pecado. LOTR, después de todo, se encuentra en un mundo post-colapso en el que los grandes poderes del bien no son más que sombras de su antigua gloria. Desgraciadamente, incluso en la victoria, lo malo siempre está invadiendo. De hecho, más tarde en la vida, Tolkien comenzó una secuela de El señor de los anillos titulada La nueva sombra, en la que, 100 años después del hecho, las fuerzas del mal y la corrupción una vez más se agitan.

La mitología de Tolkien se hizo eco de la creencia cristiana de que el mal finalmente ganará el dominio sobre la tierra hasta la penúltima batalla en la que es derrocado y se crea una nueva tierra — libre del poder del pecado y del mal. Es precisamente por eso que Tolkien piensa que usar el Anillo del Poder no funcionará — el poder ilimitado sólo conduce a más maldad aquí en la tierra.

Lo quiera o no, Ahmari irradia la creencia de que la fuerza del hombre por sí sola puede ofrecer alguna forma de victoria temporal para los cristianos. Para él, el bien puede ser establecido en este mundo caído – sin necesidad de compromiso. Pero su despotricar contra el franquismo se presenta como un viaje de poder ilusorio comparable, podría decirse, a la fantasía de Boromir en las laderas de Amon Hen sobre cómo llevar a los hombres a aplastar a Mordor una vez que tiene el Anillo del Poder. Sin embargo, a diferencia de Boromir, Ahmari ni siquiera es un poderoso príncipe de los hombres. Es editor de un periódico sensacionalista.

¿Gandalf o Saruman? ¿Boromir o Faramir? Denethor o Theoden — ¿quiénes queremos ser? Tolkien sabía que esta era una opción que continuamente enfrentaría a aquellos que buscan hacer lo correcto.

Al instar a los cristianos a usar el Anillo del poder contra sus enemigos, Ahmari no tiene en cuenta el peligro que representa para ellos mismos y para los demás. Mientras que Ahmari puede argumentar que luchar por el control del Estado es una necesidad moral para los cristianos, pensadores como Tolkien muestran adeptamente que lejos de ser un deber cristiano, tales acciones en realidad tienen el efecto contrario. Los cristianos pueden tratar de usar el Anillo de Poder para el bien, pero inevitablemente conducirá al mal.

Zachary Yost es un escritor independiente y alumno de Mises U. Puedes suscribirte a su newsletter aquí .