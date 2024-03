El camino judicial rumbo a una sentencia por delitos relacionados con suministro de armas a las FARC sigue en desarrollo para Clíver Alcalá Cordones, el exgeneral del régimen venezolano detenido en Nueva York desde hace cuatro años. Hasta ahora, las cosas no pintan bien para el hombre que en el pasado fue una figura de confianza para el fallecido dictador Hugo Chávez, debido a nuevos testimonios que podrían dejarlo unos 30 años tras las rejas.

Aprovechando su posición como uno de los militares más poderosos de Venezuela hace dos décadas, el entonces general velaba por la seguridad aviones cargados “con toneladas de cocaína” en pistas de aterrizaje y controles fronterizos. Alcalá recibió miles de dólares en sobornos, llegando incluso a cobrar “150.000 dólares por cada vuelo cargado de cocaína que salía hacia Centroamérica”, según narcotraficantes convictos que declararon recientemente ante el tribunal.

No son señalamientos menores considerando que ahora los fiscales del caso pidieron al juez Alvin Hellerstein reconsiderar los cargos relacionados con narcotráfico que este había desestimado el año pasado, de acuerdo con el periodista de la agencia Associated Press (AP), Joshua Goodman. No importa que haya aceptado su culpabilidad de algunos delitos menores, las cosas parecen virar hacia un contexto menos favorable para el exgeneral.

“Sobornos alimentados con cocaína”

La novedad podría retumbar en los oídos del régimen venezolano ya que la recompensa que emitió Estados Unidos por la captura de Alcalá, con un valor de 10 millones de dólares en el año 2020, no fue la única. Ese año el Departamento de Estado ofreció dinero por la captura de 14 miembros de la cúpula chavista, incluido Nicolás Maduro, cuyo precio es de 15 millones de dólares al estar acusado de “narcoterrorismo”.

Esta vez, los fiscales aprovecharon de entregar un memorando donde mencionan que Alcalá “aceptó millones de dólares en sobornos alimentados con cocaína para permitir y ayudar a que toneladas de veneno transitaran a este país [EE. UU.]”. Los 30 años que piden cárcel superan “el promedio de 12 años cumplidos por paramilitares colombianos extraditados a EE. UU. n 2008 por cargos de narcotráfico”, explica AP.

Los abogados de Alcalá niegan que viviera a costa de una fortuna cuando se exilió en Colombia. Casi en paralelo, el antiguo hombre de confianza del chavismo concedió una entrevista a dicha agencia de noticias donde dice “asumir toda la responsabilidad de sus actos”. Sin embargo, dado el tamaño de la operación de ayudó a llevar a cabo, podría traerle consecuencias décadas después.

El odio de Chávez hacia EEUU

La orden de Chávez fue clara en el año 2005 cuando reunió en su residencia oficial a los responsables de inteligencia del país: “combatir a EE. UU. inundándolo de cocaína”. Así lo indicó la justicia estadounidense a la Audiencia Nacional española en 2019 luego del arresto en el país europeo de Hugo Carvajal, alias El Pollo, exjefe de la inteligencia militar venezolana. Ese informe, elaborado inicialmente por la DEA, describe que “Chávez les ordenó coordinarse” con la guerrilla colombiana de las FARC para consumar el plan.

De manera separada, de la investigación contra Clíver Alcalá se desprenden piezas sobre el enorme entramado de narcotráfico alrededor del chavismo. A pesar de apartarse de la dictadura venezolana en el año 2013 —cuando Maduro asumió el poder en sustitución de Chávez— y declararse abiertamente enemigo del nuevo dictador, los pasos de Alcalá en el pasado podrían revelar más detalles que poco gusten a la dictadura en Miraflores.