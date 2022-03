El costo de la guerra en Ucrania es posiblemente el elefante en la habitación dentro de todo el contexto bélico que atraviesa Europa del este. Si bien se habla de la destrucción y se difunden fotos de ciudades reducidas a escombros, lo cierto es que todo esa infraestructura deberá ser reconstruida. No será barato. Hospitales, escuelas, edificios de vivienda o instalaciones gubernamentales están en la abultada lista de reparaciones.

Esto deja como consecuencia que las pérdidas en Ucrania por la invasión rusa —incluidas las proyecciones de los próximos años— asciendan a más de un billón de dólares, informó el primer ministro Denys Shmyhal. «Perdimos puentes, carreteras, viviendas, edificios. Las pérdidas de nuestra economía superan los 290 mil millones de dólares. Las cifras crecen día a día. Debemos parar a Rusia inmediatamente», agregó en un mensaje de Twitter.

Losses of 🇺🇦 from the Russian invasion, including losses in the coming years, amount to more than a $1 trillion. We lost bridges, roads, housing, buildings. The losses of our economy are over $ 290 billion. The figures are growing daily. Must #StopRussia immediately

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 29, 2022