La famosa cantante Lady Gaga se encargó de convertirse en ícono y fiel defensora de la comunidad LGBT y grupos activistas como Black Live Matter (BLM) dentro del mundo del espectáculo. La declaración abierta más representativa de su activismo fue su canción Born this way (Nací de esta manera, en español) para terminar de adoptar a una fanaticada que vio en ella un referente. Incluso se metió en la política cuando se refirió “al maldito presidente de Estados Unidos” en alusión al entonces mandatario Donald Trump, o cuando se presentó en la investidura de Joe Biden en el año 2021.

Hace poco, Lady Gaga decidió ir un paso más allá al publicar en redes sociales un saludo del Día Internacional de la Mujer acompañada del influencer transgénero Dylan Mulvaney, el mismo que provocó que la marca de cerveza Bud Light perdiera unos 27000 millones de dólares en su valoración de mercado el año pasado debido a que su empresa matriz AB InBev cometió el error de usarlo como imagen para un target que no está de acuerdo con las políticas progresistas a las que apelan las marcas para atraer consumidores “más jóvenes”.

Pero la cantante hizo caso omiso a ese precedente y eligió al influencer nacido como hombre para felicitar a las mujeres en su día a través de la marca de maquillaje que ella fundó, Haus Labs. Lo que se consiguió fue una lluvia de críticas de personas que no están de acuerdo con imposiciones ideológicas y que lo han dejado saber a compañías como Disney y la propia Bud Light. Sin embargo, Lady Gaga tilda las reacciones como “odio” en una nueva publicación que hizo en Instagram.

