Leopoldo López huyó de Venezuela en octubre de 2020. Había sido uno de los principales opositores al régimen chavista incluso desde la cárcel militar de Ramo Verde, donde estuvo preso por más de tres años. Hoy, luego de un alzamiento fallido contra Nicolás Maduro –en el que él participó– vive en Madrid. En su momento escapó del país en una operación de “extracción” que se realizó con una triangulación Colombia-Estados Unidos-España. Ahora, este dirigente, una de las presas favoritas para vapulear de la horda de esbirros al servicio de Diosdado Cabello, vino a contar “su historia”, dibujada en la pluma del escritor Javier Moro, en su libro Nos quieren muertos.

Sin embargo, al adentrarse en las páginas que reviven esta sórdida travesía, que justamente sale a la luz en un año convulso para Venezuela —cuando la oposición se encuentra particularmente vulnerable—, la perspicacia en el texto no pasa inadvertida. El compendio de testimonios, videos, así como un uso exacerbado de adjetivos floridos y anécdotas particulares que adornan la imagen del dirigente de Voluntad Popular invitan a pensar que, lejos de contar su historia, Leopoldo López abona el terreno para regresar de manera frontal a la arena política y, por ello, necesita recordar los favores que hizo, las comunicaciones que tuvo, con quienes se amigó en el camino y quien le traicionó. Especialmente quien le traicionó.

Es pescar en río revuelto, aún más cuando hoy en día Venezuela es un país sumido en la catatonia. Su gente es prácticamente un manojo de preocupaciones que arrastrando los pies, con posturas lánguidas y derroteras, cohabita en un espiral de penurias que no parece acabar nunca. No importa lo jocoso de sus comentarios ante la adversidad, tampoco la amplia sonrisa que creas ver en ellos, al conversar tan solo un poco sobre la realidad del país se desmoronan. Descubres a seres tan pequeños de espíritu, tan minúsculos. Se ven sin esperanza, desconectados o… no, simplemente inmersos en un mundillo distinto al real. Allí, donde la miseria les acribilla los pensamientos casi a diario.

Con este contexto sociopolítico sale el libro de Moro ―que se anunció en julio y reúne sucesos desde febrero de 2014 hasta abril de 2023― retratando a López como un digno vástago de su estirpe materna (tataranieto de una sobrina de Simón Bolívar) y paterna (bisnieto de Eudoro López, un médico convertido en adalid de la libertad), una anécdota que se repite en la obra al menos unas seis veces, como para que el lector no pueda olvidar por un momento lo que representa su linaje.

Moro se encarga de una manera casi quirúrgica de diseccionar el texto entre vivencias y opiniones de Leopoldo López y su esposa, Lilian Tintori, en casi 90 % del libro. En al menos 147 oportunidades inserta la palabra “libertad”, esa que hoy anhelan millones de venezolanos dentro y fuera del país. No menos preocupante suele ser esa necesidad de cubrir con una capa de semidiós toda la percepción de sus acciones, al llamarle héroe en 40 ocasiones distintas, así como atribuirle cualidades que pudieran asociarse con su némesis, Hugo Chávez. Tal como se muestra en los siguientes extractos:

Es claro que Leopoldo López necesitaba nutrir esos pensamientos en una ciudadanía que creyó en él y que luego sintió ese sabor amargo del abandono, de la derrota y quedó más desprotegida ante esa Hidra de Lerna que hoy es el chavismo. Ese dolor, esa desazón y esa quemazón que se percibe hasta en los tuétanos de una sociedad que se sabe acabada, que entre la politiquería tiende a amplificarse y se transforma en rabia, justificada o no contra la dirigencia que, en mayor o menor medida, permitió estos atropellos. Sin embargo, en un epílogo marcado de sentimentalismos, se buscan curar también estas heridas.

Cuando me meto en un taxi y el chofer es venezolano, o cuando voy a un bar y la camarera es de Barquisimeto o de San Cristóbal, les pregunto qué piensan de Leopoldo López. Muchos me contestan expresando su admiración, otros me dicen que se está pegando la gran vida en Madrid. Lo mismo que le reprochan a Antonio Ledezma. Replican la eterna coletilla alimentada por el Gobierno: los que se van lo hacen para «pegarse la vida padre». Como si el exilio fuese una elección y no una imposición. Es una manera más de denigrar a los que no tienen más remedio que abandonar su país, su ciudad, su casa. Los hay que le reprochan no haber liberado Venezuela. «Pero lo ha intentado, ¿no? —les digo yo—. ¿No se sacrificó para exponer la verdad del régimen? Si no, estarían ustedes todavía pensando que eso es una democracia…». Entonces se callan, o los más contaminados me sueltan que «Está libre porque su familia pactó con Maduro», y si les dejo hablar, me acaban diciendo que «Esa niña —refiriéndose a Federica— no es hija de Leopoldo, sino del senador gringo ese»… (pág. 557)