El balance de muertos por el ataque contra Israel aumenta con el pasar de las horas luego del bombardeo masivo con más de 5000 cohetes ejecutado por el grupo terrorista Hamás desde Gaza. El mundo expresa su conmoción mientras que el país de Medio Oriente declara el “estado de alerta de guerra” y su primer ministro, Benjamín Netanyahu, ordena el desalojo de las comunidades en las que más temprano se habían infiltrado militantes de la organización palestina.

Desde Chile hasta Kenia hay reacciones. En Estados Unidos, la Administración Biden dijo que “estamos listos para ofrecer todas las medidas de apoyo apropiadas al Gobierno y el pueblo de Israel”. Lo cual podría sugerir una escalada de un conflicto que históricamente se ha cobrado vidas de ambos lados, tanto del palestino como del israelí.

Por estas horas, las cosas solo parecen recrudecer mientras que Netanyahu ordenó “una amplia movilización de reservas para devolver el fuego de una magnitud que el enemigo no ha conocido”, aseveró para de inmediato añadir que “el enemigo pagará un precio sin precedentes”. La operación recibió el nombre de “Espadas de hierro”.

El gobierno de Italia condenó “el terror y la violencia contra civiles inocentes” y apoyó “el derecho de Israel a defenderse”. “El Gobierno italiano sigue de cerca el brutal ataque que está teniendo lugar en Israel. Condena en los términos más enérgicos el terror y la violencia contra civiles inocentes en curso”, indicó la presidencia del Ejecutivo en un comunicado.

En tanto, el Reino Unido aseveró “que siempre apoyará el derecho de Israel a defenderse”. Posición similar manifestó Francia al rechazar actos de terrorismo y expresar su respaldo a “la seguridad de Israel”. El primer ministro en funciones de los Países Bajos, Mark Rutte, informó por su parte que habló con Benjamín Netanyahu. “Le dije que los Países Bajos condenan inequívocamente esta violencia terrorista y apoyan plenamente el derecho de Israel a la autodefensa”, informó´.

Las fotos y videos que trascienden desde Medio Oriente también llegaron a los principales gobiernos de Occidente, que las califican de “espantosas”. Bélgica, Alemania y España coinciden en la gravedad de lo que está ocurriendo. “Los ataques con misiles desde Gaza y la violencia nos consternan. Alemania condena estos ataques y está al lado de Israel”, dijo el canciller alemán, Olaf Scholz.

En paralelo, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, condenó el ataque “inaceptable e intolerable” del grupo islamista palestino Hamás contra Israel. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo calificó como un ataque “sin sentido”.

I have spoken to President Herzog and Prime Minister Netanyahu.

I condemn the attacks carried out from Gaza on Israel, its soldiers and its people.

France stands in solidarity with Israel and the Israelis, committed to their security and their right to defend themselves.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 7, 2023