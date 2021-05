Laboratorios estadounidenses podrán seguir experimentando con la creación de híbridos entre humanos y animales conocidos como «quimeras», una práctica que roza la ficción al peor estilo de Hollywood. Una enmienda republicana, que buscaba criminalizar esta práctica, fue rechazada por los demócratas en el Senado.

La votación quedó 49 votos a favor (47 demócratas y los independientes de izquierda Bernie Sanders y Angus King) frente a 48 en contra. Desde el bando republicano lo catalogan como éticamente impensable por plantear serios conflictos éticos y pragmáticos.

La práctica puede no ser tan conocida pero existe, y los Institutos Nacionales de Salud (NIH, en inglés) están en deuda con el tema. Por ello, 32 congresistas enviaron una carta a su director, Chris Smith, expresando su preocupación por la investigación de quimeras humano-animal. También consultaron qué planea hacer el organismo al respecto.

48-49: Senate defeats Braun (R-IN) amendment to prohibit certain types of human-animal chimeras. 60 votes were needed for passage. pic.twitter.com/of3m3gLjSm

