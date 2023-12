Por estas horas, medio país se le quiere acercar al presidente electo Javier Milei. En medio del armado del gobierno, el libertario, que hasta hace poco era considerado un “loco” alejado de la política real, hoy tiene sus acciones en alza en Argentina y en el mundo. Sin embargo, había un grupo de dirigentes (no muy grande) que siempre tuvo confianza en este batacazo histórico. Uno de ellos es Martín Menem. Desde que Sergio Massa reconoció la derrota el 19 de noviembre, mi cabeza me llevó a un recuerdo automáticamente. A la voz con tonada riojana del otro lado del teléfono, que hace casi un año me decía con tono pausado pero seguro: “Marcelo, Javier va a ser presidente”.

El joven diputado nacional electo, a pesar de su histórico apellido en la política riojana y argentina, no viene de ese mundo, sino del sector privado. Fue con el desembarco de Milei al universo político que Martín se decidió involucrar. En su opinión, el Partido Justicialista, donde militaron históricamente su padre y su tio, había perdido el rumbo con el kirchnerismo y la oposición no ofrecía un espacio claro para la participación. En 2021, cuando el presidente electo se convirtió en diputado nacional, Menem ingresó en el parlamento de La Rioja, donde vio de primera mano las complicaciones de la política actual, tal cual lo comentó en una entrevista con el PanAm Post.

Luego de la buena elección que lo convirtió en legislador riojano, Menem se postuló para gobernador de la provincia. Aunque no pudo ganar la elección ante el difícil aparato clientelar del oficialismo, aumentó considerablemente su caudal de votos, en una elección histórica para una nueva fuerza en una provincia casi feudal. En las nacionales que llevaron a la presidencia a Milei, Martín Menem volvió a incrementar el número de votantes y llegó por primera vez a la Cámara de Diputados, la que va a presidir en su primera experiencia como legislador nacional.

La confirmación del riojano al frente de la Cámara Baja llega luego de varias idas y vueltas. Hasta el día de hoy, no se sabía si el presidente de Diputados sería alguien del PRO (se evaluaba el nombre de Cristian Ritondo) o del peronismo cordobés, cercano a Milei, con Florencio Randazzo, que acompañó a Juan Schiaretti en las elecciones como candidato a vicepresidente. Finalmente, se estaría confirmando a un “puro” de La Libertad Avanza. Como indica la Constitución Nacional, al frente del Senado estará la vicepresidente electa, Victoria Villarruel, que reemplazará en el cargo a Cristina Fernández de Kirchner.