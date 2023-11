El kirchnerismo ya está entregado a la campaña del miedo. Ante la imagen negativa que tiene el Gobierno, entre otras cosas por el desastre económico total, Sergio Massa se volcó a la estrategia de atemorizar al electorado. Ni bien tiene un micrófono o una cámara enfrente, el ministro/candidato le dice a los argentinos que si gana Milei perderán sus “derechos”. Uno de ellos es al de la salud pública, lo que nunca estuvo en la plataforma de La Libertad Avanza. Sin embargo, la realidad se lleva puesta al relato del oficialismo. A pocos días del problema del desabastecimiento de combustible, ahora el drama pega de lleno en las farmacias de la provincia de Buenos Aires.

Detrás de la problemática actual está el drama de la inflación, que no es más que la manifestación monetaria de un estatismo exacerbado. Según confirmaron los mismos farmacéuticos, ya no se le pueden vender los remedios a los afiliados de las obras sociales a los precios que les corresponden por una simple razón: las mismas efectúan los pagos de lo que se les descuenta a sus socios con plazos que pueden extenderse hasta noventa días. Esos tres meses, en el marco inflacionario y devaluatorio actual, es un escenario financiero absolutamente imposible para afrontar. Sobre todo para los pequeños y medianos comercios del rubro.

“Hay farmacias que directamente no están pudiendo reponer los productos. Si no lo tienen, no lo pueden dispensar. También hay otras que no atienden con ninguna obra social ni prepaga, dado que no pueden afrontar el costo financiero”, reconoció hoy la titular del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, Alejandra Gómez.

Sin lugar a dudas, el descontento golpea de lleno en el búnker del kirchnerismo. Mientras Massa y sus voceros repiten como loros en los medios que, si gana Milei, la gente perderá su derecho a la salud gratuita, ya no pueden acceder en Buenos Aires a los medicamentos, ni los que pagan sus cuotas al día a sus obras sociales ni los jubilados. Desafortunadamente, los argentinos de la tercera edad afiliados al PAMI (Programa de Atención Médica Intergal) son los más perjudicados. Ellos, a los que el Estado les retuvo durante toda la vida laboral un proporcional del salario para la “garantía de la vejez”, nuevamente son estafados. Este sector representa el 70 % de la clientela de las farmacias bonaerenses.

Seguramente, el ministro/candidato hará todo lo posible para destrabar el conflicto a días del balotaje. Esto, como se hizo con los combustibles y los distintos incendios que van apareciendo, se hace a cualquier precio. Después del 19, veremos. Igualmente, ante cada problemática que queda en evidencia, el electorado va comprendiendo las implicancias de permanecer bajo este modelo estatista e inflacionario, que Sergio Massa no pretende cambiar.