La muerte del opositor ruso Alexéi Navalni, organizador de las mayores protestas antigubernamentales desde la caída de la URSS, escandaliza al mundo, incluyendo a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, quien en una alocución responsabilizó directamente a Vladímir Putin de su fallecimiento.

“Si la información sobre la muerte de Navalni es cierta, y no tengo razón para dudarlo, por supuesto las autoridades rusas van a contar su propia historia. Pero no se equivoquen, Putin es responsable”, dijo desde la Casa Blanca. Aunque los servicios penitenciarios al servicio del Kremlin aseguran que el opositor murió súbitamente tras “sentirse mal” y “perder el conocimiento”, gobiernos de todo el mundo culpan a Putin.

Varias personas en Moscú y otras ciudades rusas quedaron detenidas luego de darse a conocer la muerte de Navalni. Salieron a protestar con carteles de “Putin asesino”, y debido a la nula libertad de expresión que hay en ese país, la policía los llevó a la comisaría. En cuanto a Biden, este no mencionó explícitamente la palabra “asesinato”, pero dijo que a pesar de no saber exactamente qué pasó, no dudan que la muerte de Navalni “es consecuencia de algo que hicieron Putin y sus matones”.

¿Escalarán tensiones entre EEUU y Rusia?

En realidad, muchos dudan de que Navalni haya muerto de la manera que describen las autoridades rusas, que simplemente se haya desvanecido. Su esposa, Yulia Navalnaya, también responsabilizó a Putin prometiendo que este y su entorno “pagarán” por la muerte de su marido.

Un poco antes, los países bálticos sí hablaron de “asesinato” del líder opositor de 47 años. Una opinión con la que parecen coincidir también la Unión Europea (UE), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Mientras tanto, desde Washington, Biden aseguró que está evaluando “diferentes opciones” para responder a su homólogo ruso, pero se desconoce si se refiere a sanciones u otro tipo de medidas. Lo cual lleva a los medios a recordar palabras que el demócrata mencionó en el año 2021, cuando luego de una reunión con Putin en Ginebra dijo que habrían “consecuencias devastadoras” si Nalvani fallecía en prisión.

Si vendrá una escalada de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, es algo que está por verse. Sin embargo, la rencilla entre Biden y Putin es de larga data. En 2021 el presidente estadounidense lo llamó “dictador asesino” y la respuesta del mandatario ruso fue tan sarcástica como suele ser cuando recibe este tipo de señalamientos.

En torno a todo el suceso, en marzo están por celebrarse las elecciones presidenciales en Rusia, envueltas en un creciente autoritarismo, la continuidad de la guerra contra Ucrania y la convicción de Putin de apoderarse de ese país porque tal como infirió en la entrevista con Tucker Carlson, a su juicio es un territorio que siempre perteneció al Kremlin.