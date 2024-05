Es incuestionable que Pedro Sánchez está cambiando España, si algo hay que reconocerle, es que paralelamente a todos los calificativos que se le puedan poner, es un hombre de hechos. Desde que llegó a Moncloa no ha parado de legislar en un sentido socialcomunista, y haciendo explosionar a las instituciones españolas, incluida a la propia Casa Real.

Pero en estos momentos, el ejecutivo socialista de Sánchez parece que se ha puesto otro reto que traspasa fronteras, que es sin la menor duda cargarse alianzas diplomáticas con socios preferentes de España hasta la fecha como Argentina, Estados Unidos e Israel.

En el caso del primero, tras tildar el Ministro de Transportes de Sánchez a Javier Milei de “drogadicto” y empezar así una escalada de tensión entre España y Argentina sin precedentes recientes —que pone en jaque más 18000 millones euros— y por lo que muchas empresas españolas que tienen negocios en el país hispanoamericano se ven afectadas de lleno.

En el caso de los últimos dos países, con el acercamiento a dictaduras comunistas como la castrista y chavista y grupos terroristas como Hamás a través de hechos que comportan por ejemplo el reconocimiento de Palestina este 28 de mayo de 2024 sin el apoyo tampoco de la UE o el aumento de financiación a regímenes totalitarios.

La deriva es muy preocupante, comentándolo con diplomáticos españoles, me comentan que los daños de estas políticas extremistas y temperamentales son tremendos para España y no tardarán en llegar las consecuencias en temas como la colaboración en materias de seguridad, y en cuestiones políticas y económicas. Además, estas medidas radicales no cuentan con el respaldo de la mayoría de los españoles y se toman exclusivamente a decisión un ejecutivo izquierdista de Sánchez, que se queda sin argumentos para defender a su líder socialista.

En definitiva, España entra en un escenario muy peligroso que incrementa aún más la inestabilidad en términos generales del país, y ya es decir, porque la situación cada vez es más complicada y dañina.