Los medios internacionales debaten por estas horas el futuro de Argentina con un Javier Milei sentado en el sillón de Rivadavia de la Casa Rosada. La estrepitosa derrota del peronismo a manos de un outisder, que llegó a la política hace solamente dos años, generó un revuelo más allá de las fronteras. ¿Vuelve el país potencia que en su momento admiró el mundo? ¿Reinará el caos, producto de un supuesto programa irrealizable? En esta videocolumna analizamos las pocas certezas que se tienen a priori.

Aunque muchos críticos ponen énfasis en cuestionar su plan, sobre todo en materia económica, lo cierto es que se trata de una de las grandes fortalezas de la plataforma de La Libertad Avanza. Argentina ya supo lo que es la aplicación de un esquema liberal, que convirtió al país en una potencia, luego de ser un desierto sanguinario por casi medio siglo. Pero también experimentó el resultado del estatismo, que sumergió a la nación en la más triste decadencia.

De poner en marcha el programa, el país volverá a una prosperidad que no tiene desde hace casi un siglo. Sin embargo, la problemática puede aparecer de la mano de la gran corporación política, económica, sindical y mediática que no quiere que nada cambie: los grupos prebendarios, que prefieren mantener sus privilegios en lugar de posicionarse como agentes productivos del sector privado.

Estos grupos hoy están agazapados y por los momentos no mostrarán los dientes, ya que comienza la “luna de miel” del presidente electo y la ciudadanía. Claro que este proceso no suele ser largo. Pero aquí, en estos meses, se juega la batalla fundamental. Si el nuevo gobierno se consolida y la ciudadanía percibe las virtudes de las reformas estructurales, se podrá repetir un buen resultado electoral en 2025, donde Mauricio Macri y Patricia Bullrich deberán jugar un rol primordial. Si el próximo oficialismo puede avanzar con decisión estos dos años, y no se deja doblegar por los grupos de presión, una buena elección de medio término le garantizará el músculo parlamentario a Milei para cumplir con su principal promesa de campaña: convertir a la Argentina en una potencia mundial.