Moscú, 3 jul (EFE).- Un número indeterminado de mercenarios del Grupo Wagner ya se entrenan en Bielorrusia, donde se están levantando tres bases para ellos, según el canal de Telegram “Grey Zone”, próximo a la empresa militar dirigida por el ruso Yevgueni Prigozhin.

“Parte de las unidades del Grupo Wagner ya ha comenzado los entrenamientos”, afirma el medio, que precisa que los ensayos cuentan con tanques y equipos pesados y se efectúan en un polígono “a varios kilómetros al sur” del campamento en Osipovichi.

También se ensayan “acciones de asalto” bajo la cobertura de la artillería, incluidos los asaltos nocturnos, agrega.

Horas antes, “Grey Zone” publicó un mensaje de audio de Prigozhin en el que el jefe de Wagner agradeció al pueblo por su apoyo y adelantó “nuevas victorias en el frente”.

“Hoy necesitamos vuestro apoyo como nunca. Y os lo agradezco”, señaló Prigozhin.

Se trata del segundo mensaje de Prigozhin desde el fallido motín de Wagner el pasado 24 de junio y su anunciada marcha a Bielorrusia, donde aún no ha sido visto.

The publication “Siren” published photos of the construction of the alleged camps for the “Wagner” PMC in Belarus

Journalists of the project showed what the construction of the camp near Osipovichi in Magilev region looks like. It is alleged that the photos were taken by a local… pic.twitter.com/VnqsFZqZkX

— NEXTA (@nexta_tv) July 3, 2023