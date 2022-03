El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá un pago que asciende a los 300.000 dólares de parte de la estrella porno Stormy Daniels, tras una decisión de la justicia. Todo ocurrió porque Daniels —cuyo nombre real es Stephanie Clifford— había pedido a un tribunal federal de apelaciones reconsiderar un reclamo por difamación que fracasó en un tribunal inferior. Pero la instancia rechazó el pedido y le ordenó pagar la alta suma por concepto de honorarios de los abogados.

Es una victoria para el exmandatario republicano que negó la aventura con Daniels cuando comenzaron los rumores en 2016, justo antes de las elecciones presidenciales de las que salió vencedor. También es probable que esta decisión ponga el punto final a la batalla legal relacionada con supuestas relaciones sexuales que ambos tuvieron en 2006 y sobre lo cual rondaron más rumores que certezas.

Trump se pronunció al respecto. «Como he dicho muchas veces a lo largo de los años, nunca tuve una aventura con Stormy Daniels, ni nunca hubiera querido tenerla. El fallo fue una victoria y reivindicación total y completa para mí», escribió en un comunicado difundido en Twitter.

NEW!

President Donald J. Trump:

“The 9th Circuit just issued a final ruling in the Stephanie Clifford (aka Stormy Daniels) frivolous lawsuit case against me brought by her disgraced lawyer, Michael Avenatti, upholding the lower court ruling that she owes me nearly $300,000 in.. pic.twitter.com/BPDpdkWEAT

— Liz Harrington (@realLizUSA) March 22, 2022