Londres, 22 jun (EFE).- David Mearns, experto en rescates y amigo de dos de los pasajeros que iban a bordo del sumergible Titan, aseguró este jueves a la cadena británica Sky News que los escombros hallados en el lecho marino incluyen partes del aparato desaparecido.

Según Mearns, se han identificado “una estructura de aterrizaje y una cubierta trasera” del submarino desaparecido en un campo de escombros cerca del Titanic, a una profundidad de unos 3.800 metros.

El experto explicó a Sky News que esa información fue compartida en un grupo de WhatsApp por el presidente de The Explorers Club, entidad a la que pertenecen el británico Hamish Harding y el francés Paul-Henry Nargeolet, ambos entre los cinco hombres que iban a bordo del Titan.

“Este es un submarino poco convencional. Esa cubierta trasera es su extremo puntiagudo y la estructura de aterrizaje es la pequeña estructura en la que parece que se apoya”, afirmó Mearns.

Esto “significa que el casco todavía no se ha encontrado, pero se han hallado partes muy importantes del sistema, y no se habrían encontrado a no ser que (el sumergible) estuviera fragmentado”, agregó.

Más temprano, la Guardia Costera de Estados Unidos había anunciado que encontraron unos “escombros” cerca de la zona donde se hallan los restos del Titanic y donde se están llevando a cabo las labores de búsqueda para ubicar el submarino desaparecido con cinco personas a bordo.

La Guardia Costera de EE. UU. dijo en Twitter que se “ha descubierto un campo de escombros dentro del área de búsqueda cerca del Titanic”.

La Guardia Costera de EE. UU. tiene previsto dar una rueda de prensa hoy a las 15:00 hora local para ofrecer más detalles.

La búsqueda del submarino turístico Titán, que desapareció el pasado domingo mientras intentaba llegar a los restos del Titanic, ha seguido con intensidad este jueves pese a que, según los cálculos de la Guardia Costera, podría haberse quedado ya sin oxígeno.

El contralmirante John Mauger, de la Guardia Costera, afirmó este jueves en una entrevista con NBC que la búsqueda y el rescate continúan, a medida que más embarcaciones de alta tecnología y personal médico se suman a la operación.

El martes, el contralmirante de la Guardia Costera indicó que al sumergible solo le quedaban 40 horas de oxígeno, por lo que el límite de ese oxígeno se cumple en la mañana de este jueves. Además, la tripulación cuenta con raciones limitadas de comida.

En la búsqueda están participando efectivos y recursos de EE. UU., Canadá, Francia y el Reino Unido, con aviones, embarcaciones y drones submarinos.