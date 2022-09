El presidente Vladímir Putin está padeciendo por estas horas lo mismo que atravesó un mes después del inicio de la guerra, cuando no pudo conquistar Kiev: el retroceso de su ejército. La diferencia, es que ahora ocurre en Járkov —la segunda ciudad más poblada de Ucrania y epicentro industrial— situada a 40 kilómetros de la frontera con Rusia y capital de la región con el mismo nombre, así como las poblaciones de Izium y Kupiansk.

Por supuesto que los voceros del gobierno ruso lo llaman un «reagrupamiento de fuerzas», ya que admitir la salida de sus tropas no es un error admisible en el vocabulario del Kremlin. Según el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, se tomó la decisión «para lograr los objetivos declarados de la operación militar especial para liberar Donbás». Sin embargo, podrían ser eufemismos.

Illia Ponomarenko, periodista de Kiev Independent que ha hecho cobertura de la guerra desde su comienzo, reporta cómo las fuerzas bajo el mando de Volodímir Zelenski comienzan a tomar zonas antes ocupadas por el ejército de Moscú. «Izium retomado, Lyman retomado (probablemente Svyatohirsk también). El sector del frente ruso en el noreste se está derrumbando por horas», escribió en Twitter. En otro de sus mensajes mencionó que «la sección del frente ruso entre Kupiansk y el norte de Donbás se está derrumbando».

I can’t believe my eyes. Izium retaken, Lyman retaken (Svyatohirsk likely too) The Russian front sector in the northeast is collapsing by hours. pic.twitter.com/YTuIwezy3i

El punto a favor de Ucrania ocurre justo cuando Putin presiona con fuerza a Europa occidental cortando el flujo de gas, encareciendo a su vez el costo de la energía. Su retórica llega a tal punto que un video atribuido a la estatal Gazprom muestra congeladas a las principales ciudades e instituciones de ese continente que se oponen a la guerra. El material, con el eslogan «el invierno será largo», se hizo viral en redes sociales.

Aunque de cara al resto del mundo Rusia aplique técnicas de propaganda, no quiere decir que por dentro sus operaciones vayan viento en popa. Zelenski aseguró en un discurso reciente que en total el ejército ucraniano recuperó 30 localidades en la región de Járkov. Esto no solo es importante por la salida del ejército de Putin, también lo es por la cercanía con la frontera entre ambos países.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido se pronunció para avalar el avance ucraniano. “Las fuerzas rusas probablemente fueron tomadas por sorpresa. El sector solo se mantuvo ligeramente y las unidades ucranianas capturaron o rodearon varias ciudades”, expresó la cartera británica.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, una organización independiente en Washington DC citada por Associated Press, indicó que Kiev se ha apoderado de alrededor de 2500 kilómetros cuadrados en su avance hacia el este.

La caída del ejército de Putin al norte de Donbás es importante, pero no marca una victoria definitiva para Ucrania y por eso los países que respaldan al gobierno de Zelenski esperan mantener las líneas de defensa. De hecho, Estados Unidos y la OTAN estiman que la guerra puede extenderse por meses.

“Los signos iniciales son positivos, y vemos que Ucrania está logrando un progreso real y demostrable de manera deliberada”, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. No obstante, agregó que «es probable que esto continúe durante un período de tiempo significativo”.

Es decir, los bombardeos no solo van a continuar, también la inestabilidad de la economía internacional tambaleada por el recorte de suministro de la energía rusa dada la negativa de Putin. Además, producto de la guerra que provocó, se aplicaron sanciones que restringen al comercio mundial.

Sin embargo, por ahora las autoridades militares de Moscú buscan cómo sortear la ofensiva ucraniana mientras aparecen en televisión hablando de «reagrupar fuerzas».

This is the russian MoD acknowledging the withdrawal from Kharkiv and the strategically important cities of Izyum & Kupyansk. The straight face during the lie of ‘regrouping of forces’ is priceless. pic.twitter.com/yAKpd32s72

— Mattia Nelles (@mattia_n) September 10, 2022