En la declaración final de la cumbre del G7 (Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Canadá, Francia, Italia y Japón), que se celebró en la región italiana de Apulia, se incluyeron duras advertencias al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, a propósito de las elecciones presidenciales del 28 de julio, así como también a China, Rusia e Irán, relacionadas en su mayoría con la guerra en Ucrania.

Otro conflicto bélico que no pasaron por alto los mandatarios de las siete democracias más avanzas del mundo es el que se desarrolla en la Franja de Gaza como consecuencia de los ataques del grupo terrorista palestino Hamás a territorio israelí el pasado 7 de octubre, pidiendo por un lado a los extremistas islámicos aceptar el cese al fuego propuesto por EE. UU. y por el otro a Israel que limite su ofensiva en Rafah.

También fue evidente la pugna entre la primera ministra italiana, la anfitriona Giorgia Meloni, y el presidente francés, Emmanuel Macron, por sus diferencias marcadas en cuanto al tema del aborto, que se incluyó en la resolución final sin hacer referencia directa a la palabra que como parte del discurso progresista se ha venido sustituyendo por eufemismos como “derechos reproductivos” o “interrupción voluntaria del embarazo”.

Elecciones en Venezuela y el Esequibo

“Estamos profundamente preocupados por la actual crisis política, económica y humanitaria en Venezuela y por la falta de avances en la implementación del Acuerdo de Barbados de octubre de 2023”, se lee en la declaración final en la que además se exige el “fin del acoso a los miembros de la oposición y la liberación inmediata de todos los presos políticos”.

El G7, además de pedir que “se implemente plenamente el Acuerdo de Barbados” para que se garantice la celebración de unas elecciones “competitivas e inclusivas” y que se incluyan “misiones de observación electoral internacional completas y creíbles”, a propósito del retiro de la invitación a la Unión Europea (UE), también instó a Caracas a “abstenerse de nuevas iniciativas desestabilizadoras” con respecto a la disputa territorial con Guyana por el Esequibo.

Exhortos por la guerra en Gaza

“Reiteramos nuestro llamamiento a Hamás para que acepte y aplique plena e inequívocamente la propuesta de alto al fuego” e “instamos a los países que tienen influencia” sobre el grupo islamista “que ayuden a garantizar que lo haga”, dice la declaración final de G7 sobre el conflicto en Gaza, que incluye un exhorto a Israel para que “se abstenga de llevar a cabo” una “ofensiva militar a gran escala” en Rafah.

Sin dejar de emitir una “enérgica condena” a los atentados del 7 de octubre en territorio israelí y celebrar que el primer ministro del Estado judío, Benjamin Netanyahu, está “dispuesto a seguir adelante” con la propuesta de Joe Biden, los mandatarios reunidos en Italia instaron “a todas las partes a que faciliten el paso rápido y sin obstáculos del socorro humanitario para los civiles necesitados, en particular las mujeres y los niños” y “a través de todos los cruces terrestres pertinentes, incluido el de Rafah, a través de las rutas marítimas de entrega, incluido el puerto de Ashdod, y en toda Gaza”.

Dos advertencias a China

“Continuaremos tomando medidas contra actores en China y terceros países que apoyen materialmente la maquinaria de guerra rusa, incluidas instituciones financieras, de acuerdo con nuestros sistemas legales, y otras entidades en China que faciliten la adquisición por parte de Rusia de elementos para su base industrial de defensa”, señala el comunicado en el apartado relacionado con la guerra en Ucrania, advirtiendo sobre las “robustas acciones” que tomará el G7 contra quienes ayuden a Moscú en la ofensiva.

China también recibió otra advertencia de los mandatarios del grupo de los siete, relacionada con las prácticas comerciales “injustas” de este país, exigiendo a Pekín que se apegue a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que rigen el intercambio internacional.

Contra las “prácticas engañosas” de Rusia

“Seguiremos aplicando una presión significativa sobre los ingresos de Rusia de la energía y otras materias primas. Esto incluirá mejorar la eficacia de la política del tope del precio del petróleo mediante la adopción de medidas adicionales para reforzar su cumplimiento y aplicación, al tiempo que se trabaja para mantener la estabilidad del mercado”, reza el comunicado con relación a las presiones a Rusia para hacer “más eficaz” el tope del precio al crudo y sanciones a las prácticas “engañosas” que lo eludan.

En este sentido, el G7 reiteró que se impondrán “medidas de sanciones adicionales a quienes participen en prácticas engañosas mientras transportan petróleo ruso y contra las redes que Rusia ha desarrollado para extraer ingresos adicionales de violaciones de los límites de precios o de las ventas de petróleo utilizando proveedores de servicios alternativos”.

Una clara exigencia a Irán

Estas advertencias se extendieron a Irán, país al que amenazan los líderes del G7 con “medidas nuevas e importantes” si Teherán sigue apoyando a Rusia en la guerra en Ucrania con “misiles balísticos y tecnología relacionada” que le permita a Vladímir Putin seguir avanzando en territorio ucraniano.

“Pedimos a Irán que deje de ayudar a Rusia en la guerra en Ucrania y que no transfiera misiles balísticos y tecnología relacionada, ya que eso representaría una importante escalada material y una amenaza directa para la seguridad europea”, se lee en la declaración final de la cumbre celebrada en Italia.

Aborto: la manzana de la discordia

“Reiteramos nuestros compromisos con el ‘Comunicado de Líderes de Hiroshima’ por un acceso universal a servicios de salud adecuados, asequibles y de calidad para las mujeres, incluida la salud y los derechos sexuales y reproductivos integrales para todos”, dice la declaración final de la cumbre del G7 sobre el aborto pero sin mencionar la palabra.

Se trata de un tema que ha sido la manzana de la discordia en la cumbre, en particular por las posiciones encontradas entre la anfitriona Giorgia Meloni y el presidente francés, Emmanuel Macron, que ha incluido “el derecho al aborto” en la Constitución de Francia y que reclamó no haberse tratado de manera explícita en la resolución final. Meloni no dudó en responder con un duro y directo señalamiento: “No hay razón para discutir sobre temas en los que hemos estado de acuerdo durante mucho tiempo. Y creo que es profundamente erróneo, en tiempos difíciles como estos, hacer campaña utilizando un foro tan valioso como el G7”, a propósito de las elecciones legislativas adelantadas por Macron ante su derrota en las europeas la semana pasada.