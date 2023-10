Jaime Durán Barba es un hombre que no estuvo vinculado solamente con la llegada de Mauricio Macri al poder. Luego que Cambiemos desembarcó en la Casa Rosada en diciembre de 2015, muchos allegados aseguraron que el consultor ecuatoriano comenzó a comportarse como un hombre de consulta, ya no de estrategia política, sino de gestión de gobierno. Así terminó la experiencia del macrismo en el poder: fracasando por las contradicciones internas y la falta de coraje de realizar una reforma profunda, de eso que los asesores de campaña desaconsejan hablar cuando se lucha por los votos para acceder al poder.

Ahora, Durán Barba pone más leña al fuego y asegura que el exmandatario, al que él ayudó a llegar a la Presidencia, prefiere al candidato de La Libertad Avanza en vez de la abanderada de Juntos por el Cambio. El enojo en el búnker de Patricia Bullrich con el ecuatoriano es total.

Hay que decir que la irrupción de Javier Milei en la política nacional caló hondo en la psiquis del expresidente. Él no se animó a hacer lo que había que hacer, por temor a no tener respaldo y a un eventual repudio popular, y un outsider surge y se posiciona primero en las encuestas, justamente diciendo sin anestesia lo que necesita Argentina. Ante este hecho, Macri decidió no confrontar con él e incluso llegó a reivindicar el rumbo que el libertario propone para la Argentina.

Esto en la campaña de Patricia Bullrich, que por ahora iría tercera detrás de Sergio Massa, cayó como un balde de agua fría. Aunque el expresidente diga que su candidata es la titular del PRO, en el bullrichismo esperan más. Quieren que el exmandatario lo cuestione duramente, cosa que, evidentemente, él no está dispuesto a hacer.

Lo cierto es que todo parece indicar que hay más que una simpatía ideológica por parte de Macri. Entre las noticias que nunca aparecieron en los canales partidarios de Juntos por el Cambio, siempre fue llamativa, por ejemplo, la ausente información de cómo Milei pudo presentar su boleta en la provincia de Neuquén. Mientras se habla sin ninguna prueba de un supuesto pacto con Sergio Massa, se pasa por alto que la lista neuquina fue facilitada por los allegados del exdiputado macrista Leandro López. Cuesta trabajo imaginar que esto suceda sin (al menos) el visto bueno de Mauricio.

Ahora, con una Bullrich que necesita, al menos, descontar distancia de Massa, Durán Barba reaparece para complicar aún más las cosas. Sabiendo que el votante de JxC, que en buena parte simpatiza con Milei, tiene mucho respeto por Macri, decir que el expresidente prefiere al libertario suena como una provocación o un boicot.

También dijo que el exmandatario “involucionó” ideológicamente y que se ha vuelto “muy conservador”. ¿Qué busca Durán Barba con estas afirmaciones? El enojo en el bullrichismo es tal, que ni siquiera se detienen a analizar sus palabras.

“Veo a Macri muy atraído por el mensaje de Milei, me extraña. A Macri le gusta más Milei que Bullrich, con su corazón está más cerca de Milei”, aseguró esta mañana el estratega ecuatoriano en una radio argentina.

Mientras tanto, en el equipo de campaña de la coalición que él fundó, como hay enojo con Durán Barba, también lo hay con Macri. Aunque el expresidente siga diciendo que Bullrich ganará las elecciones, sus “centros” a Milei sacan a todos de quicio en el muy complicado equipo de campaña de la exministra de Seguridad.