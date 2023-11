El presidente electo de Argentina, Javier Milei, tuvo un discurso efusivo, conciliador y también con una serie de pistas sobre qué espera a la ciudadanía para los próximos cuatro años, luego de ganar las elecciones al oficialista Sergio Massa. En primera instancia, el economista aseveró que “es una noche histórica para la Argentina” y agradeció a todo su equipo que tiene dos años trabajando arduamente para lograr el milagro de tener un presidente liberal libertario.

La efusividad fue parte del discurso de Milei desde sus primeros minutos. Tras una ronda de extensos aplausos, el referente de la Libertad Avanza agradeció a los integrantes de su formación “que trabajaron sin parar para lograr este objetivo. Tanto a los de la Libertad Avanza como los del PRO, que pusieron el cuerpo para defender los votos, porque dijimos que los votos estaban pero había que cuidarlos. Muchísimas gracias, fiscales”.

Los vitores por sus palabras dieron paso a una narrativa más ecuánime sobre la etapa que empieza a escribirse en el país: “Hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra hitoria y volvemos a retomar el camino que nunca debimos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del estado omnipresente que solo beneficia algunos mientras la mayoría de elos argentinos sufre. Hoy se termina la idea de que el estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos”.

El momento de algarabía que estaba viviéndose en el Hotel Libertador —donde se ubicó su búnker— fue propicio para que Milei recalcara algunos aspectos que eran pilares en su campaña, como por ejemplo su respeto la propiedad privada y el comercio libre. Asimismo, resaltó: “Quiero ser muy claro en algo: el modelo de la decadencia ha llegado a su fin, no hay vuelta atrás. Los resultados de este modelo están a la vista de todos. De ser el país más rico del mundo hoy somos 130. La mita de los argentinos son pobres y el 10 por ciento es indigente. ¡Basta del modelo empobrecedor de la casta! Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad, para volver a ser una potencia mundial”.

Estas palabras también dieron paso a una propuesta por parte del libertario: “Todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina serán bienvenidos. No importa de donde vengan, no importa que hayan hecho antes, no importa que diferencia tengamos. Estoy seguro que es más importante lo que nos une que lo que nos separa, porque eso es lo que va a hacer lo que va a poner de pie a la patria y volvamos a ser una potencia”.

Las advertencias también estuvieron a la orden del día para el kirchnerismo. Sobre los cambios que se vienen, los cuales avizoró que no serán laxos, Milei enfatizó que “sabemos que hay gente que se va a resistir, sabemos que hay gente que quiere mantener este sistema de privilegios para algunos y que empobrece a la mayoría de los argentinos, a todos ellos quiero decirles lo siguiente: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.

Asimismo, el presidente electo apuntó contra Alberto Fernández y Sergio Massa para que asumieran sus responsabilidades, mismo mensaje para quienes a su juicio integran “la casta” en la política argentina. Por eso, el mandatario aseveró: “Vamos a ser implacables con aquellos que quieran utilizar la fuerza, con aquellos que quieran defender sus privilegios. Al gobierno queremos pedirle que sean responsables, que entiendan que ha llegado una nueva Argentina y que actúe en consecuencia. Que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el fina del mandato del 10/12. Así, una vez finalizado el mandato podamos volver a transformar esta realidad tan trágica para millones de argentinos”.

Para cerrar su discurso, Javier Milei volvió a recalcar la gravedad de la situación que vive la nación suramericana y por eso comentó “que se entienda bien: la situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita nos dirigimos a la peor crisis de toda nuestra historia”.