Una de las ideas más básicas de la economía es que la gran mayoría de las regulaciones son perjudiciales. He aquí un ejemplo sencillo. Supongamos que los bancos cobran 2 dólares por utilizar los cajeros automáticos. Supongamos que el gobierno aprueba una ley «a favor del consumidor» que prohíbe este tipo de tarifas. ¿Qué ocurriría? La teoría económica sugiere que la ley perjudicaría a los consumidores y, sin embargo, supongo que el 97 % de los consumidores no lo saben. He aquí por qué una prohibición de las comisiones perjudica a los consumidores:

Los bancos lo verán como un aumento de los costos y los trasladarán a los consumidores de otras maneras. ¿Puedo estar seguro de que esto ocurrirá? No, pero es muy probable. Supongamos que le digo que el Congreso aprueba un aumento de 10 centavos en el impuesto sobre la gasolina. ¿Qué esperaría que ocurriera con el precio de la gasolina en el surtidor? La mayoría de la gente esperaría un aumento de 10 centavos. De hecho, la industria del petróleo es quizás la industria en la que es menos probable que los impuestos se trasladen a los consumidores. Esto se debe a que la oferta de petróleo es menos elástica que la de casi cualquier otro bien, incluidos los servicios bancarios. Así que si usted cree que los impuestos sobre la gasolina se trasladan a los consumidores, entonces debería estar aún más seguro de que tengo razón en cuanto a que la eliminación de las comisiones bancarias se traslada a los consumidores de otras maneras, como las comisiones sobre los depósitos, o los tipos de interés más bajos sobre los depósitos.

De acuerdo, pero hasta ahora esto es un lavado de cara. Si los consumidores pagan menos en un sitio y más en otros, ¿la regulación perjudica realmente a los consumidores? Sí, porque también perjudica la eficiencia de los bancos. La eliminación de las comisiones de los cajeros automáticos reducirá el número de cajeros que maximiza las ganancias, lo que hará que los bancos sean menos eficientes. Dado que los cajeros cuestan más que los telecajeros automáticos, el aumento de los costos repercutido a los consumidores será mayor que el ahorro de los telecajeros automáticos.

Esta lógica se aplica a la mayoría de las regulaciones, excepto a las que tienen como objetivo los fallos especiales del mercado, como el poder del monopolio, las externalidades y la asimetría de la información. Ninguno de esos fallos del mercado se aplica en el caso de los cajeros automáticos.

Tampoco se aplican a la nueva normativa sobre las horas extraordinarias, analizada recientemente por David Henderson. Tampoco se aplican a la inmensa mayoría de las normativas destinadas a la salud, la seguridad, las prestaciones de los trabajadores y otros 1.000 aspectos de nuestra vida cotidiana. No voy a decir que nunca se apliquen, probablemente hay algunas áreas en las que la OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) entiende los riesgos para la salud mejor que los trabajadores y las empresas, pero no hay pruebas estadísticas de que la OSHA haya mejorado realmente la seguridad de los trabajadores. Tampoco los argumentos de externalidad o asimetría de la información justifican la prohibición de fumar en los restaurantes.

Esta solía ser una idea básica conocida por todos los buenos economistas, como la idea de que el estímulo fiscal no es necesario cuando el Banco Central tiene como objetivo la inflación, o que los salarios mínimos son una mala idea, o que el libre comercio con China ayuda a Estados Unidos, o que los déficits comerciales no son algo malo, o que el estímulo fiscal no reduce los déficits presupuestarios al provocar un crecimiento más rápido.

Por desgracia, gran parte del núcleo de la teoría económica se está olvidando rápidamente. Aquí está Paul Krugman: «La administración Obama emitió nuevas directrices sobre el pago de horas extras, que beneficiarán a unos 12.5 millones de trabajadores».

Esto es un verdadero rompecabezas. La teoría económica básica predice que esta norma perjudicará a los trabajadores, exactamente por la misma razón que la prohibición de las comisiones en los cajeros automáticos perjudicaría a los consumidores de los bancos. Y eso es probablemente cierto incluso si el aumento del salario mínimo ayuda a los trabajadores. Las normas sobre horas extraordinarias no limitan la remuneración total de los trabajadores, que es fijada por el mercado. Si se reduce la eficiencia de los trabajadores (como hace esta normativa), se reducirá la remuneración total.

No he escrito este artículo para criticar las normas sobre las horas extraordinarias; otros, como Don Boudreaux, lo han hecho con mucha más eficacia. Escribo este post para recordar que la teoría económica sugiere que la gran mayoría de las regulaciones son contraproducentes y muchas de ellas perjudican a las personas a las que pretenden ayudar. Yo diría que más del 90% no están justificadas, incluyendo casi todas las barreras de entrada en el trabajo, las restricciones comerciales, las normas de salud y seguridad, las normas fiscales, los mandatos de los empleadores, los mandatos de los propietarios, etc., etc.

¿Qué regulaciones están justificadas? Principalmente los mandatos medioambientales (o los impuestos), y quizás algunas normas antimonopolio. También se pueden justificar algunas regulaciones, como los requisitos de capital mínimo para los bancos, por «motivos de segunda clase», debido al seguro de depósitos.

Sería mejor aprobar una ley que eliminara todas las regulaciones y todo el código fiscal federal en 2025. Entonces, el Congreso tendría 9 años para volver a aprobar todas las regulaciones e impuestos que realmente tienen sentido.

Scott B. Sumner es el director del Programa de Política Monetaria del Mercatus Center y profesor de la Universidad de Bentley. Escribe en los blogs Money Illusion y Econlog.