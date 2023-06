El grupo paramilitar Wagner pasó de ser punta de lanza de la ofensiva rusa a convertirse en el principal enemigo del Gobierno de Vladímir Putin. Las tensiones empeoran con el pasar de los minutos desde que el jefe de los mercenarios, Yevgeni Prigozhin, le declaró la guerra a su Ministerio de Defensa.

La arremetida no surgió de la noche a la mañana. A inicios de este año el grupo responsabilizó al Kremlin de no proveerles suficientes municiones, meses después apresaron un comandante ruso y ahora acusa Ministerio de Defensa ruso de bombardear campamentos intencionalmente. Prigozhin dijo que “liquidaron a miles y decenas de miles de soldados”.

Los ojos del mundo están puestos en este conflicto interno, al que ahora debe sobrevivir el gobierno ruso. El grupo Wagner ha sido clave en la guerra contra Ucrania y si la disputa empeora, Putin deberá despedirse definitivamente de sus aliados. La promesa de Yevgeni Prigozhin es la de “castigar” a los militares por los bombardeos y “restaurar la justicia”.

“Estábamos listos para hacer concesiones al Ministerio de Defensa, para entregar nuestras armas, para encontrar una solución sobre cómo continuaríamos defendiendo el país. Pero estos cabrones no se calmaron (…) Este bastardo será detenido”, agregó refiriéndose al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, en declaraciones recogidas por The Kyiv Independent.

Su advertencia difundida en video es clara: no intentar detener a sus unidades, caso contrario matará “a cualquiera que lo intente”. Asegura que “no se trata de golpe de Estado”, sino una “marcha por la justicia”.

#BREAKING Prigozhin publishes his statement, says Russian Army shelled Wagner's camp, says he is moving his units to Moscow to "punish" the military, "restore justice", urges military not trying to stop his units, threatens to kill anyone who will try.pic.twitter.com/0Tp0yW7O5E

— Sergej Sumlenny (@sumlenny) June 23, 2023