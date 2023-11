Un poco más de 30 minutos bastaron para que Santiago Abascal, presidente de Vox, expusiera ante Tucker Carlson, reconocido periodista estadounidense, los escenarios que le esperan a España luego de que Pedro Sánchez lograra reelegirse como presidente del Gobierno tras pactar con los independentistas sin importar el alto costo político de esta alianza para su nueva legislatura y para el país.

Carlson visitó Madrid en medio de las protestas contra la amnistía de Sánchez a los separatistas que le permitió superar los 176 votos que le otorgaran un tercer mandato. La foto que se tomó con Abascal en la calle Ferraz, escenario de las protestas contra el PSOE, logró una repercusión que ahora se extiende a la entrevista publicada en su cuenta en X (antes Twitter).

“Este gobierno ha iniciado un proceso constituyente, ha puesto sobre la mesa una ley de amnistía para los peores delitos cometidos por representantes públicos. Sánchez ha puesto en pie de guerra a todos los sectores judiciales independientemente de su orientación ideológica. Hoy los jueces y las asociaciones judiciales están hablando del principio del fin de la democracia, abolición del Estado de derecho y un ataque brutal a la separación de poderes. Nunca había pasado eso durante toda nuestra democracia”, aseveró el líder conservador.

Aunque la entrevista fue grabada antes de la investidura de Sánchez, el análisis está más vigente que nunca, ya que el pacto del líder de los socialistas le permitió conseguir 179 votos a su favor en el Congreso de los Diputados, tres más de los necesarios.

Ep. 40 Spain’s descent into tyranny seems eerily familiar. Opposition leader Santiago Abascal is one of the few people standing up to it. We traveled to Madrid to talk to him.

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) November 17, 2023