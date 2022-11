“No es cierto que se incorporan más trabajadores al Estado. La decisión regulariza la situación de personas que trabajan hace al menos cinco años en el Estado en una modalidad de designación transitoria. La explicación de la cuadratura del círculo pertenece a Ana Castellani, que tuvo que expedirse en una entrevista sobre la incorporación de 11.172 nuevos empleados públicos, que pasaron de la planta transitoria a la codiciada “permanente”. El nuevo paso en falso del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fue confirmado hoy, mediante la publicación en el Boletín Oficial que hace referencia a la “Decisión Administrativa 1086”.

La funcionaria, que se apegó al discurso que esto es solamente una “regularización” de personas que se desempeñaban en el Estado (incluso de administraciones anteriores), aseguró que no hay “más empleados públicos”. Impúdicamente, Castellani dijo que el compromiso del gobierno era que no continúe el “incremento en la dotación” del personal, por lo que esto sería una cuestión completamente diferente. No lo es.

Como si esto no fuera suficiente, el secretario adjunto del sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, señaló que lo que obtuvo su gremio fue “insuficiente”. Es que, además del pase a planta permanente de más de 11 mil personas, ATE había pedido un bono y un incremento salarial extra. Con respecto a los nuevos contratados con estabilidad laboral permanente, Aguiar manifestó que el gobierno ya “se había comprometido a principios de año”.

Estas capas geológicas que van incrementándose en el Estado (y que explican en buena parte el problema del déficit fiscal, y por ende la inflación, el endeudamiento y los altos impuestos) funcionan impúdicamente desde hace décadas. Por ejemplo, entra una nueva camada de diputados o senadores, y sus asesores ingresan al Estado como “planta transitoria”. El sindicato los afilia para cobrar su cuota, pero cuando el legislador está por concluir su período, empiezan “las negociaciones”. El gremio negocia con la Cámara el ingreso de la máxima cantidad de asesores que puede y, en este caso, las cabezas del Legislativo negocian con el Ejecutivo, mientras en las calles suenan los bombos, los fuegos artificiales y los cánticos.

De esta manera, el Estado quebrado incrementa el pasivo, pero el sindicato consigue la “magia”: las camadas de transitorios pasan a ser permanentes y se multiplican los ascensoristas, cafeteros, agentes de seguridad, limpieza, secretarios, choferes, telefonistas y una larga lista de etcéteras.

Mientras tanto, el sector privado carga con una cruz cada vez más grande, el desempleo crece y los salarios no alcanzan. En lugar de comprender la problemática, muchos argentinos tienen por aspiración poder ser algún día empleados públicos. Además de la imposibilidad económica del crecimiento eterno de la inútil burocracia, esta decadencia cultural descapitaliza en todo sentido al país. Los que sueñan con emprender y confían en su talento buscan un mejor destino en el exterior, mientras que en Argentina se quedan los que sufren un golpeado sector privado y los que viven parasitando a una sociedad cada vez más pobre.