El rebote de 4,2 % del Índice de Precios al Consumo (IPC) de abril provocó un escalofrío entre algunos operadores y comentaristas financieros, que esperaban una cifra más moderada, como un 3,6 % o un 3,9 %, del nivel de precios COVID-19 del año pasado.

El titular de MarketWatch gritaba: «La inflación de EEUU se dispara en abril a un máximo de trece años, según el IPC, y revela nuevas tensiones en la economía». Barron’s se mostraba un poco más relajado: «Surging Inflation Is Hammering the Stock Market. Why It Isn’t Time to Panic Just Yet». Luego estaba el premio Nobel Paul Krugman, que tuiteó: «Así que el informe de la inflación no fue una hamburguesa de nada, pero fue una especie de slider de White Castle—no un gran problema».

Antes de la impresión del 4,2 %, John Authers publicó un artículo en Bloomberg , «Los mercados dan un respiro a Powell. Puede ser transitorio». «Puede» ser el IPC. «Transitorio» es un término que Powell utiliza a menudo, es decir, «no te preocupes, sé feliz, esto también pasará».

Con todo este crujir de dientes sobre el IPC y la oferta monetaria, el Nobel Krugman ofreció lo que él llama «Krugman Wonks Out: Return of the Monetary Cockroaches», donde dice: « Las ideas de las “cucarachas”, falsas creencias que a veces se van por un tiempo, pero siempre vuelven». La falsa creencia, según él, es que el aumento de la oferta de dinero conduce a la inflación, es decir, a la inflación de los precios.

Hay que recordar lo que escribió Ludwig von Mises: «Lo que la gente llama hoy inflación no es la inflación, es decir, el aumento de la cantidad de dinero y de los sustitutos del dinero, sino el aumento general de los precios de los productos básicos y de los salarios, que es la consecuencia inevitable de la inflación. Esta innovación semántica no es en absoluto inocua».

Así que mientras el presidente Powell afirma que se adhiere al mandato de la Reserva Federal de precios estables, precios estables en un mundo con la división del trabajo y la tecnología corriendo paso a paso como Affirmed y Alydar en los Belmont Stakes de 1978, los precios deberían estar cayendo, haciendo que todos, especialmente los que están en la parte inferior de la cadena alimenticia económica estén mejor.

Trágicamente, Powell lo ve de otra manera. Reuters informó que el presidente de la Reserva Federal dijo que «la baja inflación perjudica a las empresas y los hogares americanos y limita la capacidad de la Reserva Federal para compensar los choques económicos con una política monetaria fácil». Nada más lejos de la realidad.

El profesor Jörg Guido Hülsmann escribió en Deflación y libertad

En una palabra: los peligros de la deflación son quiméricos, pero sus encantos son muy reales. No hay absolutamente ninguna razón para preocuparse por los efectos económicos de la deflación, a menos que uno equipare el bienestar de la nación con el bienestar de sus falsas élites. En cambio, hay muchas razones para preocuparse por las consecuencias económicas y políticas de la única alternativa a la deflación, es decir, la reinflación—que no es más que inflación pura y dura.

Dada la jubilación del equipo Contra Krugman de Tom Woods y Bob Murphy, me queda señalar que lo que Krugman no puede ver no debe ser. ¿Dónde está la hiperinflación, zombis y cucarachas monetarias? Dijo que hace diez años gritamos que había un lobo y lo estamos haciendo de nuevo.

Ahora, señala a la multitud de criptomonedas por el pánico de la impresión de dinero. Dice ser paciente, pero los que buscan escapar de la moneda del gobierno y argumentan que «el dinero fiduciario está condenado porque la Reserva Federal no deja de imprimir» se equivocan, dice, porque «nada de eso ha sucedido en los Estados Unidos».

Pero ha ocurrido y está ocurriendo. Murray Rothbard explicó: «Un aumento de la oferta monetaria sólo puede diluir la eficacia de cada unidad monetaria existente y, por lo tanto, debe ser “inflacionario” en el sentido de elevar los precios más allá de lo que habrían sido en caso contrario».

«Lo que habrían sido de otro modo» es la clave. ¿Acaso la República de Weimar, o recientemente Zimbabue, o la Venezuela de hoy, eran economías sofisticadas, dotadas de tecnología y división del trabajo, que creaban eficiencias y hacían bajar los precios? No. Esos gobiernos imprimieron dinero, y su gente no tenía otro modo de escapar de la caída de la moneda que, comprando bienes de consumo, creando escasez, vaciando las estanterías y forzando la subida de precios hasta que toda su economía se vino abajo.

Todo el mundo ha visto las imágenes de las estanterías vacías en Venezuela. Mientras tanto, la rentabilidad a un año de la bolsa de Caracas es del 1804,92 %, según Bloomberg .

Los venezolanos acomodados sobreviven y posiblemente prosperan, mientras que los pobres se mueren de hambre. Y, para los premios Nobel y los presidentes de la Reserva Federal, eso está muy bien.

En Estados Unidos hay inflación. Beneficia a los ricos, a costa de los pobres.

«La inflación es el verdadero opio del pueblo y se la administran los gobiernos y partidos anticapitalistas», escribió Mises.

Lo que Krugman no puede ver es que la gente está escapando de la creación de dinero de la Reserva Federal comprando acciones, bonos, bienes raíces, cripto, NFTs, y quién sabe qué más. Aunque no sea híper, todavía, la Reserva Federal está proporcionando una sobredosis de lo que Mises llamó verdadero opio.

Douglas French es ex presidente del Instituto Mises, autor de Early Speculative Bubbles & Increases in the Money Supply , y autor de Walk Away: The Rise and Fall of the Home-Ownership Myth . Recibió su maestría en economía de la UNLV, estudiando con el profesor Murray Rothbard y el profesor Hans-Hermann Hoppe.