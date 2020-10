El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apareció este domingo, a bordo de una camioneta, y saludó a sus seguidores a las afueras hospital militar Walter Reed, en Bethesda (Maryland), donde hasta ahora se encuentra recluido tras dar positivo por COVID-19. Dicha iniciativa tomó por sorpresa a sus simpatizantes en las cercanías del complejo.

El mandatario estadounidense fue acompañado por dos agentes del servicio secreto, con mascarillas. Durante el trayecto mantuvo las ventanas cerradas. Desde uno de los vehículos blindados que conforman su comitiva presidencial se dejó ver por las personas que se han concentrado con banderas y el nombre del presidente, así como con mensajes de apoyo.

Minutos antes de aparecer en público, Trump anunció su salida en un video en Twitter: «Vamos a hacer una pequeña visita sorpresa a algunos de los patriotas que están en la calle, que llevan ahí mucho tiempo, con banderas de Trump y que aman nuestro país».

«Ha sido un viaje muy interesante, he aprendido mucho sobre el COVID. Lo he aprendido yendo a la verdadera escuela. Esta no es la escuela de ‘leamos el libro’. Lo he aprendido y entendido», aseguró Trump.

Este domingo, uno de los miembros del equipo médico del hospital, Brian Garibaldi, dijo que el presidente estadounidense puede recibir el alta de su convalecencia por COVID-19 este lunes. Esto estará sujeto a la mejoría en su cuadro de síntomas. Es decir, si sigue mejorando y se mantiene activo con una saturación de oxígeno en sangre adecuada y sin fiebre, aseveró Infobae.

La cruzada de Trump contra el COVID-19

Desde este viernes, el mundo se ha mantenido atento al estado de salud del presidente Donald Trump, tras haber dado positivo para coronavirus, junto a su esposa Melania Trump. Los dos se examinaron luego del diagnóstico positivo de Hope Hicks, consejera y confidente del presidente.

Desde el inicio del fin de semana se ha dado a conocer de manera constante el parte sobre el estado de salud del presidente de Estados Unidos. El cuerpo médico informó el sábado que se encontraba bien. No ha necesitado asistencia de oxígeno y tampoco ha presentado fiebre en las últimas 24 horas.

El médico del presidente, Sean Conley, indicó en rueda de prensa que Trump mantiene una terapia del antiviral Remdesivir de cinco días. Irán decidiendo sobre la marcha si es necesario que siga recibiendo tratamiento y vigilancia en el hospital o si puede regresar a la Casa Blanca, reseñó Efe.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este sábado un video desde su cuenta de Twitter, afirmando que está «mucho mejor». Aunque dijo que la «verdadera prueba» será en los próximos días. Sentenció: «vamos a vencer este coronavirus».

«Estamos trabajando duro para volver del todo. Tengo que volver porque todavía tenemos que hacer a Estados Unidos grande de nuevo», expresó Trump en un video posterior a su parte médico.